Проблемы парламентского фронта

Вряд ли большинство избирателей питают иллюзии относительно грядущих досрочных парламентских выборов и методов, которые кандидаты в депутаты попытаются использовать для попадания в Верховную Раду. Эксперты уже предполагают, что нынешняя избирательная кампания может стать одной из самых грязных в истории Украины. Тем не менее, обновления депутатского корпуса ожидают все.

Конец текущей недели обещал быть интересным: свои съезды планировали провести ВО «Свобода», ВО «Батькивщина», Блок Петра Порошенко и УДАР могли заявить о своем слиянии и походе на выборы единой командой, а «Патриоты Украины» Арсения Яценюка и Александра Турчинова, с большой вероятностью, переименовались бы в «Народный фронт». Ожидалось также, что последние три политические силы могут подписать и некий меморандум о формате парламентской коалиции уже будущего созыва Верховной Рады. К сожалению, кроме «Свободы», ни одна из названных политсил съездом не порадовала. Блок Петра Порошенко, УДАР и партия Яценюка-Турчинова отложили проведение своих съездов, на которых должны были быть представлены списки партий, на 7-10 дней. «Батькивщина» же превратила потенциальный съезд в «собрание граждан по референдуму о вступлении Украины в НАТО», а формирование избирательного списка, предположительно, перенесла на неделю.

Закрытые «открытые списки»

Это можно объяснить, в первую очередь, тем, что, условно, существует две проблемы нынешней парламентской избирательной кампании.

Первая – закон о выборах. Полгода народные депутаты обещали гражданам открытые списки и… не сложилось. После того, как на текущей неделе Центральная избирательная комиссия зарегистрировала первых кандидатов в народные депутаты по мажоритарным округам, и провела жеребьевку представителей окружкомов, в закон о выборах, по которому пройдет голосование 26 октября, могут быть внесены, разве что, технические правки. То есть, досрочная кампания состоится по тем же правилам, что и в 2012 году: 225 депутатов пройдут в Раду в закрытых списках партий (партии не могут идти на выборы блоками), 225 – по мажоритарным округам. На сегодняшний день, учитывая аннексию Крыма Россией и военные действия на востоке Украины, мажоритарщиков будет 213. По проблемным восточным округам довыборы можно будет провести позже. По Крыму – когда-нибудь…

Впрочем, некоторые очень рьяные парламентские деятели не оставляют попыток пропиариться на открытых списках. Так, по словам главы фракции «Батькивщина» Сергея Соболева, «при нынешней смешанной системе, даже в те сроки, которые есть, невозможно провести выборы», и «именно поэтому мы настаиваем на изменении избирательной системы». К сожалению, заявляя это, народный депутат забывает, что, во-первых, по новому закону, с открытыми списками, провести избирательную кампанию, в столь короткие сроки, уже не получится вовсе. На этом акцентируют внимание ЦИК и общественные организации, регулярно следящие за ходом выборов.

Во-вторых, избирательная система, за которую ратует Сергей Соболев, к действительно открытым спискам не имеет никакого отношения. По словам главы Комитета избирателей Украины Александра Черненко, в предлагаемом «Батькивщиной» законе, за округами закрепляются кандидаты, но избиратели голосуют за партию. В итоге, на тех округах, где партия получает хороший результат, политсовет может после выборов пересмотреть места в списке. Но может и не пересмотреть. «А открытые списки – это когда порядок мест кандидатов определяет избиратель», - напоминает эксперт.

В-третьих, как уже было сказано, после регистрации Центризбиркомом первого кандидата в депутаты, формально, избирательная кампания уже началась. «Мы не можем сейчас, по ходу кампании, принципиально менять формат выборов, поскольку сразу появятся судебные иски и будут вопросы к легитимности выборов в Украине», - отметил спикер Верховной Рады Александр Турчинов.

К слову, теоретически, нынешний состав Верховной Рады мог бы значительно облегчить жизнь тем, кто попадет в новый созыв, проголосовав, хотя бы за основу, один из законопроектов о выборах, предусматривающий голосование по открытым спискам. Но, судя по КПД работы в сессионном зале нынешних депутатов, вовсю окунувшихся в избирательную кампанию, кардинально избирательное законодательство меняться уже не будет. Посему, обещанные всеми знаковыми украинскими политиками открытые списки, похоже, станут одним из пунктов «проверки на вшивость» уже будущего созыва Верховной Рады.

Что же касается политических сил, так отстаивающих принятие открытых списков в стенах парламента, ничего не мешает им, в ходе избирательной кампании, ознакомить украинцев со всеми личностями, из которых они сформируют свои партийные списки. То есть, не трудно, к примеру, на официальном сайте каждой партии опубликовать список тех, кто отправится покорять электорат ради заветного депутатского мандата.

Кроме этого, стоит все же поднапрячься и принять законопроект, позволяющий гражданам узнать, кто является основными финансовыми донорами партий. Документ «пылится» в парламентских комитетах. Так почему бы его не вынести на рассмотрение сессионного зала…

Неумолимая статистика и надежды аутсайдеров

Далее, можно сколько угодно рассуждать, что было бы, если бы депутаты приняли новые избирательные правила вовремя, но имеем то, что имеем. Более того, несмотря на все несовершенство нынешнего закона, у украинцев все же есть шанс существенно изменить состав парламента. По крайней мере, если говорить о конфигурации в нем политических сил. Так, если взглянуть на результаты парламентской гонки 2012 года, первая пятерка партий, преодолевших проходной барьер, выглядела следующим образом: Партия регионов (30%), «Батькивщина» (25,5%), УДАР (13,9%), КПУ (13,2%), ВО «Свобода» (10,4%). Сейчас же, согласно последнего опроса общественного мнения, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС), проходной барьер из вышеупомянутых «победителей» рискуют больше не преодолеть коммунисты (4,6% поддержки избирателей), ВО «Свобода» (4,4%) и Партия регионов (3,8%). Кроме них, сомнительные шансы на попадание в Верховную Раду у партий «Самопоміч» (2,9%) и «Правого Сектора» – 1,8%.

В целом, по данным КМИС, сегодня голоса избирателей распределяются таким образом: 37,1% - у пропрезидентского Блока Петра Порошенко, 13,1% готовы поддержать Радикальную партию Олега Ляшко, 9,7% - у партии «Гражданская позиция» Анатолия Гриценко. Еще 7,8% избирателей выражают желание проголосовать за «Сильную Украину» Сергея Тигипко, 6,4% симпатизируют новой партии премьера Арсения Яценюка и спикера ВР Александра Турчинова «Патриоты Украины», и еще 6,1% электоральных симпатий – у ВО «Батькивщина» Юлии Тимошенко.

Впрочем, это лишь предварительная статистика. Никто не может дать гарантий, что конфигурация парламента будет именно такой. Как никто не может дать гарантий, что, в этот раз, избиратели хотя бы попытаются выбрать во власть новых людей, а не будут, по старой привычке, голосовать за деньги и гречку на мажоритарке.

Таким образом, в ближайшую неделю все продолжат договариваться со всеми. И, если с квотами по спискам можно кое-как определиться, то мажоритарная составляющая избирательной гонки окончательно путает карты всех игроков. «Высчитывать будущие парламентские расклады, исходя из социологии, нельзя, - считает политолог Алексей Красноперов. – Во-первых, потому, что никуда не делась мажоритарка. Во-вторых, потому, что пока не ясно, как проголосует юго-восток».

Кроме того, только после голосования мы узнаем, сделали ли избиратели хотя бы попытку выбрать во власть новых людей, или, по старой привычке, проголосовали за деньги и гречку на мажоритарке. Так, на некоторых округах Комитет избирателей Украины уже фиксирует попытки умаслить аборигенов материальными благами от пока еще потенциальных кандидатов в депутаты. По мнению Александра Черненко, попытки покупать голоса – будут, но масштаб подкупа будет меньше, чем в предыдущие годы. Причиной тому – нищий админресурс, который ранее использовался для задабривания голосующих граждан. Сегодня на округах ремонтировать дороги и устанавливать детские площадки кандидатам на получение мандатов придется своими силами и средствами. «Но, если люди готовы продавать свои голоса, то подкуп будет», - констатирует глава КИУ.

Война все спишет?

Вторая проблема начавшейся избирательной гонки – война. Многие парламентарии наивно полагают, что введение военного положения (неважно, во всей стране или на отдельных ее территориях) обезопасит их от непопадания в будущий созыв Верховной Рады. Поскольку, во-первых, при введении военного положения выборы можно отложить в долгий ящик, а, до даты голосования, набрать электоральных баллов, пиарясь на помощи украинской армии (что некоторые беспринципные депутаты делают уже не первый месяц – и, судя по рейтингу той же Радикальной партии, украинцы, в том числе, в зоне АТО, не всегда видят различия между благотворительностью и рекламной акцией). Во-вторых, в случае обострения ситуации на фронте, досрочные выборы и вовсе можно отменить, и, глядишь, досидеть в парламентском кресле до 2017 года.

Главный мессидж таких депутатов – «Какие выборы, если в стране война? Сначала все для победы, а потом – выборы». Примечательно, что с таким посылом, до последнего времени, выступали, в основном, потенциальные аутсайдеры парламентской гонки из условного демократического лагеря. Но на текущей неделе «Свобода» зарегистрировала проект изменений в законодательные акты, который касается возможности проведения выборов в украинский парламент и выборы в местные органы власти даже при условии введения военного положения или чрезвычайного положения по всей территории Украины или в отдельных регионах Украины.

Тем временем, за присвоение АТО статуса ВП стали ратовать Олег Ляшко и мажоритарщики. В частности, те, кто ранее баллотировался по округам в Донецкой и Луганской областях. И, если с ними ситуация, в целом, понятна: даже обладая немалым финансовым ресурсом, задобрить избирателей в нынешней ситуации может не получиться, то лидер Радикальной партии, вероятнее всего, просто получил такое задание от «хозяев». «Ляшко не лидер собственной партии, популярность которой нарощена деньгами Фирташа и бывшей команды «РосУкрЭнерго». Его радикальные слова удовлетворяют часть электората, и в распространении этих тезисов ему активно помогают некоторые телеканалы, наращивая его рейтинг, - отмечает директор социологической службы «Украинский барометр» Виктор Небоженко. – Сегодня разговоры о введении военного положения входят в его стратегию радикального популизма. Но за свои слова он ответственности не несет. Ляшко просто говорит, а не думает, как это реализовывать».

Впрочем, главная проблема всех этих парламентариев – непонимание того факта, что, в случае их бездействия на своих рабочих местах (сейчас именно это они и демонстрируют), после этой войны может не быть ни парламента, ни выборов, ни страны как таковой. Видимо, народные избранники немного подзабыли, что сами, еще весной текущего года, перевели Украину из статуса президентско-парламентской республики в статус парламентско-президентской. Таким образом, взяв на себя ответственность за проводимые в стране реформы, отсутствие которых и спровоцировало Евромайдан.

Грубо говоря, если депутаты не берут на себя ответственность за страну, не способны создать рабочую коалицию для голосования за нужные украинцам реформы, отказываются сформировать новый состав Верховной Рады и новый Кабмин, дабы эти реформы проводить, то они играют на руку России. «Сегодня России нужно, чтобы в Украине не было реформ, чтобы не допустить экономического развития, чтобы Украина не интегрировалась в Европейский Союз… Это значит, что если мы отказываемся от выборов, то мы фактически идем на уступки России. Поэтому выборы нужны», - считает руководитель Центра политико-правовых реформ Игорь Колиушко.

Татьяна Урбанская