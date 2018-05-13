Я.Сухой: Регионы теряют рейтинг не из-за шариков, а потому, что не занимаются президентскими выборами

Растревоженная психика Яценюка выдает ему извращенные сигналы... Мы протестуем не против НАТО, а против тайных писем... Я верю в систему европейской коллективной безопасности... Я не союзник Ющенко, но в оценках Тимошенко я с ним соглашаюсь... Народный депутат Украины, один из спикеров фракции Партии регионов Ярослав Сухой ответил на вопросы УНИАН. РАСТРЕВОЖЕННАЯ ПСИХИКА ЯЦЕНЮКА ВЫДАЕТ ЕМУ ИЗВРАЩЕННЫЕ СИГНАЛЫ Ярослав Михайлович, чем Вам Арсений Петрович так не угодил? Зачем Вашей фракции менять спикера? Какая выгода от этого? Нет, на сегодня против такой инициативы выступают и лидер фракции, и часть депутатов, среди которых и я. Я поддерживаю Януковича в его мнении, что Яценюк исчерпал далеко не все свои возможности, чтобы стать Председателем Верховной Рады. Претензии мы ему высказывали на заседании фракции. И главная из них, что он не самостоятелен как политик. На него часто давят, он сам об этом говорит. На него часто выходят с поручениями от Секретариата Президента. А главное: он не держит слова. Мы договорились, что он признает: подписывать письма он не имеет права, потому что мы за них не голосовали. Законы 2003 года и постановления 2006 года относительно поддержки отдельных форм сотрудничества с НАТО к Яценюку не имеют никакого отношения, потому что он тогда не был Председателем Верховной Рады. Он не мог подписывать то, что было в 2003 году. Эти претензии и обусловили раздражение относительно него. И следует отметить, что оно есть не только у фракции “Регионов”. К нему (к Яценюку – ред.) имеют претензии и другие фракции. И неожиданно для Арсения Петровича может получиться, что он получит необходимое для его отзыва число голосов.

Вопрос о шарах, под которые вы так радостно блокируете Верховную Раду. Их можно назвать шарики “пять процентов”. По меньшей мере столько ПР потеряла в своем рейтинге, блокируя работу парламента. Это – неправда. Мы теряем не из-за блокирования. Шарики, флаги – это возможность для электронных СМИ получить картинку. Мы теряем потому, что Партия регионов не занимается выборами. Выборами сегодня занимается одна политическая сила – БЮТ. БЮТ раздает деньги, которые не заработала, на сбережения (компенсацию обесцененных вкладов в Сбербанке СССР – ред.). Тимошенко занимается раздачей розовых слонов и пиар-акциями. БЮТ работает на президентские выборы.

Яценюк говорит, если бы не НАТО, то поводом для блокирования стали бы другие ситуации: Луценко – Черновецкий, Рудьковский, нога Шуфрича...

Это его растревоженная психика выдает ему такие извращенные сигналы. Что это за глупости! Мы что, мешали его выбирать? Я сидел и смотрел, когда они все шли и как пацаны показывали, как они голосовали. Мы могли здесь же свернуть эту лавочку, потому что половина членов счетной комиссии была представлена нами. Мы же не мешали голосовать чужими карточками, когда они бюджет принимали. Потому что Украина без бюджета не может нормально существовать. Авантюрный бюджет, но – работайте. Мы им не мешали, когда они формировали свою коалицию – на здоровье. Но вы посмотрите отзывы Запада. Госсекретарь Франции Жан-Пьер Жуйе сказал: мы обеспокоены поспешностью Украины...

И вы знаете два условия вступления в НАТО: поддержка обществом и наличие консенсуса в элите. 58 процентов говорит, что ничего не знает о НАТО, и приблизительно столько же против НАТО. А скажите, УНИАН получил деньги на проведение разъяснительной работы относительно НАТО?

Нет...

Где же эти деньги? Они же где-то в Украине. Где миллионы долларов – гранты от НАТО, выделенные на его популяризацию?

Я не обязан пропагандировать НАТО. Но мне интересно, где десятки миллионов долларов, выделенные на пропаганду.

Мы протестуем не против НАТО, а против того, чтобы Яценюк подписывал в тайне от народа письма. Мы против авторитаризма и подковерных обязательств. Мы говорим: согласись, что ты не имел права подписывать этого письма, и мы работаем дальше...

Я ВЕРЮ В СИСТЕМУ ЕВРОПЕЙСКОЙ КОЛЛЕКТИВНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ Госпожа Секретарь Совета Нацбезопасности Раиса Богатырева – член Вашей партии. СНБО – это тот орган, который также формирует стратегию национальной безопасности. Почему бы не воспользоваться таким случаем? Я не знаю такого члена нашей партии. Лично я не знаю. Когда-то была такая депутатка.

Она же член Вашей партии!

На здоровье. Это она так думает. Быть или не быть в НАТО – это решает не СНБО, оставьте это право народу...

Вы не были у Приштине, кукушечка? Поедьте, посмотрите, что мусульмане сделали с нашими православными монастырями и церквями и как наши православные дети под автоматами идут в школу.

В 2003 году Янукович подписал стратегию, по которой в 2004 году Украина должна была присоединиться к ПДЧ, а в 2008 году вступить в НАТО. В 2003-и и в 2006 году Ваша фракция голосовала за Меморандум о взаимопонимании между Кабинетом министров Украины и главнокомандованием Объединенных Вооруженных Сил НАТО. “Регионы” единодушно голосовали “за”... Нет никаких проблем – но при условии референдума и нормального партнерства с Россией. Если мы вступаем в НАТО, то Россия выделяет из бюджета средства на гонку вооружений на западных границах с Украиной.

Я верю в систему европейской коллективной безопасности.

Ющенко поспешил... Внутри НАТО идут дискуссии... Европейские государства давно уже “тяготятся” опекой старшего брата и хотят сделать систему европейской коллективной безопасности при участии России и Украины. Мы аж бегом туда вступим, потому что там наше место и там пригодятся наши военные стандарты, самолеты, танки.

Очевидно, это какой-то европарламентарий, перебрав виски, Вам свою идею высказал, а Вы поверили... Я не могу поверить, что цивилизованная страна Европы готова поменять Америку на Россию. Не под виски, это мне жена в постели сказала. Она же у меня европарламентарий... (Шутит. – Авт.)

На такой дискуссионной площадке можно убедить в чем угодно... Я НЕ СОЮЗНИК ЮЩЕНКО, НО В ОЦЕНКАХ ТИМОШЕНКО Я С НИМ СОГЛАШАЮСЬ Следующий вопрос. Сейчас несколько людей ушли из “Нашей Украины”, что опять возбудило идею переформатирования коалиции. Считается, что в орбите Балоги есть и отдельные “регионалы”... К Балоге ни я, ни наши депутаты не имеют никакого отношения. Если кто-то запланировал провокацию – развалить коалицию, – то этого не будет. Это их разборки. Я не союзник Ющенко, я за него не голосовал, считаю, что он главный дестабилизирующий фактор в Украине. Но соглашаюсь с ним, когда он говорит, что Тимошенко опять взялась за демагогию, за популизм. У умных людей точки зрения могут совпадать, но никаких контактов с Балогой мы не имеем.

Как Вы прокомментируете ситуацию с Николаем Рудьковским?

Для меня очевидно, что это политическая расправа. Самолетами за счет бюджетных средств многие люди пользовались тогда и пользуется сейчас. И члены семьи Президента, и члены его команды.

Не так давно была пресс-конференция семьи покойного Евгения Кушнарева. Они не верят в трагическую случайность в деле о его гибели, и, судя по их высказываниям, не исключают, что убийство совершил кто-то из соратников Евгения Петровича... Много депутатов нашей фракции – охотники. Охотники с многолетним опытом говорят, что это полная глупость – рикошет от дерева с убойной силой... Семья может подозревать. Но мы никогда не узнаем, кто убил Кирпу, Кравченко, Кушнарева... Потому что за этим стоят спецслужбы...

Но семья не исключает, что причастны соратники... Соратники или паскудники... Какие же они соратники? Сволочи они тогда.

Верите ли в возможность досрочных парламентских выборов? Нет. Досрочные выборы для политтехнологий, это глупости... Мы против, потому что досрочные выборы – это возмущение общества. Мы представляем базовые отрасли страны, которые нуждаются в инвестициях, поэтому не заинтересованы в бунтах. Кто будет вкладывать деньги в нестабильное государство?

Но мы выборов не боимся. И запомните, наш электорат – это наш электорат. Никто на нашем поле голосов не получит. Люди с пониманием относятся к выплатам Сбербанка, берут их. Но мне известно, что этих денег на всех не хватит.

Однако Тимошенко придумает что-то, скажет, что ей Ющенко не дал или что Рада заблокирована. Ничего у нее, конечно, серьезного не выйдет, но Президентом она может стать запросто – немножко демагогии, немножко популизма.

Немножко вашего блокирования...

Да. И она – Президент.

Страшно Вам?

После того, как я маму похоронил, мне уже ничего не страшно.

Лана Самохвалова