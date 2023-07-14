Это новый рекорд наименьшего количества народных депутатов в парламенте.

Верховная Рада досрочно прекратила полномочий народного депутата Татьяны Плачковой, которая была избрана от запрещенной политической партии "оОппозиционная платформа – За жизнь".

Как сообщил нардеп Ярослав Железняк, "за" проголосовало 283 нардепа.

"Рада досрочно прекратила полномочий народного депутата Украины Плачковой Татьяны. В парламенте осталось 404 депутата (новый рекорд)", - отметил он.

Видео дня

Кроме того, Железняк добавил, что для наличия группы или фракции в этом созыве парламента минимально необходимо 17 депутатов.

Следовательно, сейчас на грани своего существования находятся две депутатские группы "Партия "За будущее" с 17-ю депутатами (вышел нардеп Сергей Минько) и "Обновление Украины" также с 17-ю депутатами (после сложения мандата Плачковой)

"То есть выход еще одного депутата приведет к роспуску группы через 14 дней", - уточнил депутат.

Плачкова сложила мандат - что известно

Как известно, Плачкова сама написала заявление о досрочном сложении полномочий. По ее словам, к этому она прибегла из-за семейных обстоятельств. Однако, нардеп не уточнила, что конкретно стало причиной таким ее действиям.

Плачкову избрали в парламент от запрещенной в Украине партии "ОПЗЖ".

В марте прошлого года она вышла из фракции "ОПЗЖ", а через несколько месяцев стала членом новообразованной депутатской группы "Обновление Украины".

Плачкова известна своими неоднозначными взглядами на ситуацию между Украиной и Россией и на начатую Россией войну.

В частности, в 2020 году она вместе с другими депутатами от "ОПЗЖ" участвовала во встрече с председателем Госдумы Вячеславом Володиным и российскими депутатами в Москве.

Вас также могут заинтересовать новости: