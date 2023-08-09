Подписанный Новак агреман передадут в МИД Венгрии для согласования министром Петером Сийярто.

Президент Венгрии Каталин Новак согласилась на назначение нового украинского посла, профессора Ужгородского национального университета, военнослужащего ВСУ Федора Шандора.

Как сообщил венгерский телеканал ATV, подписанный Новак агреман передадут в МИД Венгрии для согласования министром Петером Сийярто. Решение будет опубликовано после приезда Шандора в Будапешт и вручения верительных грамот главе государства.

По данным СМИ, просьбу об агремане для Шандора в официальный Будапешт Киев отправил еще в марте, но Венгрия одобрила его только теперь.

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Как сообщают СМИ, причиной такой ситуации стало якобы нежелание президента Украины Владимира Зеленского вести диалог с венгерской коллегой.

Почему именно венгерская сторона сейчас изменила свою позицию, не уточняется. Но, по данным ATV, у Новак запланирован визит в Киев на 23 августа для участия в саммите Крымской платформы, а перед тем она поедет на Закарпатье, где поведет встречу с венгерским меньшинством.

Как прокомментировала глава украинской делегации в ПАСЕ Мария Мезенцева, выбор пал на Шандора, поскольку Киев хочет отправить в Будапешт посла, который имеет венгерские корни. Она отметила, что украинская власть искала прежде всего не дипломата, а человека, который имеет хорошие языковые и культурные связи со страной, имеет хорошую профессиональную подготовку и способен вести серьезные переговоры.

Кто такой Федор Шандор

Мужчина стал известным после того как пошел добровольцем на войну в феврале 2022 года,а лекции читал студентам из окопов, когда не участвовал в боях.

Посол Украины в Венгрии

Украинского посла в Будапеште нет уже больше года. В начале июля прошлого года президент Владимир Зеленский уволил с этой должности Людмилу Непоп, которая работала в Венгрии с мая 2016 года.

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