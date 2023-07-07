Зеленский отметил, что могут быть трудности, чтобы получить объединенную поддержку всех.

Президент Украины Владимир Зеленский затроллил пророссийскую позицию некоторых европейских стран и их властей.

"Я не понимаю, откуда эта пророссийская позиция идёт, вы когда-нибудь видели, чтобы американцы или европейцы пересаживались на советские авто, или уезжали жить в Россию", - сказал Зеленский на пресс-конференции с президентом Чехии Петром Павелом в Праге.

Он также отметил, что идеальный сценарий, при котором Украина получает приглашение в Североатлантический альянс, не реализуется, поскольку некоторые страны "боятся Россию".

"Понимаю, что могут быть трудности, чтобы получить объединенную поддержку всех. Кто-то оглядывается на Москву, кто-то боится Россию. Мы говорим о четком сигнале, о каких-то конкретных целях", - добавил президент.

Европейское турне Зеленского - детали

Президент Украины Владимир Зеленский резко раскритиковал болгарского коллегу Румена Радева во время встречи. Глава украинского государства был возмущен позицией Софии по войне в Украине и ситуации на Запорожской АЭС.

В ходе встречи болгарский президент заявил, что "военного решения не существует" и что "все больше и больше оружия ничего не решит". Зеленский раскритиковал Радева за то, что он назвал вторжение Москвы "конфликтом", а не войной, и за расплывчатые утверждения о том, что война распространяется и "расширяет свои пространственные размеры".

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