Светлана Лобода: Планирую родить ребенка, но с мужчиной еще не определилась

Светлана Лобода – украинская певица и телеведущая. Известна своим кратковременным участием в группе «ВИА Гра», как ведущая программы «Меломания» на канале «Интер», а также как участница шоу «Танцы со звездами». Сейчас она строит сольную карьеру певицы, фотографирует и занимается бизнесом. Светлана Лобода ответила на вопрос УНИАН.

Светлана, недавно закончились съемки Вашего нового клипа под названием «Не мачо». Почему «Не мачо»?

Да, недавно мы сняли одну из самых ярких видеоработ на песню «Не мачо». Режиссером стал Алан Бадоев, Ярослав Пилунский – оператором.

Мы решили сделать такую себе съедобную тематику. Из моего тела съедают разные фрукты. Для клипа мы пригласили специального человека из России – фуд-стилиста.

Какая идея клипа? И почему «Не мачо»? Вообще-то я работаю в жанре гротеска, эпатажа, по крайней мере, пытаюсь делать так, чтобы женщинам было смешно, а мужчинам было к чему стремиться.

Недавно в моей жизни случилось одно приключение – благодаря ему и появилась песня “Не мачо» (многозначительно улыбается, однако рассказать о событии подробнее отказывается – Авт.).

С этим клипом у нас связано еще одно большое событие – мы наконец решили запустить брендовую одежду от Светланы Лободы, под названием «Fuck′n’ mаcho».

Страшно даже перевести...

(Смеется. – Авт.). Переводить не нужно. Это будут растянутые майки, высокие шорты и джинсы.

Я слышала, что Вы занимаетесь каким-то бизнесом.

Да, у меня есть турагентство, которое функционирует само по себе, есть штат людей, которые занимаются этим агентством, а я просто руковожу процессом.

Вам интересно?

Это, в первую очередь, бизнес. Кроме того, я много путешествую, и благодаря агентству у меня не болит ни о чем голова.

Родне и близкие, а также коллеги по цеху тоже пользуются моим агентством, которое помогает им попасть в любую точку мира.

Недавно прошла выставка Ваших фоторабот, на которых были изображены темнокожие дети. После этого пошли слухи, что Вы хотите усыновить темнокожего ребенка. Это правда?

Действительно, у меня есть сильные чувства к одной маленькой бедуинке Крайды, у которой нет родителей. Но считаю, что женщина не имеет права усыновлять ребенка, если она к этому совсем не готова.

Я пытаюсь максимально облегчить жизнь Крайды, мы общаемся с ней уже третий год. Но я хочу своих детей.

Сейчас очень много фотографирую, хожу на мастер-классы, покупаю новые фотообъективы, читаю много литературы. Мне это очень нравится.

Меня часто спрашивают, будут ли у меня еще фотовыставки. Пока еще не могу ответить на этот вопрос, потому что сейчас мы работаем в безумном темпе. Главное наше задание – выпустить новый весенний альбом, запустить бренд «Fuck’n’ mаcho». Это будет одежда casual, унисекс – то, что любит любая женщина. Когда она дома, то носит теплые, уютные свитера своего парня, с запахом родного человека.

Нам уже заказали большую партию, и много знакомых уговаривают нас, чтобы мы сделали все как можно быстрее.

Интересуетесь ли Вы политическими процессами в Украине?

Очень редко. Потому что у нас странная страна, всегда какой-то бардак. Я не хочу засорять себе этим мозги.

А на выборы Вы ходите?

На последних выборах не была.

А если бы проголосовали, то за кого?

(Смеется.) На последних выборах я не голосовала!

Кого Вы считаете своей конкуренткой на сцене?

Я не считаю, что у меня есть конкуренты. Не знаю, плохо это или хорошо, но я достаточно уверенный в себе человек. Знаю, что благодаря моей команде, мы добились больших успехов за короткий промежуток времени. Если мы будем работать так и в дальше то, хочется верить, что у нас большое будущее.

И это для меня важнее, чем думать и искать себе конкурентов.

Вы в основном на своих концертах выступаете раздетой.

Я на своих концертах обычно выступаю в джинсах с мотней и растянутой майке.

Если говорить о видеоработах, то в клипе «Мишка, гадкий мальчишка» видно только коленки, там даже нет декольте. Есть лишь один эпизод, где я в купальнике – это Бадоев меня уговорил.

Недавно один человек написал мне на одном веб-сайте такую вещь: «Редкость, когда одетый человек может излучать такую сексуальность! Это именно ваш случай».

Я часто общаюсь с разными культурными деятелями, и они просто возмущаются бессодержательностью песен, которыми заполнен почти весь музыкальный эфир нашего телевидения, и вообще слишком много обнаженного тела.

Когда я начинала свою творческую деятельность после группы «ВИА Гра», нам нужно было не слиться со всем, что есть на экране. Мы избрали провокацию и эротизм – это дало свои плоды. Клип «Черно-белая зима» назвали самым «эротичным видеоклипом».

Сейчас все по-другому. Я делаю и надеваю только то, что мне хочется.

У меня всегда есть какое-то задание, я всегда четко ставлю перед собой цель и понимаю, чего хочу и что для этого нужно.

Например, последняя песня «Счастье» – одна из самых светлых работ. Но, невзирая на это, ее не всем дано понять, потому что у нее не «два аккорда».

Что в Вашем понимании счастье?

Счастье – это когда чувствуешь, что никому ничем не обязан и тебе никто ничего не должен. Счастье – это свобода.

Какую часть тела у Вас подчеркивают как самую сексуальную?

По-видимому, выпуклые части тела (смеется. – Авт.).

Не думали ли Вы запеть на украинском языке?

Думала, но пока не нашла эту песню.

Что сейчас происходит в личной жизни Светланы Лободы?

Как в творчестве, так и в личной жизни – все хорошо.

Сейчас я думаю о том, что хочется иметь детей. Хочется дарить себя маленькому созданию, учить его жить, жить правильно, потому я начала заниматься своим самообразованием – чтобы когда ребенок спросит: «Мама, где находится Танзания?», – я не говорила: «Спроси у папы» (смеется. – Авт.). Начала углубленно изучать историю, географию. А также занимаюсь акробатикой, плаванием, йогой, чтобы чувствовать себя более крепкой и сильной.

Простите, но как это связано с тем, чтобы родить ребенка?

Я хочу, чтобы у меня был здоровый ребенок. С моей активностью и загруженностью мой организм не готов для того, чтобы я была на сцене вплоть до девятого месяца...

Как только я себя к этому подготовлю, то непременно займусь делом.

А кто тот мужчина, от которого Вы хотите родить?

Я еще не определилась. Я нахожусь в поиске.

Как Вы относитесь к тому, что звезды часто обращаются к современным технологиям для улучшения своего внешнего вида?

Мне кажется, что через десять лет мы вообще будем есть все из тюбиков, как космонавты. Честно говоря, мне не хочется стареть, но я понимаю, что это безвозвратно. Думаю, каждая женщина имеет право делать с собой все, что захочет, только в том случае, если в этом есть острая необходимость.

Понятно, что хирургическое вмешательство ненужно, когда человек молод.

А Вы уже обращались к таким методам? Я слышала, что Вы себе немножко губы подкорректировали.

Я себе некогда ничего не делала! У меня когда-то была операция на носу – пять лет тому назад упала на стекло. Потом остался шрам, я делала шлифовку. И даже сейчас есть след от него.

А все остальное, что имею, – это благодаря моим родителям и бабушке, мое.

С кем из украинских звезд у Вас дружеские отношения?

Не могу сказать, что с кем-то активно дружу... Приятельские отношения – так. Мои настоящие друзья не связаны с шоу-бизнесом – и они со мной уже много лет.

Какая у Вас машина?

Mercedes Brabus. Я два года сама была за рулем, сейчас езжу с водителем. Пока меня везут, я занимаюсь работой: проверяю почту, пишу тексты или еще что-то, чтобы время не тратить попусту. И слушаю любимую музыку: Muse, Planet Funk, Lenny Kravitz, Air, Telepopmusic.

А какие фильмы любите?

Антониони, Бергман. Недавно пересмотрела все картины Феллини. Невероятное впечатление произвела биография Эдит Пиаф – «Жизнь в розовом цвете» с Марион Котияр в главной роли.

Сейчас среди украинских звезд стало модно писать книжки. Не собираетесь ли Вы тоже написать книжку?

Именно потому, что модно, потому и не собираюсь.

Разговаривала Оксана Климончук