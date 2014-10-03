Кремль отказался комментировать заявления о гражданстве Януковича, Азарова и Пшонки

"Мы не будем реагировать на эскапады советника министра внутренних дел Украины", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в эфире радиостанции "Эхо Москвы".

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В свою очередь Федеральная миграционная служба (ФМС) России также отказалась комментировать информацию о гражданстве Виктора Януковича и нескольких других бывших высокопоставленных чиновников. "Без комментариев", - сказали в пресс-службе ФМС России.

Как сообщал УНИАН, советник МВД Антон Геращенко заявлял ранее, что президент России Владимир Путин предоставил российское гражданство беглым Виктору Януковичу и Николаю Азарову.

Отметим, что фамилия Виктора Януковича еще не значится в базе преступников, разыскиваемых Интерполом. В украинском бюро организации сообщили, что генеральный секретариат Интерпола в Лионе продолжает изучать возможность применения каналов для его розыска.

По словам директора украинского бюро Интерпола Василия Неволи, для того, чтобы Интерпол объявил Виктора Януковича, нужно предоставить убедительные доказательства того, что правонарушение носит уголовный, а не политический характер.