Киевские «радикалы»: Ляшко приводит к власти тех, кого обещал поднять на вилы

Олег Валерьевич, безусловно, талантливый паяц. Какие только идеи и движения за последние годы он «возглавлял», поддерживал и участвовал: от пенсионеров до чернобыльцев, от афганцев до селян. Бегая с одного телеэфира на другой, с одного ток-шоу на другое, перемещаясь с митинга на акцию протеста и обратно, этот парламентарий везде озвучивал все те социальные запросы, которые желало услышать общество. Но устраивать провокации и эпатировать публику не одно и то же с выполнением требований украинцев. Хотя, похоже, Ляшко и не собирался ничего выполнять. Его основная функция – привлекать внимание, не более.

Особенно ярко это проявляется сейчас, после бегства экс-президента Януковича и его соратников, после аннексии Крыма Россией и начала военных действий на востоке нашей страны. Общество все эти события изменили, а Ляшко – нет. То есть, с одной стороны, он продолжает попытки манипулировать общественным мнением, играя на эмоциях и социальных запросах: выступает бескомпромиссным борцом с коррупцией, «воюет» в составе батальонов «Азов» и «Шахтерск», допрашивает сепаратистов, грозится поднять их на вилы, о чем строчит посты в социальных сетях, рассказывает о раскулачивании олигархов и прочее. С другой стороны, параллельно, на войну летает дорогими чартерами, отстаивает интересы одного из пособников терроризма на Донбассе – регионала Николая Левченко, подставляет бойцов батальонов «Азов» и «Шахтерск» под пули при наступлении на Донецк, вызывает своими действиями недовольство международных правозащитных организаций...

Все эти действия депутата-пустозвона, оседлавшего (при помощи политтехнологов и медиаресурса экс-главы АП Левочкина), зачастую, наносят немалый вред: дискредитируют правильные и здравые идеи, и, что еще более опасно – в случае с пиаром на АТО, приводит к реальным смертям украинских воинов, защищающих страну.

Но наиболее показательным несоответствием заявленной «радикальной» роли Ляшко в украинской политике с реальной деятельностью «украинского Жириновского» является команда главного радикала, представители которой, под брендом Радикальной партии, на внеочередных выборах в мае пробрались в местные советы.

Метаморфозы партийных списков

Напомним – несмотря на то, что в предыдущих созывах Верховной Рады Олег Валериевич всячески привлекал к себе внимание (ел землю после выступления с трибуны, приносил подгнивший тыкву для Кабмина, троллил депутатов-перебежчиков ощипанными тушками кур, водил по площади перед парламентом корову, дрался с коммунистом Мартынюком и т.д.), это не добавило популярности его политической силе. По результатам голосования в 2012 году, Радикальная партия получила немногим больше 1% голосов избирателей. Сам же главный радикал просочился в Раду седьмого созыва по мажоритарному округу №208 в Черниговской области. Гораздо более успешным и для самого Ляшко, и для его Радикальной партии, стал 2014 год – досрочные президентские выборы и выборы в Киевсовет.

Готовясь к ним, Ляшко «почистил» ряды своей политсилы. Так, из списков Радикальной партии образца 2012 года вдруг исчезли «первые лица»: многодетная мать Оксана Шевченко, слепой певец Иван Ганзера, мэр города Щорс Роман Зуб и многие другие. На их место пришли менее колоритные, но более состоятельные и прагматичные персонажи.

Главный радикал объяснил такие метаморфозы изменением подходов: мол, после Майдана наступило другое время, и изменением критериев подбора команды. «Команда Радикальной партии – это новая команда. У меня нет принципов брать кума, брата, свата, тянуть кого-то со школьной скамьи», - рассказывал он в интервью одному из украинских изданий и заверял, что с ним продолжают работать «молодые креативные парни и девушки».

Молодые креативные парни и девушки, судя по всему, растворились среди застройщиков столицы и миллионеров, а вот кума Ляшко, вопреки своим словам, не удержался и в список взял. Вместо былых соратников парламентской кампании 2012 года, в первую десятку списка Радикальной партии вошли пиарщик и помощник Ляшко Андрей Лозовой, первый заместитель в партии и упомянутый кум – Олег Сухин, бизнесмены Александр Вовченко, Алексей Кириченко, Александр Лапшов, а также тетя давнего спонсора Ляшко Вадима Столара – Людмила Костенко. Столар, которому приписывают тесные связи с семьей Черновецких и нынешним первым замом Кличко – партнером олигарха Фирташа Игорем Никоновым, в нынешнем Киевсовете даже получил «жирную» должность первого зама главы комиссии по бюджету.

Помощник по провокациям

Чтобы у избирателей, которые намерены проголосовать за «радикалов» на будущей парламентской кампании, не было иллюзий относительно формирования списков партии Ляшко, стоит поближе присмотреться к личностям его вышеупомянутых соратников, просочившихся в Киевсовет на волне милитаристских заявлений лидера политсилы.

Так, Андрей Лозовой, будучи помощником народного депутата Олега Ляшко, прославился тем, что в январе 2013 года разбрасывал из ложи прессы в сессионный зал Верховной Рады листовки с призывом «Юле – волю». Все бы ничего, если бы эта глупая выходка не оказалась на руку «регионалам». Последние давно имели зуб на журналистов, регулярно фиксирующих кнопкодавство в депутатской команде Виктора Януковича. В результате хулиганства помощника Ляшко, тогда еще спикер парламента Владимир Рыбак распорядился отгородить ложу прессы стеклянной перегородкой, чего долго и безуспешно добивались его соратники по партии. Это решение вызвало бурю возмущения в рядах как украинских, так и иностранных журналистов и, к счастью, не было воплощено в жизнь.

Когда же Андрей Лозовой переквалифицировался в столичные депутаты, его инициативная деятельность и вовсе стала смахивать на работу крайне дешевого и непрофессионального пиарщика. Так, 31 июля на сессии Киевсовета он озвучил предложение об установке в Киеве памятника Степану Бандере.

Земля для «радикалов»

Впрочем, Лозовой в списке Радикальной партии Киевсовета, пожалуй, самый безобидный персонаж. Кроме него в состав столичного парламента Олег Ляшко завел троих крупных застройщиков. Так, Александр Лапшов – директор строительной компании «Строительство и реконструкция», Александр Вовченко – директор ООО «Итон Групп» и ООО «Жильестройинвест», Алексей Кириченко – начальник отдела продаж в ООО «ІНГ ЛСК-БУД». Каждая из этих компаний специализируется на возведении элитного жилья. В частности, «Итон Групп» уже попадала под каток возмущения столичной общественности из-за скандального строительства жилищного комплекса клубного типа «Зверинецкий» на Зверинецкой, 47.

Так, по данным «Форума спасения Киева», чтобы получить этот лакомый кусок земли под застройку, компания каким-то образом «протянула» изменение целевого назначения участка. Более того, согласование проекта градостроительной документации не выносилось на обязательные общественные слушания, а разрешения на начало строительства были выданы вопреки действующим запретам застройки исторических и зеленых зон Киева, с нарушением законов Украины и нормативных актов столицы.

Еще один скандал с землей, правда, не в самой столице, а в Киевской области, связан с другим депутатом Киевсовета от Радикальной партии – Алексеем Кириченко. В 2008-2009 годах он занимался оформлением земли для Олега Ляшко (по его собственным словам, это были 10 соток) и других близких к депутату политиков в Буче. К примеру, в то же время и в том же месте пять земельных участков в сосновом лесу получил соратник Ляшко Юрий Сухин (попавший, впоследствии, в списки Радикальной партии на выборах Киевсовета).

По словам местного активиста Виктора Бархоленко, земельный дерибан и уничтожение Бучанского леса стали для Ляшко неким «подарком» от мэра города Анатолия Федорука (так как Ляшко, в те времена, занимался организацией визитов в Бучу премьер-министра Юлии Тимошенко). Позже в этой истории всплыли представители Партии регионов. Во всяком случае, по данным «Украинской правды», на участках, принадлежащих Ляшко, намеревался строиться младший сын бывшего президента Украины Виктор Викторович Янукович.

В новом Киевсовете соратники Ляшко, несмотря на малочисленность своей фракции, заняли, с точки зрения возможного обогащения и доступа к инструментам для дерибана земли и бюджета, очень перспективные чиновничьи кресла. Так, депутат от Радикальной партии Игорь Мосийчук возглавил профильную комиссию по борьбе с коррупцией, Алексей Кириченко занял кресло заместителя главы в комиссии по вопросам предпринимательства, а Александр Вовченко стал заместителем главы бюджетной комиссии.

«Новые» люди, старые схемы

По словам самого Ляшко, в городской совет столицы прошли «люди Черновецкого, взяточники, злодеи, коррупционеры», которые будут «крутить Кличко, как цыган солнцем». «Совершенно очевидно, что к этой преступной команде фракция Радикальной партии будет в жесткой оппозиции», - обещал депутат. Видимо, с оппозицией не сложилось.

Уже есть все снования полагать, что в ближайшее время Киев снова столкнется со схемами воровства столичной землицы времен мэрства Черновецкого. К этой мысли подталкивает и тот факт, что Радикальная партия совершенно не выступает за отмену решения предыдущего созыва Киевсовета об упрощении процедуры застройки столицы. Ведь документ позволяет возводить недвижимость на свободных участках в обход Генерального плана столицы, застройку зеленых зон и береговых территорий. Что не удивительно – именно «радикалы» имеют богатейший опыт работы по этим схемам…

К слову, после минувших парламентских выборов, Ляшко не раз обещал регионалам гнать их из Верховной Рады «вилами и ногами под зад, и привести потом сюда нормальных людей».

В итоге, «вилами и ногами» радикал №1 никого гнать не стал: более того, как выяснилось, Олег еще и пытается защищать самых одиозных регионалов от тех, кто реально готов браться за вилы. В частности, на минувшей неделе в интернет попала запись телефонного разговора месячной давности Ляшко с замглавы Днепропетровской обладминистрации. Во время этого разговора специалист по вилам просит собеседника уговорить украинских военных отпустить задержанного с крупной суммой денег депутата-регионала Николая Левченко.

…Учитывая, сколько «темных лошадок» может появиться в закрытых списках Радикальной партии на досрочных парламентских выборах, а также ее шокирующе высокие рейтинги, не стоит после голосования на досрочных парламентских выборах удивляться, что в сессионном зале Верховной рады будут заседать хорошо всем знакомые старые лица.

Татьяна Стежар