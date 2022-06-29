По мнению британского премьера, надо, чтобы побольше женщин занимали руководящие должности.

Борис Джонсон считает, что Владимир Путин не начал бы войну в том случае, если бы родился женщиной.

Глава британского правительства об этом сказал в интервью ZDF.

"Если бы Путин был женщиной, я просто не думаю, что он начал бы такую войну мачо. Если вам нужен очень хороший пример токсического мужества, посмотрите на фигуру Путина", - заявил Джонсон.

По мнению британского премьера, чтобы такого не происходило, нужно, чтобы больше женщин занимали руководящие должности.

В Кремле лаконично прокомментировали слова Джонсона. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отреагировал следующим образом: "Фрейд мечтал бы о таком объекте для исследований". Однако неизвестно, кого Песков имел в виду: Путина или Джонсона.

Напомним, ранее украинский президент Зеленский отреагировал на слухи о состоянии здоровья путлера, назвав кремлевского карлика больным.

Американский профессор истории констатировал, что Путин хочет устроить мировой голодомор. Российский социолог прогнозирует, что Путина ликвидирует его же собственное окружение, осуществив операцию "табакерка".

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