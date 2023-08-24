Он анонсировал определенные законодательные инициативы в отношении тех, кто пытается "разбить изнутри, распродать, ослабить силу украинскую".

Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что сегодня украинцы празднуют 32 года непрерывной независимости Украины, которая будет продолжаться и дальше и которую "не дано разорвать".

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время - торжественного мероприятия, посвященного Дню Независимости Украины. "Сегодня все мы вместе празднуем 32-ю годовщину украинской независимости. 32 года непрерывной независимости, которая будет продолжаться и дальше, которую не дано разорвать. И которую украинцы не выпустят из своих рук", - подчеркнул глава государства.

Зеленский отметил, что в центре Киева есть много свидетельств того, какой древней является история украинской государственности, и не меньше памяти о том, как украинская государственность терялась и как украинцам приходилось воевать за свободу и независимость против захватчиков.

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"Мы умеем побеждать и одержим победу. Украинские дети на украинских площадях и улицах так же будут праздновать украинскую независимость. Наши внуки будут праздновать... и больше никогда не будет пауз в украинской истории. Мы дадим Украине такую силу, которой будет достаточно, чтобы побеждать всегда", - сказал президент.

В то же время, подчеркнул Зеленский ко всем, кто пытается "разбить изнутри, распродать, ослабить силу украинскую", будет жесткое отношение. "И будут соответствующие законодательные инициативы в ближайшее время", - сообщил он.

Глава государства подчеркнул, что общая европейская безопасность невозможна без украинских военнослужащих и потенциала Украины. "Наш общий европейский дом без Украины может быть только незавершенным долгостроем", - сказал Зеленский.

В то же время присутствовавший на мероприятии президент Литвы Гитанас Науседа в своем выступлении подчеркнул, что Россия стремится стереть украинскую идентичность. "Убивая невинных людей, она стремится уничтожить будущее Украины и Европы. Однако, украинский народ сопротивляется и не сдается. В глазах всего мира вы подаете беспрецедентный пример мужества и решимости", - сказал он.

Науседа подчеркнул, что Литва никогда не признает оккупацию и аннексию Крыма и других территорий Украины. "Потому что Крым - это Украина, потому что Донецк и Луганск, Мариуполь и Метилополь – это Украина. Помня много веков общей истории, мы знаем, что вы одержите победу", - подчеркнул он.

Президент Литвы также отметил, что верит в то, что Украина однажды станет членом Евросоюза и НАТО. "Агрессор не будет определять судьбу Украины", - сказал он и добавил также, что верит и в то, что следующий День Независимости Украины "будем праздновать вместе с победой".

Науседа, как и присутствовавший на мероприятии президент Португалии Марсело Ребелу ди Соза, выступали на украинском языке.

На торжественном мероприятии выступили также премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере и председатель президиума Боснии и Герцеговины Желько Комшич.

В рамках мероприятия Зеленский вручил военнослужащим государственные награды. Участие в этом мероприятии приняли также главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный и секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов, представители духовенства, чиновники и депутаты.

День Независимости Украины

24 августа Зеленский поздравил украинцев с 32-й годовщиной Дня Независимости Украины, отметив, что это ценность для каждого украинца. "И за это мы боремся. И в этой борьбе важен каждый. Потому что эта борьба за то, что важно каждому. Это - независимая Украина", - подчеркнул он.

В свою очередь, Залужный в соцсетях написал: "Страна непокоренных, непоколебимых, несокрушимых! Страна гордых, героических и храбрых. Где свобода и достоинство всегда были ключевыми ценностями. Свободная страна. Это факты, о которые разобьются враждебные замыслы. С Днем Независимости, Украина!".

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