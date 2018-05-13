Почти половина опрошенных считают отношения между Украиной и Россией холодной войной

Менее двух процентов посетителей УНИАН-сайта считают отношения между Россией и Украиной дружескими. Подавляющее большинство дает им негативную оценку. Как холодную войну расценивают отношения между двумя странами 44,75%, напряженными их называют 33,85%, прохладными – 15,85%.

Вопрос на веб-сайте УНИАН был сформулирован таким образом: “Как Вы оцениваете нынешнее состояние украинско-российских отношений”.

Среди вариантов ответа, присланных на адрес сайта, содержатся такие: “нормальные”; “ненормальные”; “они никогда не были нормальными”; “нормальные соседские: сегодня друзья, завтра – нет, а послезавтра – будет видно”; “как должно быть”; “адекватные”; “прагматичные”; “не дружественные со стороны России”; “хамские по отношению к Украине”; “Россия душит Украину”; “уничтожение”; “очень плохие, возможно, дойдет до взаимных угроз”; “война”; “подозрительные”; “дебильные”; “дурдом”; “двое дураков дерутся, а выигрывает дядя Сэм”; “у нас братские народы, а отношения портят власти”; “прохладные между Ющенко и Путиним”; “прекрасные отношения между народами, напряженные – между политиками”; “продажные правительства делают все, чтобы внести вражду между нашими народами”; “что в Украине, что в России - те же дороги, те же дураки”; “не дождетесь!”

В целом на украиноязычной и на русскоязычной версиях сайта состоянием на 6 июня, 11.00 на вопрос ответили 1062 респондента.