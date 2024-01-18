В Украине при нескольких условиях стоит брать в ряды армии осужденных, считает уполномоченный Рады по правам человека.

Мобилизация 2024 в Украине продолжается, и уполномоченный парламента по правам человека Дмитрий Лубинец выступает за то, чтобы в нашем государстве в ряды армии можно было привлекать заключенных граждан.

Омбудсмен 4 января участвовал в обсуждении резонансного правительственного проекта закона о мобилизации во время на заседании комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, на котором, в частности, также был главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный. Лубинец рассказал в интервью NV, что на мероприятии говорил, как можно организовать мобилизацию заключенных.

"Например, я предложил: если вы на уровне закона прописываете все возможные категории граждан Украины, которые могут быть мобилизованы, то не есть ли смысл прописать, в том числе тех, кто отбывает наказание в исправительных колониях?... И тут, опять же, я знаю, как можно брать заключенных. Я сказал, что это очень просто", - поделился собеседник.

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По его словам, это определяется на уровне закона. "Надо два условия: первое - гражданин Украины, который в таком статусе, хочет попасть в соответствующее подразделение. Второе - соответствующее подразделение готово взять к себе такого гражданина Украины", - заявил Лубинец.

В то время он признал, что Залужный "категорически высказался против".

"С другой стороны, я сказал, что если выполнены эти два условия, когда само подразделение готово взять, - они же берут на себя ответственность за такого человека. Мы понимаем, что предварительно будут собирать информацию, будут проводить какой-то там анализ, надо ли им такой человек, не надо ли...", - добавил омбудсмен.

Мобилизация в Украине - важные новости, которые стоит знать

В конце 2023 года президент Владимир Зеленский сообщил, что военные попросили мобилизовать еще до 500 тысяч наших граждан. Позже Кабмин подал в Раду проект закона, который предусматривал улучшение мобилизационных мероприятий.

Документ обсуждали в парламенте с участием, в том числе Валерия Залужного. СМИ писали, что главнокомандующий ВСУ выступил против предложения мобилизовать осужденных. В правительственном законопроекте о мобилизации нашли много "ляпов", Кабмин отозвал документ.

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