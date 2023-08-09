Президент Венгрии Каталин Новак согласилась на назначение нового украинского посла, профессора Ужгородского национального университета, военнослужащего ВСУ Федора Шандора.
Как сообщил венгерский телеканал ATV, подписанный Новак агреман передадут в МИД Венгрии для согласования министром Петером Сийярто. Решение будет опубликовано после приезда Шандора в Будапешт и вручения верительных грамот главе государства.
По данным СМИ, просьбу об агремане для Шандора в официальный Будапешт Киев отправил еще в марте, но Венгрия одобрила его только теперь.
Как сообщают СМИ, причиной такой ситуации стало якобы нежелание президента Украины Владимира Зеленского вести диалог с венгерской коллегой.
Почему именно венгерская сторона сейчас изменила свою позицию, не уточняется. Но, по данным ATV, у Новак запланирован визит в Киев на 23 августа для участия в саммите Крымской платформы, а перед тем она поедет на Закарпатье, где поведет встречу с венгерским меньшинством.
Как прокомментировала глава украинской делегации в ПАСЕ Мария Мезенцева, выбор пал на Шандора, поскольку Киев хочет отправить в Будапешт посла, который имеет венгерские корни. Она отметила, что украинская власть искала прежде всего не дипломата, а человека, который имеет хорошие языковые и культурные связи со страной, имеет хорошую профессиональную подготовку и способен вести серьезные переговоры.
Кто такой Федор Шандор
Мужчина стал известным после того как пошел добровольцем на войну в феврале 2022 года,а лекции читал студентам из окопов, когда не участвовал в боях.
Посол Украины в Венгрии
Украинского посла в Будапеште нет уже больше года. В начале июля прошлого года президент Владимир Зеленский уволил с этой должности Людмилу Непоп, которая работала в Венгрии с мая 2016 года.