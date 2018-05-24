Ющенко написал Тимошенко: если раскачивать бюджетную лодку, то вместе

Временной горизонт политиков ограничен выборами, если даже они экономисты по специальности. Письмо Президента Ющенко премьер-министру Тимошенко относительно изменений к бюджету-2008 – это письмо государственного деятеля, в котором политик окончательно вытеснил экономиста. В Украине это не диковина и не новость. Стоит только вспомнить оправдание Сергея Терехина на шустеровской вечеринке, что каменюка обесцененных сбережений – это перышко для украинской экономики, которое она смахнет, не заметив…

Бюджетному письму Президента есть одно оправдание – он, похоже, понимает, что создать противовес социальному популизму (солидаризму) Ю.В. ледяным языком отшлифованных экономических аргументов невозможно. В пользу бесперспективности такого пути свидетельствуют самый високий среди политиков рейтинг доверия-недоверия у Тимошенко и одобрение тремя четвертями опрошенных ее действий в том, что касается восстановления сбережений.

«Если раскачивать бюджетную лодку, то вместе», - такова логика письма. В нем нет даже намека на те макроэкономические установки, которые Президент выдвигал в последнее время по поводу изменений в бюджет. Почему-то нет ни одного слова о дефиците и его ограничении максимум двумя процентами. Отсутствуют предостережения относительно надрывного темпа приватизации (слово «приватизация» в письме вообще табу) и привязки приватизационных поступлений к социальным выплатам, прежде всего на компенсацию потерянных вкладов. Раньше Ющенко был значительно более категоричным в этом вопросе: « Нужно иметь в виду также и то, что проведение в один год массовой приватизации приводит к уменьшению цены активов, которые мы предлагаем рынку. Мы бы не хотели, чтобы тема социальной доминанты стала базовой в контексте национальной приватизации».

Чем дальше по тексту, тем более расширяется ущелье между Ющенко-политиком и Ющенко-экономистом.

Нефтегаз – ни слова о необходимости экономически обоснованного пересмотра цен на газ для населения и предприятий теплоэнергетики. Напротив – дотационная пуповина между бюджетом и Нефтегазом должна крепчать и крепчать (в этом году еще на пять миллиардов гривен), чтобы покрыть плановые убытки компании. На фоне государственной политики субсидирования энергоносителей теряют любой смысл разговоры об энергосбережении – зачем, если государство берет на себя обязательство компенсировать любое подорожание? Так недалеко и до аналогий со «звездными войнами» - Рейган удачно шантажировал этим жупелом Советский Союз, пока тот не исчерпался экономически. Теперь и Россия радостно будет повышать цены на газ для Украины, зная, что все большая часть украинского бюджета будет сгорать в пламени неэффективных субсидий.

Компенсация обесцененных сбережений в счет коммунальных платежей – здесь вообще наблюдается раздвоение в правительственных головах. Министерство по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Украины даже сочло необходимым сделать следующие разъяснения относительно возможности погашения гражданами задолженности за коммунальные услуги в счет компенсационных средств, которые люди сейчас получают по обесцененным вкладам в Сбербанке бывшего СССР. Его стоит процитировать:

"1. Согласно с постановлением Кабинета Министров Украины от 9 января 2008 года «О выплате в 2008 году гражданам Украины компенсации потерь от обесценивания денежных сбережений” компенсационные выплаты владельцам сбережений проводятся путем зачисления средств по их желанию на текущий или вкладный (депозитный) счет, открытый в учреждениях Сбербанка. Другие выплаты или компенсация оплаты коммунальных услуг этим постановлением не предусмотрены.

2. В соответствии с действующим законодательством (Закон Украины “О жилищно-коммунальных услугах”, Гражданский кодекс Украины, Хозяйственный кодекс Украины) расчеты за коммунальные услуги граждане Украины должны осуществлять своевременно и в полном объеме и не накапливать долгов.

3. Министерство обращается к руководителям областных, городских, районных государственных администраций, городским головам и органам местного самоуправления с просьбой осуществить в местных средствах массовой информации разъяснения относительно необходимости своевременной оплаты гражданами Украины жилищно-коммунальных услуг. "

В предложениях Президента речь идет едва ли не о противоположном – Ющенко требует расписать в соответствующих приложениях к бюджету «меры по оплате гражданами электрической и тепловой энергии, природного газа, твердого топлива, услуг водоснабжения и водоотвода, квартирной платы в счет частичной компенсации потерь от обесценивания денежных сбережений, объем которых составляет по 2 млрд. грн». Выписывали ли юристы этот тезис неуклюже, выпала ли фраза «долгов по оплате» из текста, однако кажется, что Президент-политик выступает за то, чтоб оплачивать текущие коммунальные платежи обесцененными сбережениями – за то, на что Президент-экономист никогда бы не согласился. Не говоря уже о Минжилкоммунхозе.

То же самое справедливо и в отношении запуска реформы местных бюджетов посреди бюджетного года. Именно это и предлагает Ющенко – передать на места уже в 2008 году расходы стоимостью на 10 млрд гривен (разве это реформа – спихнуть со здоровой головы на больную?) и частично пересмотреть доходные полномочия, в частности, по-братски поделиться с местными бюджетами налогом на прибыль. От этой гиблой практики (когда судьба бюджета района N не может зависеть от того, работает или нет на полную мощность молокозавод, ведь завтра поставки сыра в Россию может прекратить тамошний главсанврач, и предприятие посадит бюджет на голодный паек) Украина отказалась восемь лет тому назад. Институционная память коротка – следовательно, опять наступаем на те же грабли. Ю.В. радостно подхватит этот тезис, и превратит реформу местного самоуправления в один из китов успешных для нее президентских гонок – наряду с выплатой сбережений и сдачей в эксплуатацию первого микрорайона жилья, построенного под шестипроцентные ипотечные кредиты.

В письме Президента звучит также интересная нотка о необходимости смягчения нормы закона-2008 (путем внесения изменений в Земельный Кодекс) о продаже земельных участков и приобретения права на аренду земли исключительно на конкурсных принципах. Эта удачно выписанная норма парализовала деятельность местных советов в земельных вопросах, приостановила на мгновение земельный дерибан (конечно, кроме «безпредельщиков» - хватает и таких) и вогнала их в юридическую прострацию. Законодатели ломают головы, как найти щели в формулировках. На помощь спешит сам Президент, предлагая эти щели – скажем, сделать исключение «для строительства доступного и социального жилья» и для СПД, «которые реализуют продовольственные и непродовольственные товары первой необходимости». В ушко таких формулировок пролезет любой верблюд, а на местах вздохнут с облегчением.

Президент также на глазах становится апологетом государственных гарантий – на сей раз он требует увеличить объем государственных гарантий Укравтодору на три миллиарда 518 миллионов гривен. Радует именно эта точность, поскольку она создает впечатление, что сметы дорог Киев-Луганск-Изварине и Харцив-Щербакивка (см. Президентский указ №62 от 29.01.2008) обсчитаны с точностью до дециметра.

Похоже, надежды на то, что Президент умело будет амортизировать популизм премьера, не исполняются. Бюджетную лодку раскачивают дуэтом.

Станислав Голубенко