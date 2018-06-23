Людмила Харив как новый поворот в кадровой политике Банковой

Реплика

Это красавица действительно могла бы оказаться невероятно полезной главе государства… Виктор Андреевич не мог отказать Раисе Васильевне в ее желании «продвинуть» протеже, не мог не поприветствовать инициативу и молодость...

«Ах, варьете, варьете, шум в голове», – мечтательно напевал наш Президент, просматривая интервью своего нового советника. Это не просто интервью какого-то скучного Колиушко о конституционной реформе, и не правовые изыски еще одного советника – Полуденного, не политтехнологичесие заморочки Лесюка, и даже не обычная праволиберальная дребедень Пасхавера. Это особенное интервью – про шелковые простыни, шелковые халатики и шелковое белье Людмилы Харив.

«Шарман», – наверное, думал, вернувшийся из Франции Президент, любуясь фотосессией в белье новоназначенного советника. Подумав, что супруга оттаскала бы его за уши за столь пристальное чтение фотосессии, Президент на минуту задумался, а что же, собственно, мог посоветовать ему новый советник?

Это красавица действительно могла бы оказаться невероятно полезной главе государства. Помнится, когда-то она проводила брифинг премьер-министра Януковича. «Журналисты, – строго попросила она публику со сцены, – сейчас придет наш премьер-министр, давайте похлопаем, потренируемся, как мы его встретим!» Стоит ли говорить, что стало главным впечатлением для журналистов от этой встречи.

Для другой журналистки, добивающейся интервью с Раисой Васильевной – тогда лидером главной фракции большинства, доминирующим впечатлением тоже стало общение с ее пресс-секретарем. «Поймите, – увещевала настойчивую журналистку Людмила, – ведь Раиса Васильевна не только политик, она ведь и мама, и бабушка, у нее совершенно нет времени». На фоне пресс-секратрши Тимошенко, которая тоже постоянно повторяла: «У нас нет времени, вы ведь знаете: КАК ОНА РАБОТАЕТ», – откровенность Харив невероятно умиляла.

Если Людмила научит журналистов приветствовать Президента аплодисментами, вовремя будет напоминать им, что он еще отец и дедушка, – это ж какой имиджевый бросок ждет гаранта.

Но главное, Людмила может стать настоящей золотой рыбкой главы государства, если научит его правильно играть в лото «Забаву» – кажется, так называется телелотерея, которую она когда-то вела.

Еще была программа «Красивая квартира с Людмилой Харив» – такая глянцевая… Правда, потом программу закрыли, сказали, что передача должна быть больше про ремонт, а не про гламур. Но сейчас на НТН, кажется, есть еще одна ее программа – «Личный взгляд» – про личную жизнь известных людей.

Плюс к этому творческому досье прибавьте способность делать начес на голове госпожи секретаря Совбеза, организовывать ей съемку у приличных студийных фотографов.

Вы понимаете, у Виктора Андреевича не было шансов не назначить Людмилу. Он не мог отказать Раисе Васильевне, в ее желании «продвинуть» протеже, не мог не поприветствовать инициативу и молодость. Может, в конце концов, и ему самому надо будет когда-то прическу поправить или галстук подобрать. И потом, сколько можно делать советниками всяких старичков, бывших министров. Назначать их только ради уважения к бывшей должности… К тому же их фотосессии намного скучнее.

Марина Лаптева

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