Джемилев: Оккупационные войска в Крыму готовятся к боям
Российские военные в оккупированном Крыму взялись за укрепление своих позиций и готовятся к боям с украинской армией.
Как сообщается в сюжете ТСН.19:30, концентрируются они в районе Джанкоя и дальше на север.
Эту информацию в эксклюзивном интервью ТСН сообщил лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев.
Читайте такжеСиловики задержали 10 российских десантников из 98-й дивизииПо его словам, людей, которые живут недалеко от Перекопского перешейка, уже даже предупредили о возможных военных действиях.
"В Крыму я знаю, очень готовят российских военнослужащих, якобы осенью уже начнутся там боевые действия. Они думают, что Украина начнет эти военные действия. Хотя не исключается, что россияне решат продвинуться дальше. В районе Красноперекопска и Джанкоя они все больше концентрируются. Они говорят, что лучше оставить эти места, потому что скоро здесь будут жаркие бои", - отметил он.
Напомним, сегодня российские военные попытались прорваться к Мариуполю, однако их остановили украинские бойцы.