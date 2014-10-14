Гелетея вынудила покинуть пост министра «информационная война» против Минобороны

Уволенный с должности министра обороны Валерий Гелетей идет с чувством выполненного долга. Об этом он сказал в понедельник поздно вечером, когда собирал свои вещи из министерского кабинета, передает «Украинская правда».

"Мы остановили войну, остановили одну из самых мощных армий в мире", подчеркнул уволенный министр.

Гелетей сообщил, что президент Порошенко предложил ему новую должность: "Когда я разговаривал с президентом, президент определил задачи, которые не связаны с министерством обороны - но это задачи, которые не менее важны, чем задачи министерства обороны".

Экс-министр не стал пока называть место его новой работы.

По словам Гелетея, во время назначения министром, "президент четко определил его задачи" - это борьба с бандитизмом, терроризмом, сепаратизмом в рамках АТО, ликвидация организованных преступных бандформирований.

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Рапорт об отставке Гелетей подал Порошенко в четверг 9 октября. "У меня состоялась встреча с президентом, где в процессе моего доклада пришли к выводу, что главные задачи, поставленные передо мной президентом по вопросам АТО, в рамках моей компетенции были выполнены. И поэтому я подал рапорт об отставке".

"Я рассказал, что мы максимально подготовились к зиме, подготовили технику. После этого мы побывали вместе в зоне АТО, я еще раз настоял, что мое увольнение сейчас пойдет на пользу имиджу вооруженных сил", - рассказал Гелетей.

По его словам, подать рапорт его также заставила "информационная атака, которая велась на министерство обороны".

"Я столкнулся с мощной информационной войной. Пока мы воевали на востоке, здесь в тылу нам били в спину ложью и пытались вбить клин между народом и армией", - заявил Гелетей.

Гелетей считает, что "тандем министра-спецназовца и начальника Генерального штаба-боевого генерала был возможно лучшим". Он напомнил, что у него есть опыт работы в структурах специального назначения, он "был участником реальных боевых операций, которых многим военным сегодня не хватает".

Он напомнил, что во время его управления, более 75 сел были освобождены.

"Вместе с волонтерами теперь есть возможность контролировать каждую гривну, выделенную правительством для обеспечения армии. Мы обеспечили войско для вхождения в зиму на три месяца вперед", - добавил экс-министр.