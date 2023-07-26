Он воспользовался официальной командировкой от ВР в Литву.

Для дорогого отдыха с семьей на Мальдивах народный депутат Украины Юрий Аристов воспользовался официальной командировкой от Верховной Рады в Литву. Об этом сказал глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в комментарии, который транслировался на телемарафоне.

Он отметил, что народный депутат Украины из фракции "СН" действительно был в официальной командировке от Верховной Рады Украины в Вильнюсе (Литва).

"Действительно был в Вильнюсе. Действительно встречался (речь идет о встречах с официальными лицами - УНИАН). Мы это проверили, а потом при возвращении домой, он воспользовался этим временем, никого не предупреждая, уехал со своей семьей в драгоценный отпуск, когда люди гибнут на фронте, когда работаем уже больше полутора лет без отпусков", - сказал Арахамия.

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Он напомнил, что Аристов написал заявление о сложении депутатских полномочий и на ближайшем заседании оно будет рассмотрено и парламент проголосует за прекращение его депутатских полномочий.

Скандал с отдыхом Аристова - детали

Недавно журналисты опубликовали расследование, в котором показали заместителя председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Юрия Аристова на отдыхе на Мальдивах. Он отдыхал в 5-звездочном отеле на частном острове Итхаафуши.

Генеральный прокурор начал уголовное производство по факту законности выезда Аристова за границу. Проверяется факт законности его выезда на отдых в Мальды несмотря на запрет выезда за границу должностным лицам. Уголовное производство начато по ч. 1 ст. 366 Уголовного кодекса Украины.

По данным следствия, нардеп в июле на три дня выехал в Польшу на основании служебной командировки для углубления двустороннего сотрудничества с правительством Литвы.

После этого он дистанционно открыл больничный в одном из частных медицинских учреждений Киева без проведения медицинского осмотра. Во время больничного Аристов вместе с семьей находился на Мальдивах.

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