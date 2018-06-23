Выборы Президента в Армении: страна напоминает Украину накануне Оранжевой революции

19 февраля в Армении пройдут выборы Президента. За пост главы государства будут бороться девять кандидатов. Наряду с действующим главой правительства Сержем Саркисяном на президентское кресло претендуют несколько серьезных политиков. Главную конкуренцию кандидату от власти может составить первый Президент Армении Левон Тер-Петросян, который привел страну к независимости в 1990 году.

По мнению иностранных наблюдателей, в Армении созданы все условия для прозрачности и демократичности выборов. Среди положительных оценок ПАСЕ – существенное реформирование правовой базы, которая регулирует избирательный процесс. В то же время представители мониторинговой комиссии озабочены тем, что население республики сомневается в честности выборов.

В интервью УНИАН армянский политолог Степан Григорян – сторонник оппозиционного кандидата Левона Тер-Петросяна – высказывает свое видение президентской гонки.

Справка.Степан Григорян – в прошлом депутат Верховного Совета Республики Армения, Чрезвычайный Посланник и Полномочный Министр Республики Армения в Российской Федерации, полномочный представитель Армении в Организации договора о коллективной безопасности СНГ. Ныне – председатель правления Аналитического центра по вопросам глобализации и регионального сотрудничества.

Господин Григорян, в чем особенности избирательной кампании в Армении?

Сейчас качественно новая ситуация... В борьбу вступил первый Президент Армении Левон Тер-Петросян. Он был действительно демократическим лидером страны конца 80-х – начала 90-х годов, имеет громадный политический опыт, обладает достаточно большим международным авторитетом.

Появилась серьезная альтернатива действующим властям Армении. До этого многие выборы в Армении сводились к элементарному подкупу избирателей. Например, армянские парламентские выборы 12 мая 2007 года прошлого года ознаменовались таким масштабом подкупа избирателей, что даже видавшие виды армянские наблюдатели были поражены. Поражение оппозиции на парламентских выборах во многом было предопределено ее разрозненностью и отсутствием харизматичной и значимой фигуры.

Но в выборах принимают участие многие оппозиционные кандидаты...

Из девяти официально зарегистрированных кандидатов на пост президента Армении, кроме Тер-Петросяна, многие позиционируют себя в качестве оппозиционных деятелей. Среди них действительно есть таковые – как, например, лидер партии «Оринац Еркир» Артур Багдасарян. Чего не могу сказать о большинстве других кандидатах…

Имеются и подставные особы, главная функция которых – критиковать Левона Тер-Петросяна. К сожалению, подставных кандидатов на этих выборах много.

Сегодня главная борьба разгорается между двумя кандидатами – действующим премьер-министром Сержем Саркисяном и Левоном Тер-Петросяном. Еще два кандидата – Артур Багдасарян и лидер партии «Дашнакцутюн» Ваан Ованесян – также имеют свой электоральный ресурс. Все остальные кандидаты не являются самостоятельными фигурами и не смогут претендовать на заметную роль в политике.

Почему, по Вашему мнению, выборам в Армении в мире уделяется меньше внимания, чем, скажем, в соседней Грузии?

В ноябре прошлого года в Тбилиси был жестоко разогнан митинг оппозиции, независимые СМИ Грузии подверглись давлению, появились признаки отхода от демократических принципов… Я являюсь сторонником Революции роз в Грузии, отношусь с большой симпатией к президенту Михаилу Саакашвили. Никто не сможет отрицать, что после революции в Грузии было очень многое сделано, и в этом громадная заслуга Президента Грузии.

Однако ноябрьские события 2007 года в Тбилиси показали, что наши демократии еще очень хрупки, власти совершают серьезные ошибки, пока что не выстраивается стабильная и жизнеспособная политическая система. Было заметно, что во время акций протеста оппозиции в Тбилиси, власти просто не знали как себя вести. Вместо того, чтобы начать диалог, они замешкались, а когда пришли в себя, ситуация вышла из-под контроля, и они не нашли ничего лучшего, как пойти на жестокий разгон митингующих. Поэтому в Украине, Азербайджане, Турции, Европе и США должны понять, что нельзя делать ставку только на одну страну и одну демократию в южно-кавказском регионе и только на одну коммуникационную цепь – это очень опасно.

Ноябрьские события в Грузии показали, что движение в направлении демократии в наших странах может достаточно неожиданно и легко давать сбои.

Поэтому надо исключительно внимательно отнестись к президентским выборам в Армении. Считаю, что приход Тер-Петросяна к власти в Армении будет ознаменован активным движением к демократическим нормам и принципам, установлением армяно-турецкого диалога, решением карабахского вопроса на компромиссной основе. Важно и то, что в турецкой и азербайджанской политических элитах он пользуется достаточно высоким уровнем доверия.

Конечно, нельзя ждать быстрых решений многих проблем, но положительная динамика будет заметна очень быстро. Начнется реальное региональное сотрудничество, в котором Армения не будет изгоем или форпостом России, а страной, которая будет готова к региональной интеграции, будет готова к компромиссам в решении конфликтов. Тогда Грузия будет иметь рядом с собой страну не с однонаправленной пророссийской ориентацией, а серьезного соседа и партнера.

Потому, как представляется, у Грузии, Украины, Азербайджана, Турции, Европы и США должен быть прямой интерес в том, чтобы в Армении произошли демократические изменения.

Как Европа, Украина могут помочь в проведении честных выборов в Армении?

Меня часто приглашают в Европу для участия в работе крупных международных форумов. Однако удивляет то, что в европейских странах к ситуации в Армении, в том числе к электоральным процессам, нет большого интереса. Они плохо представляют, что у нас творится на самом деле.

Мне кажется, что европейские страны, Грузия и Украина должны быть заинтересованы в развитии демократических процессов в Армении, а для этого необходимо принять активное участие в наблюдении за президентскими выборами.

То есть большой интерес к выборам со стороны международных организаций, европейских и соседних стран вселит веру населения в возможность проведения честных выборов.

К сожалению, в Армении, выборы чаще проходят с серьезными нарушениями, а не очень принципиальная позиция Совета Европы и ОБСЕ по отношению к этим явлениям дискредитирует европейские ценности в глазах граждан страны. Так, на парламентских выборах в Армении 12 мая 2007 года наблюдательная миссия ОБСЕ, зафиксировав большое число нарушений, в целом оценила выборы как соответствующие демократическим принципам и нормам.

Как Вы оцениваете шансы оппозиции на победу?

Сегодня в Армении реально возник шанс стать на рельсы демократического развития. Мобилизация вокруг Тер-Петросяна будет долговременной, и независимо от результатов выборов процесс смены власти в Армении уже начался. Противостоять этому практически бессмысленно. И если власти Армении все же проведут нормальные выборы, в стране возникнет нормальная конкурентная многопартийная система, где будут два ярко выраженных полюса.

Но, к сожалению, руководство пока не проявляет мудрости и использует на всевозможные ухищрения, лишь бы сохранить власть. А это уже чревато, потому что в Армении сложилась тяжелейшая социальная ситуация, имеется колоссальная диспропорция в доходах между бедными и богатыми. Когда говорят о том, что в Армении наблюдается экономический рост, то часто не обращают внимания на то, что это рост монополистического капитала, от чего напряжение в обществе только усиливается.

Ожидаете ли Вы каких-либо сюрпризов во время выборов?

Первые дни избирательной кампании показали, что рейтинг кандидата от оппозиции действительно растет, и в настоящее время именно он лидирует в предвыборной гонке.

Сегодня ситуация такова, что даже в тех районах Армении, где очень сложно собрать митинг, а местные власти находятся под жестким контролем центра, Тер-Петросян собирает рекордное число людей...

Уже сейчас очевидно, что во время избирательной кампании будут доминировать две фигуры – действующий премьер-министр Серж Саркисян и первый Президент Армении Левон Тер-Петросян.

Еще в начале января можно было предположить, что власти, включив в игру административный, финансовый и информационный ресурсы, смогут обеспечить своему кандидату 53–55% голосов. Но становится все более очевидным, что без второго тура не обойтись. Избирательная кампания показала, что Саркисян не является харизматичным лидером, а выиграть выборы в первом туре лишь за счет административного и финансового ресурсов, очень непросто.

Поэтому можно с высокой вероятностью предположить, что в Армении состоится второй тур выборов. Конечно, власти рассматривают и другие сценарии, но при сегодняшней активности избирателей властям будет очень сложно задействовать удобный для них сценарий. Ведь можно ожидать масштабного недовольства со стороны рядовых избирателей.

Интересно, что первый промежуточный отчет наблюдателей ОБСЕ оказался достаточно неблагоприятным для властей Армении. Наблюдатели однозначно отмечают, что львиная доля времени в телеэфире отводится премьер-министру Сержу Саркисяну. Так, в докладе ОБСЕ сказано: «Количество времени, отведенного г-ну Саркисяну на частных телеканалах «H2», «Кентрон», «Шант» и «Армения-ТВ», даже принимая во внимание исполнение им должностных обязанностей, превысило лимиты того, что соответствует рамкам здравого смысла». И далее: «В отличие от исключительно позитивного или нейтрального освещения деятельности Сержа Саркисяна, Левон Тер-Петросян регулярно изображался в негативном свете».

Господин Григорян, возможно ли противостояние оппозиции и властей, массовые акции протеста?

Противостояние действительно реально в том случае, если процент голосов, отданных за Тер-Петросяна, будет в реальности большим, а власти, тем не менее, попытаются, сфальсифицировать результаты голосования.

Косвенным доказательством этому является то, что власти Армении уже отказались от нанесения краски на пальцы проголосовавших избирателей (что было сделано на выборах в Грузии). Это говорит о том, что они не уверены в результатах голосования и возможно сделают ставку на фальсификации, использование административного ресурса и т.д. В этой ситуации многое будет зависеть от степени недовольства народа действиями властей.

Сегодня события развиваются так, что недовольство народа растет, нарастает внутреннее напряжение в обществе. Возможно противостояние, и фальсификации на выборах могут вылиться в жесткие столкновения. То есть неправильные действия властей могут стать детонатором для взрыва внутриполитической ситуации в стране. Сегодняшняя ситуация в Армении уже начинает быть похожей на ситуацию в Украине накануне Оранжевой революции.

Беседовал Ираклий Чихладзе, Ереван