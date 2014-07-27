В Николаеве матери и жены десантников перекрывали мост через Южный Буг

Как сообщили УНИАН в Николаевском городском управлении милиции, женщины перекрыли мост 25 июля около 18.30 и разблокировали 26 июля около 6.00.

Они требовали оказать действенную помощь их родственникам - военнослужащим, которые почти 2 недели находятся под обстрелом, не имея при этом боеприпасов, провизии, воды и поддержки со стороны Генштаба.

"Охрану общественного порядка осуществляли сотрудники Центрального райотдела милиции, батальона патрульной службы. Безопасность на дорогах обеспечивали сотрудники ГАИ, которые руководили движением автотранспорта", - сообщили в милиции.

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Это событие, по согласованию с органами прокуратуры, было внесено в журнал единого учета, проводится проверка.

Кроме того, ГАИ Николаевской области предупреждает, что вечером 26 июля возможное перекрытие моста, если Министерство обороны и руководство АТО не примет меры по выводу из "котла" николаевских десантников.

Из-за перекрытия моста почти на 12 часов был заблокирован международный автотранспортный коридор "Вена-Будапешт-Одесса-Мелитополь-Ростов-на-Дону".