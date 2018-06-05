В «русском» Крыму на выборы идут… украинские регионалы

В соответствии с Конституцией Украины, назначение внеочередных выборов в Верховный Совет Крыма, а также очередных и внеочередных выборов в органы местного самоуправления, находится в полномочиях Верховной Рады Украины. Учитывая, что украинский парламент никаких актов о назначении каких-либо выборов в Крыму не принимал, то, что намеревается провернуть на полуострове Российская Федерация, незаконно. «Любые органы, их должностные и служебные лица на временно оккупированной территории и их деятельность считаются незаконными, если эти органы или лица созданы, избраны или назначены в порядке, не предусмотренном законом, а любой акт (решение, документ), изданный такими органами или лицами, является недействительным и не создает правовых последствий», - отмечают в Генеральной прокуратуре Украины.

Более того, проведение выборов на временно оккупированной территории Украины (именно этот статус закреплен нынче за автономией) с целью формирования незаконных органов власти, фактически, является захватом государственной власти и подпадает под статью 109 Уголовного кодекса Украины. Наказание по этой статье – до 10 лет лишения свободы. На этом особое внимание акцентирует Генеральная прокуратура Украины. «В отношении лиц, которые будут организовывать незаконные выборы в Крыму, будут начаты уголовные производства и будут приниматься меры по их розыску и привлечению к уголовной ответственности», - подчеркивают в ведомстве.

Итак, нарушать украинские законы намерены 12 российских партий. В частности, из ключевых и довольно узнаваемых в Украине - «Единая Россия», «Родина», «Справедливая Россия», «ЛДПР» и «КПРФ». И, если раньше Крым на любых выборах имел выбор, так как украинские партии конкурировали между собой, теперь крымчанам предстоит голосовать за Путина и патриотов из «Единой России» или же за Путина и патриотов из «Справедливой России». Но, даже если избиратель проголосует за российских коммунистов (естественно, тоже патриотов России), то и здесь он поддержит Владимира Путина.

Новые партии – старые лица

Впрочем, новые для Крыма российские партии вовсе не гарантируют крымчанам обновления региональной элиты. В бюллетенях, в основном, старые и давно известные избирателям автономии фамилии. Бывшие функционеры Партии регионов влились в списки «Единой России». Кому не хватило мест в пропутинской партии, пошли в списки других политсил. В частности, ключевыми фигурами «Единой России» стали кадры из так называемой «команды победителей» - непризнанные Киевом премьер Крыма Сергей Аксенов и спикер крымского парламента Владимир Константинов, которые весной текущего года сдали Крым Кремлю и провозгласили себя «героями» крымской весны.

Эти деятели были хорошо известны крымчанам задолго до сдачи автономии Москве, а аферы, которые они прокручивали, не проделывал ни один крымский политик. В частности, можно вспомнить небезызвестную строительную компанию «Консоль», которой руководит Константинов и долги которого перед украинскими банками перевалили за миллиард.

На сегодняшний день, больше всего долгов у бизнеса Константинова в «Укрэксимбанке». Так, банк выставил претензии компании «Реал Эстейт», которая является учредителем компании «Консоль ЛТД», с требованием взыскать с нее 575,54 миллионов гривен. Кроме того, еще 17 февраля, Хозсуд Крыма рассмотрел иск этого банка к компаниям «Консоль ЛТД», «Инвестиционно-финансовой компании Крым-Финанс» и ООО «Царь-Град-Строй». Банк пытался добиться от ответчиков взыскания имущества на сумму 5,28 миллионов долларов и 459,89 миллионов гривен. Но суд приостановил производство по делу, пока не будет проведена оценка стоимости имущества.

Напомним, компании Константинова занимали деньги у банка в 2006 и 2013 годах. Обеспечивать заем должно было имущество строящегося гостиничного комплекса в поселке Партенит площадью 16 673 квадратных метров на участке 0,7 га. В качестве залога, банку также были предоставлены 100% в уставном фонде фирмы «Царь-Град-Строй», а также имущественные права компаний «Консоль ЛТД» и «Царь-Град-Строй» по договору о строительстве комплекса.

Претензии к фирмам Владимира Константинова есть и у других банков. В частности, «Проминвестбанк» ведет судебную тяжбу с компаниями «Консоль ЛТД», «Реал Эстейт», «Севастопольский завод железобетонных изделий», украино-российским предприятием «Джемиет» и ООО «Гипек» о взыскании 39,91 миллионов гривен. Исковые требования связаны с невыполнением условий кредитного договора десятилетней давности. Еще один иск «Проминвестбанка» на сумму 25,5 миллионов гривен к компании «Консоль ЛТД» и ее партнеров – «Реал Эстейт», «Джемиет», «Индустрия-Крым» - связан с претензиями по договору от 2007 года. Также суды с «Консоль ЛТД» и родственными структурами ведет банк «Киевская Русь» - претензии в размере более 50 миллионов гривен…

Бывшие «регионалы» знают как «побеждать»

Собственно, этот талант афериста спикер решил применить в предвыборных технологиях. По его словам, ранее для Крыма обновление кадрового состава на 30% являлось проблемой. Теперь, когда ожидания крымчан по обновлению власти высоки как никогда, проблема новых лиц в политике стоит особенно остро. «Все хотят новых лиц, но возникает вопрос – где их взять? Привезти из Москвы? Мы все-таки хотим видеть крымские портреты», - подчеркнул Константинов.

Грубо говоря, крымские регионалы сменили лишь таблички на партийных офисах, суть же их «работы» в Крыму, методы и подходы к ведению бизнеса и политики остались те же. Боязнь Константинова потерять тотальный контроль над автономией приводит к тому, что теперь уже «единороссам» закон не писан. Причем как украинский, так и российский.

Одним из ярких примеров манипуляций ради обеспечения победы крымских кандидатов «Единой России» на «выборах» стал один из 14-ти районов Крыма - Ленинский. Во-первых, чтобы обеспечить «правильное» голосование 14 сентября, здесь почти втрое сократили количество избирателей. Во-вторых, территориальная комиссия района, в лице председателя Алексея Цюпило, фальсифицирует документы для «спасения» кандидатов от партии «Единая Россия».

Схема, которую реализуют в этом районе, крайне проста. На округе есть определенное количество избирателей, в данном случае, их 6 520. Но, согласно российскому избирательному законодательству, если избирателей больше 5 тысяч человек, кандидат от партии должен создать избирательный фонд и показать, за чей счет он проводит свою кампанию. Тем не менее, новые крымские «единороссы» не стали заморачиваться такими мелочами. В результате, когда на вышеупомянутом округе соперница кандидата от «ЕР» Константина Копылова, кандидат от «Справедливой России» Елена Потеруха подала из-за этого в суд, крымская Фемида оказалась слепее всех слепых. Председатель территориальной избирательной комиссии Алексей Цюпило выдал для суда справку, что на вверенной ему территории избирателей не 6,5 тысяч, а всего лишь 2 902 человека. И суд, сославшись на эту подделку, не снял «единоросса» с регистрации. Таких примеров несколько только в одном Ленинском районе, а сколько их во всех четырнадцати?

Примечательно также, что все решения по подобным искам к кандидатам от «ЕР» в Ленинском суде выносит один и тот же судья. Да и, в целом, должностные лица, находящиеся в зависимости от «единороссов», превышают свои служебные полномочия, подделывают документы, принимают заведомо не правосудные решения…

На выборы можно не ходить, нужные цифры нарисуют

Стоит ли вообще говорить о соблюдении законов, если проголосовать за «единороссов» могут все желающие – по российскому, украинскому или советскому паспорту. Комиссии намерены идентифицировать избирателей по прописке. А из списков избирателей по всему Крыму исключили лишь 2 500 граждан, которые, до сегодняшнего дня, официально отказались от российского гражданства.

В подтверждение того факта, что избирательные комиссии «нарисуют» нужный Путину результат, свидетельствует заявление председателя нелегитимного Центризбиркома Крыма Михаила Малышева. Этот деятель, обеспечивший цифрами на бумаге беспрецедентную явку на псевдореферендуме, отметил, что результаты выборов 14 сентября будут известны до их окончания. Мол, российская государственная автоматизированная система «Выборы» позволяет видеть показатели по всем участкам в режиме реального времени. Поэтому, придут или не придут крымчане на избирательные участки, результат уже предрешен.

Все эти манипуляции цифрами и людьми проводятся местными «князьками», подарившими Крым Путину, только для того, чтобы получить долгожданную массовую «победу» на выборах. Победу, после которой элита у власти останется старая. А единственным новшеством станет лишь российская модель «суверенной демократии»: сильная исполнительная вертикаль (назначенцы, которым в Кремле доверяют) и номинальный парламент, состоящий из депутатов контролируемых партий и большинством, сформированным «Единой Россией».

В итоге, если раньше Крым стонал под гнетом Партии регионов, жалуясь при этом на Киев, теперь машину админресурса включает «Единая Россия». А жалобы до Путина вряд ли дойдут.

Наталья Корж, Татьяна Стежар