Коалиция и тендерная палата: кто кого развалит быстрее

Казалось, ничего не предвещало бури после того, как в минувший вторник на вечернем пленарном заседании Верховной Рады был в первом чтении проголосован законопроект

о внесении изменений в Закон «О закупках товаров, работ и услуг за государственные средства».

И авторами этого документа являлись весьма авторитетные люди, отлично разбирающиеся в проблемах юриспруденции и борьбы с коррупцией – народные депутаты Роман Зварич (фракция НУ-НС) и Андрей Кожемякин (фракция БЮТ). И цели, которые ими преследовались в данном законопроекте, вроде бы были благие.

В частности, предлагаемые изменения предусматривали упрощение механизма проведения процедур государственных закупок, внедрение бесплатной публикации и обнародование объявлений о запланированной закупке, невозможность вхождения в состав тендерного комитета депутатов сельских, поселковых, городских и районных советов, уменьшение минимального количества необходимых для проведения торгов участников, увеличение минимальных стоимостных границ предмета закупки и еще много другого полезного.

Немного, правда, настораживало, что за этот проект закона не отдал свой голос ни один депутат из фракции НУ-НС, в то время как «за» проголосовали 120 депутатов из фракции Партии регионов, 135 – из БЮТ и 27 – из КПУ.

И вот в среду грянул гром. Необычайно резкое заявлениев связи с голосованием за указанный проект закона о госзакупках сделал глава Секретариата Президента Виктор Балога. Он не подбирал мягких эпитетов для своих обличительных пассажей.

«Подписи Виктора Ющенко под настоящим документом не будет ни при каких условиях. Глава государства никогда не благословит злоупотреблений и темных манипуляций с государственными средствами. Он рассчитывал, что новый парламент наведет порядок в госзакупках, однако фракция БЮТ, которая, руководствуясь личной заинтересованностью, проголосовала за откровенно коррупционный законопроект, нанесла удар по этим надеждам», - рубил с плеча Балога.

Глава Секретариата Президента высказал также резонансное предположение, что в случае принятия закона о госзакупках в целом и ветирования его Президентом - в Верховной Раде может проявиться новая политическая конфигурация. Ведь для преодоления президентского вето нужно по меньшей мере 300 голосов народных депутатов, которые могут обеспечить только фракции БЮТ, ПР и коммунистов, поскольку фракции блока «НУ-НС» и Блока Литвина не поддержали законопроект в первом чтении.

На такие громкие обвинения Виктора Балоги последовал незамедлительный ответ фракции БЮТ. В официальном заявлении отмечалось, что «депутатов фракции БЮТ в Верховной Раде Украины, честно говоря, удивляет позиция некоторых политиков, которые пытаются поднять бурю в стакане воды». И приводились доводы в необоснованности резкой тональности высказываний главы Секретариата Президента.

В заявлении БЮТ было подчеркнуто, что все процедуры по разработке, согласованию и принятию законопроекта четко согласовывались со всеми субъектами демократической коалиции. Кроме того «бютовцы» напомнили, что, во-первых, именно эти изменения к закону были внесены на рассмотрение Верховной Раде по решению Политического Совета коалиции демократических сил. Во-вторых, на законопроекте, который голосовался во вторник, стоят подписи заместителей руководителей фракций Блока Юлии Тимошенко и «Народного Союза - Наша Украина» – Андрея Кожемякина и Романа Зварича, соответственно. В-третьих, именно эти изменения к Закону были окончательно и полностью согласованы с Секретариатом Президента Украины и завизированы первым заместителем председателя Секретариата Александром Шлапаком.

В этом месте следует сказать, что Секретариат Президента отозвал письмопервого заместителя руководителя Секретариата Александра Шлапака к председателю Комитета Верховной Рады по вопросам экономической политики Александру Ткаченко с рекомендацией принять законопроект о госзакупках в первом чтении при условии его дальнейшего усовершенствования. «Это письмо не было согласовано с главой государства и не представляет официальной позиции Секретариата», – объяснил Виктор Балога.

Однако состоялся отзыв письма Шлапака, наличием которого оправдывался БЮТ, только в четверг – уже после громкого заявления главы Секретариата Президента. Не правда ли, несколько странно?

Не внесли ясности в столь запутанную ситуацию и разъяснения парламентария из фракции НУ-НС Тараса Стецькива, озвученные в четверг. По его словам, вокруг этого законопроекта «был хаос». «Закон визировал Шлапак, а затем его шеф Балога начал критиковать БЮТ за принятие закона», - рассказал депутат. Также он сообщил, что сначала народный депутат из фракции НУ-НС Роман Зварич завизировал законопроект, а затем «фракция НУ-НС заставила его отозвать этот законопроект как неприемлемый».

В то же время комментарии Стецькива по поводу принятия в первом чтении злополучного закона были намного мягче, чем оценки Балоги. В частности, он выразил уверенность, что фракция БЮТ не станет голосовать во втором чтении за законопроект «О внесении изменений в Закон Украины «О закупке товаров, работ и услуг за государственные средства». Поскольку политическая репутация для премьер-министра Юлии Тимошенко и БЮТ будет выше коммерческих интересов некоторых деятелей этой политической силы.

А вот заявление Виктора Ющенко, сделанное им в четверг в эфире телеканала «Интер», оказалось очень близким по смыслу и по духу с месседжами Виктора Балоги. По словам Президента, работа, которая ведется в парламенте по проекту изменений в закон о госзакупках, является «по сути коррупционным сговором», цель которого - продлить жизнь существующей системы. «И сегодня меня беспокоит альянс, возникший между Партией регионов и БЮТ, ну, коммунисты – это такое дело… Между этими двумя силами, предлагающими сегодня сохранить данную коррупционную модель, которая относится к работе и некоторых народных депутатов или некоторых лиц, представляющих эти политические силы в парламенте», - отметил Президент.

Что же это за «темные силы» такие в парламенте, и почему они так хотят провести упомянутый закон? Речь идет о печально известной Тендерной палате Украины (ТПУ). Именно через нее в последнее время проводились закупки товаров и услуг за государственные средства, и ее существование предусмотрено сохранить в принятом во вторник в первом чтении законопроекте.

Формально Тендерная палата является неприбыльным объединением общественных организаций, контролирующим прозрачность процесса государственных закупок. На самом же деле, и это известно в Украине абсолютно всем, ТПУ сама стала мощнейшим коррупционным центром. По данным КРУ, только за первую половину 2007 года на теневых тендерах страна потеряла 930 млн. грн. А экс-министр обороны, ныне депутат из НУ-НС Анатолий Гриценко выразил на днях в эфире «5 канала» мнение, что через теневые тендеры бюджет ежемесячно теряет один миллиард гривен.

В сентябре прошлого года подробно о коррупционных схемах, практикующихся в ТПУ, поведала бывшая тогда замминистра юстиции Инна Богословская. При Палате были созданы структуры, предоставляющие якобы некие «консалтинговые» услуги, обязательные для всех без исключения участников тендеров. Ключевое звено – ООО «Центр тендерных процедур и бизнес планирования», в числе основателей – Антон Яценко и Владимир Врублевский. Остальные фирмы-«консультанты» - а их очень много - зарегистрированы на родственников названных господ.

Богословская на специальной пресс-конференции продемонстрировала план-схему взаимосвязи фирм-посредников, кормящихся обслуживанием тендеров, с представителями БЮТ. Она показала письмо Министерства юстиции, в котором были приведены данные о 72 общественных организациях и Союзе общественных организаций «Тендерная палата Украины», основателями которой являются люди по фамилии Яценко и Врублевский. Эти особы фигурируют в качестве основателей во всех 72 общественных организациях.

Кроме платы за «консалтинговые» услуги, существуют и много других видов злоупотреблений с бюджетными средствами, связанных с деятельностью Тендерной палаты.

Естественно, немало представителей малого и среднего бизнеса не могут (и не хотят) платить эти поборы. Из-за чего многие школы остались без обеспечения детей питанием, больницы – без необходимых больным лекарств и т.д., и т.п. Обо всем этом хорошо известно общественности – не проходит и дня, чтобы телеканалы не транслировали очередной репортаж о таких злоупотреблениях в различных регионах Украины.

Надо сказать, что внятных опровержений со стороны членов БЮТ по выдвинутым им коррупционным обвинениям так и не последовало. Единственное, что можно было услышать, так это констатацию того факта, что долгое время Тендерную палату возглавляла экс-депутат Партии регионов Раиса Богатырева, которая не могла не знать о происходящем. Потом ее заменил коммунист Ткаченко.

Как бы там ни было, пожалуй, очень даже хорошо, что данная тема получила в последние дни такой широкий резонанс. В то же время, некоторые моменты разгоревшегося политического скандала в связи с голосованием за законопроект БЮТ и заявлениями Балоги, а затем и Президента пока остаются не до конца понятными.

Во-первых, не очень вразумительна позиция депутатов фракции НУ-НС. Предупредили ли они своих коллег из БЮТ перед голосованием во вторник, что не будут поддерживать этот законопроект? И предложили ли они «бютовцам» также воздержаться от голосования?

Во-вторых, представляется не весьма убедительной резкость заявления Виктора Балоги в среду. Поскольку, думается, с союзниками стоило сначала обсудить все вопросы непублично, а уже после этого и лишь в случае их несогласия выносить сор из избы. Тем более что законопроект проголосован лишь в первом чтении, а ко второму он может быть изменен до неузнаваемости.

Ну а ответы на два самых принципиально важных вопроса в данном плане интересуют, несомненно, украинский народ еще больше. Они не являются чисто политическими. А именно: намерена ли верховная власть в лице Президента, парламента и правительства положить таки конец беспределу в системе госзакупок? И понесут ли те, кто нажил на бюджетных ресурсах сотни миллионов или даже миллиарды гривен, положенное уголовное наказание?

Юрий Глухов