Борис Джонсон считает, что Владимир Путин не начал бы войну в том случае, если бы родился женщиной.
Глава британского правительства об этом сказал в интервью ZDF.
"Если бы Путин был женщиной, я просто не думаю, что он начал бы такую войну мачо. Если вам нужен очень хороший пример токсического мужества, посмотрите на фигуру Путина", - заявил Джонсон.
По мнению британского премьера, чтобы такого не происходило, нужно, чтобы больше женщин занимали руководящие должности.
В Кремле лаконично прокомментировали слова Джонсона. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отреагировал следующим образом: "Фрейд мечтал бы о таком объекте для исследований". Однако неизвестно, кого Песков имел в виду: Путина или Джонсона.
Напомним, ранее украинский президент Зеленский отреагировал на слухи о состоянии здоровья путлера, назвав кремлевского карлика больным.
Американский профессор истории констатировал, что Путин хочет устроить мировой голодомор. Российский социолог прогнозирует, что Путина ликвидирует его же собственное окружение, осуществив операцию "табакерка".