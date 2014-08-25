Джемилев: Оккупационные войска в Крыму готовятся к боям

Как сообщается в сюжете ТСН.19:30, концентрируются они в районе Джанкоя и дальше на север.

Эту информацию в эксклюзивном интервью ТСН сообщил лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев.

Читайте такжеСиловики задержали 10 российских десантников из 98-й дивизииПо его словам, людей, которые живут недалеко от Перекопского перешейка, уже даже предупредили о возможных военных действиях.

"В Крыму я знаю, очень готовят российских военнослужащих, якобы осенью уже начнутся там боевые действия. Они думают, что Украина начнет эти военные действия. Хотя не исключается, что россияне решат продвинуться дальше. В районе Красноперекопска и Джанкоя они все больше концентрируются. Они говорят, что лучше оставить эти места, потому что скоро здесь будут жаркие бои", - отметил он.

Напомним, сегодня российские военные попытались прорваться к Мариуполю, однако их остановили украинские бойцы.