'Это было неожиданно': беглый нардеп Дмитрук присоединился к заседанию комитета Рады

Члены комитета видели на видео Дмитрука, он не изменился, разговоры о том, что он сбрил бороду не соответствуют действительности.

Народный депутат Украины Артем Дмитрук сегодня включился он-лайн в заседание Комитета Верховной Рады Украины по вопросам правоохранительной деятельности. Об этом УНИАН рассказал народный депутат Украины Максим Бужанский, который является членом этого комитета.

"Это было неожиданно, потому что он откликнулся на последнем вопросе повестки дня комитета", - отметил он.

По его словам, речь шла о проекте закона "О внесении изменений в Уголовный кодекс Украины относительно совершенствования уголовной ответственности за заражение инфекционными болезнями или инфицирование их возбудителями" (регистрационный номер 9398). Бужанский рассказал, что комитет длился более 2 часов и то, что Дмитрук присутствовал выяснилось, когда до его фамилии дошли во время голосования последнего вопроса повестки дня - он сказал, что поддерживает законопроект. Перед этим по двум предыдущим законопроектам он не выступал и не голосовал. Бужанский отметил, что с точки зрения обычной логики, эта ситуация "выглядит странной".

Видео дня

"Но с точки зрения правовых механизмов - он остается народным депутатом в настоящее время, все полномочия народного депутата у него сохраняются", - сказал он.

При этом напомнил, что на сегодня Дмитруку лишь выдвинуто подозрение и он не лишен депутатского мандата. "Понимаю общественный резонанс, но нарушений нет", - сказал Бужанский.

Корреспонденту УНИАН рассказали члены комитета, что видели на видео Дмитрука, он не изменился, разговоры о том, что он сбрил бороду не соответствуют действительности.

Отмечают, что он якобы был удален из всех чатов комитета и не понятно как он узнал о заседании комитета и как смог включиться с другого телефона в заседание комитета.

Побег Артема Дмитрука - последние новости

Как сообщал УНИАН, 25 августа Государственное бюро расследований проинформировало, что народный депутат Украины Артем Дмитрук незаконно покинул страну, перейдя границу вне пункта пропуска. Речь шла о переходе в Молдову.

Дмитруку было объявлено подозрение по ряду статей Уголовного кодекса, в частности, относительно нападений на полицейского в Одессе и военного в Киеве. Впоследствии было открыто уголовное производство по факту незаконного пересечения границы.

Дмитрук сообщил, что находится в Лондоне, где его задержали правоохранители. Офис Генпрокурора Украины сообщил, что готовит документы для экстрадиции народного депутата Артема Дмитрука.

Печерский районный суд Киева избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

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