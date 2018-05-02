Пиар на крови

В большинстве своем, обладатели депутатских мандатов очень не хотели бы досрочных выборов: еще полгода назад они всерьез обсуждали возможность досидеть до очередных в 2017 году. Когда же судьба нынешнего созыва Верховной Рады была предопределена и дата голосования назначена, даже те из них, кто, по справедливости, должен бы находиться под следствием, не без удовольствия окунулись в избирательную кампанию.

Для попадания в новый созыв парламента кандидаты готовы использовать любые средства. В ход снова идут сотни билбордов с нафталиновыми лозунгами и невыполнимыми обещаниями, внутрипартийные склоки, выносимые на суд общественности с экранов телевизоров, внезапный «ремонт» детских площадок и подъездов под вспышки фотоаппаратов и на телекамеры. Но самый подлый способ среди попыток остаться во власти – игра на патриотических чувствах и страхах украинцев, когда кандидаты в депутаты используют войну как масштабную пиар-акцию.

Условно, таковых можно разделить на две категории: псевдомиротворцы и псевдогерои. Первые ратуют за мир во всем мире, советуют садиться за стол переговоров, не уточняя, впрочем, с кем их вести, активничают на почве освобождения заложников, не принимая, впрочем, участия в самом освобождении, критикуют действия украинской армии и, вместо финансовой поддержки оной, предпочитают тратиться на рекламу. Вторые, наоборот, громогласно обличают всех и вся в недостаточной поддержке армии, категорично выступают за введение военного положения, не разобравшись, впрочем, какие последствия от этого будут для страны, и готовы тотально, причем, едва ли, не единолично, уничтожать террористов – правда, в зону АТО ездят, только чтоб сделать красивую фотографию на фоне танка или гаубицы.

«Мирный диалог» от псевдомиротворцев

Псевдомиротворцы живут так, будто войны в стране не существует. Иногда только утруждают себя фотосессиями на фоне коробок с помощью, собранной для украинских военных волонтерами. Деятельность «миротворцев» сосредоточена, в основном, на организации круглых столов, каких-то фондов, встречах и выступлениях в среде себе подобных, а также массовой словестной атаке на избирателей с рекламных площадок. К таковым, к примеру, можно отнести народного депутата от Партии регионов Нестора Шуфрича, который, вместе со своим бывшим боссом Виктором Медведчуком, какое-то время (в июне) вел «переговоры» с представителями ДНР и ЛНР. Правда, безуспешно. Ближе к началу политического сезона Нестор Иванович смотался «в отпуск» на Лазурный берег, после чего вернулся в Киев и продолжил обличать действующую власть в отсутствии конструктивного диалога с «ополченцами». Параллельно, отрицая факт наличия на востоке Украины российских военных. «Необходимо найти возможность мирного диалога… Если мы этого не сделаем, будут тысячи смертей, обвалится экономика, гривна. Люди просто станут нищими», - пафосно вещал Шуфрич на прошлой неделе, уходя от прямого ответа на вопрос, как он сам оценивает роль России в этой войне.

В целом аналогичной риторики придерживается и наспех созданная Партия развития Украины – осколки Партии регионов, которые нашли приют под крылом экс-главы администрации Януковича Сергея Левочкина. Левочкинцы пытаются активно критиковать действия нынешней власти, которая, в том числе, старается обеспечить реальный диалог как внутри страны, так и за ее пределами. Чего, при этом, и требуют функционеры ПРУ…

Еще один миротворец – Сергей Тигипко – и вовсе отказался от какого-либо реального участия в разрешении ситуации на востоке Украины, даже на словах. Сегодня его воскресшая «Сильная Украина» напоминает о себе, разве что, сотнями билбордов с ничего не значащим набором стандартных (на фоне грядущих выборов) популистских фраз. «Все эти рекламки Тигипко, Тимошенко и остальных «миротворцев» - смешны. В таком же бездарном стиле работает Партия развития Украины – проект Сергея Левочкина, который создан для отвода глаз от его сотрудничества с другим проектом – Олегом Ляшко», - отмечает политолог Алексей Красноперов.

Действительно, все призывы а-ля «власть продолжает бездействовать… наши предложения должны быть услышаны… мы намерены…», Украина слышала не раз. А беглый экс-президент Виктор Янукович, когда-то обещавший «услышать каждого», руками шуфричей, тигипко и левочкиных устроил украинцам такое «покращення», которое теперь и расхлебываем.

Благотворительность в картинках

Ко второй категории – категории псевдогероев – можно причислить бывшего регионала Сергея Кузьменко, который полгода назад спокойно голосовал за диктаторские законы 16 января, а теперь, дабы поправить свой имидж в глазах избирателя (парламентарий окучивает мажоритарный округ на Кировоградщине), помогает украинской армии обмундированием. Правда, делает это довольно скромно с точки зрения реальных капиталовложений, компенсируя это совсем уж нескромным рассказом об этих своих «жертвах» перед телекамерами. Так, жители города Александрия, где и «пасется» перед досрочными выборами депутат Кузьменко, рассказывают, что этот местный меценат, бизнесмен и президент местного футбольного клуба (будучи в состоянии тихо и без лишней огласки приобрести не 100 или даже 500 комплектов униформы или бронежилетов, а обеспечить жизнедеятельность целого полка) передал бойцам АТО аж… 12 комплектов формы. Естественно, под вспышками фотоаппаратов и объективами телекамер.

Впрочем, наиболее ярким персонажем из категории «псевдогероев» является лидер Радикальной партии Олега Ляшко. Он, ради красивого селфи с автоматом на фоне солдат и боевой техники готов тратить сколько угодно денег своих спонсоров на чартерные перелеты в зону АТО. Олег Валерьевич неустанно мотается по городам и весям на востоке Украины, в рекламных телесюжетах сносит памятники Ленину, комплектует добровольческие батальоны «Азов» и «Шахтерск», проведывает в госпиталях раненых бойцов, допрашивает террористов, обещает лично спасти Славянск, Донецк, Мариуполь (нужное – подчеркнуть), а вечерами не пропускает ни одного телеэфира, рассказывая о своих «подвигах» в прайм-тайм.

«Гнусно и омерзительно, что тема войны превращается в пиар-ход и средство повышения популярности политиков. Наиболее преуспел в подобной деятельности Олег Ляшко, который «арестовывает» бандитов из ДНР и ЛНР на камеру, а потом эти люди «чудом» оказываются на свободе и даже путешествуют по Украине и за рубежом. Ярчайшим примером этого служит Арсен Клинчаев (луганский регионал, захваченный и допрашиваемый Ляшко в марте текущего года, который, вместо СИЗО, развлекается на киевских пляжах). У Ляшко рейтинги растут, электорат радуется мнимым успехам, а реально ситуация загоняется в тупик», - считает политолог Алексей Красноперов.

На поверку же оказывается, что не только ситуация с Клинчаевым, а, в целом, большинство заявлений Олега Ляшко – словоблудие и ничего больше. К примеру, политик пообещал волонтерам, работающим в зоне АТО, бронированный автомобиль. И не просто пообещал, а раструбил об этом как об уже свершившемся факте на своей странице в социальной сети Facebook: «Подарил для Валечки бронированную машину». На деле же Валентина Бессонова, волонтер из Черкасс, которая ежедневно готовит еду для бойцов на передовой и подвозит продовольствие на старенькой «Газели», так и не дождалась обещанного ей в помощь автомобиля. Даже когда ее «Газель» сгорела после обстрела под Счастьем. «Он обещал бронемашину, но ее нет. Человек пропиарился… Приезжал к нам на трех бронированных машинах, надо было одну или две у него забрать», - рассказывает Валентина.

Аналогичный случай произошел и с продажей джипа «Рендж Ровер», выручку за который Олег Ляшко обещал передать на нужды АТО – покупатель на этот автомобиль «наклевывается» у депутата почти месяц.

Смерть как средство для пиара

Но самые отвратительные истории политического пиара Олега Ляшко – которые построены не просто на войне, а на смерти. Так, в середине августа лидер Радикальной партии заявил, что в АТО погиб его друг, командир 11-го батальона территориальной обороны «Киевская Русь» Александр Гуменюк. Мол, и батальон они формировали вместе, и назначение комбатом Александр получил с легкой руки Ляшко. Эту «героическую» историю развенчала вдова погибшего, по словам которой, ее муж никогда не дружил с парламентарием и ни сам Ляшко, ни его помощники никогда с семьей Александра Гуменюка не связывались. «Ляшко не связывался с нами, не разговаривал… Это пиар и это низко. У политиков нет ни совести, ни чести», - считает она.

Кстати, впервые эту тактику Олег Валерьевич опробовал еще в мае, когда погиб один из бойцов «Азова», Родион. На похоронах вилоносец Ляшко присутствовал, и даже показательно пустил слезу. Когда же друзья и сослуживцы погибшего бойца из «Азова» решили сброситься деньгами и помочь жене Родиона, Ляшко в этом участвовать не стал. «Люди подходили, говорили ему: ну, так что, ты как-то будешь помогать? Ты же везде говоришь, что помогаешь? И началось: ну, я там автобус какой-то купил, что-то еще, денег вообще нет. Совершенно не помог. Это характеризует человека», - рассказал участник этих событий, активист Автомайдана Сергей Хаджинов.

По его словам, в самом начале войны, когда батальон «Азов» только создавался, депутат, обладающий связями, помог бойцам быстро пройти все бюрократические процедуры. Но после того, как батальон был создан, Ляшко только мешал: «Приезжал, вылезал на какое-то показательное задержание какого-то ненужного чудака, все это снимал на видео и выкладывал в Интернет».

Сейчас же, по словам волонтеров и участников АТО, Ляшко и такие люди как Ляшко сильно раздражают бойцов. «Они, ежедневно рискуя жизнью, прекрасно видят, кто помогает, а кто – пиарится. Они раздражены. Есть куча реальных волонтеров, которые молча, без пиара, возят заказы, собирают деньги, снова возят заказы. Если ты хочешь реально помочь, ты меньше всего думаешь о том, как это выглядит для публики и как это правильнее освещать, - рассказал Хаджинов. – Этот парламентарий же только летает, потому что ему нужно все быстро: прилетел утром и вечером – обратно, в Киев. А можно хотя бы один раз не полететь в зону АТО, а поехать на автомобиле. А деньги, которые могли бы быть потрачены на перелет, потратить на очередной нужный бойцам груз. Но он так не делает».

В результате, предвыборная милитаристская риторика Олега Ляшко – пустой треп. К слову, по свидетельству участников боевых действий в зоне АТО, экипированный в лучшую импортную амуницию и надежный бронежилет депутат никогда не был в местах, которые реально опасны. Как правило, он появляется там, где армия уже взяла город. К примеру, в Славянск и Мариуполь Ляшко приезжал не просто через несколько дней после взятия их под контроль Украиной, а через несколько недель.

…В принципе, политическое паразитирование на теме войны, как и на других темах в мирное время, могло бы сойти кандидатам в депутаты с рук, если бы за их попытки любым способом завладеть мандатом украинцы не платили утраченным здоровьем и сотнями жизней. Сегодняшний пиар на крови не может иметь оправданий.

Татьяна Стежар