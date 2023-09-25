Народному депутату было всего 50 лет.

В ночь на 25 сентября умер народный депутат Украины 7, 8 и 9 созывов Андрей Иванчук. Об этом сообщил в Facebook спикер Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук.

"Ужасная новость. Сегодня ночью отошел в вечность народный депутат Украины 7-го, 8-го, 9-го созывов Андрей Иванчук. Мои искренние соболезнования родным и близким в связи с преждевременной смертью. Вечная память!",- написал Стефанчук.

Причина смерти 50-летнего нардепа не сообщается. В последнем созыве Иванчук был избран как беспартийный самовыдвиженец по 88 округу (Ивано-Франковская область). С 6 декабря 2019 года является членом депутатской группы "Довира", до того - внефракционный. Не входил в состав ни одного комитета.

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В июле Верховная Рада Украины досрочно прекратила полномочий народного депутата Татьяны Плачковой, избранной от запрещенной политической партии "Оппозиционная платформа - За життя". В парламенте осталось 404 нардепа – это новый рекорд наименьшего количества парламентариев в ВРУ.

После этого досрочно прекратили полномочия народного депутата Украины Юрия Аристова. В августе Верховная Рада Украины проголосовала за досрочное прекращение полномочий народного депутата Украины от фракции "Слуга народа" Андрея Холодова.

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