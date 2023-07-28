Глава государства подчеркнул, что каждое намерение любого чиновника поехать за границу стоит проверять до секунды.

Президент Владимир Зеленский отреагировал на сообщение о подозрении Юрию Аристову, которому были досрочно прекращены полномочия народного депутата после скандала с отдыхом на Мальдивах во время войны.

"Киев. Сегодня минус один депутат Верховной Рады Украины. Справедливо. Считаю, что скажу сейчас тоже справедливо: каждое намерение любого чиновника куда-то поехать за границу, любого депутата стоит проверять до секунды", – заявил глава государства в вечернем видеообращении.

Зеленский подчеркнул, что если кто-то очень хочет отдохнуть от работы на государство, то государство от таких лиц тоже отдохнет.

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Громкая история с отдыхом Аристова на Мальдивах

Юрий Аристов, несмотря на запрет для чиновников на выезд за границу, во время войны уехал отдыхать на острова в Индийском океане. 26 июля генеральный прокурор начал уголовное производство по факту законности выезда народного депутата Аристова за границу. В Службе безопасности Украины сообщили, что вместе с Госбюро расследований провели у него обыски.

27 июля досрочно были прекращены полномочия народного депутата Украины Юрия Аристова. За такое решение проголосовало 320 народных депутатов Украины.

27 июля на основании собранных доказательств генеральный прокурор сообщил ему о подозрении по ч. 1 ст. 366 Уголовного кодекса Украины (служебный подлог).

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