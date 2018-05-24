“Единая” партия на базе НУ-НС: можно ли объединить три в одном?

На днях глава Секретариата Президента Виктор Балога обвинил некоторых представителей НУ-НС в том, что они не выполняют свои обязательства относительно создания единой партии на базе блока. В интервью одной из газет, отвечая на вопрос журналиста о том, как продвигается этот проект, он ответил: “Замер в неудобной позе. Обидно, но отдельные гордые лидеры отдельных уважаемых партий, которые в присутствии Президента подписались за трансформацию блока в единую демократическую партию, после избрания в парламент заявили по этому поводу о своем особом мнении”.

Как известно, в начале июля прошлого года лидеры девяти политических партий в присутствии Президента Виктора Ющенко подписали Декларацию объединения демократических сил. Напомним список этих партий: "Наша Украина", "Вперед, Україно!", НРУ, УРП "Собор", УНП, "Пора", «Партія захисників Вітчизни», "Европейская партия Украины", ХДС.

Фактически девять партий из оранжевого лагеря объявили о готовности объединиться в мощную политическую организацию, которая предложит обществу новую идеологию, понятные цели и ценностные ориентиры. В печати даже сообщалось о намерениях завершить процесс создания единой партии до декабря 2007 года.

На парламентских выборах 30 сентября эти девять партий вместе с “Народной самообороной” Юрия Луценко сформировали блок НУ-НС.

В свою очередь, Конгресс украинских националистов не поддержал идею образования мегапартии, поскольку абсолютное большинство “конгрессовцев” довольно скептически отнеслось к перспективе растворения КУН в либерально-центристской среде, которую составляет большинство блока НУ-НС. Также достаточно проблематичной выглядела вероятность понимания между отдельными составляющими частями будущей объединенной партии. По мнению “куновцев", идея объединения была поспешной и юридически немотивированной.

И в самом деле, еще не успели высохнуть чернила на подписанной декларации, как некоторые ее подписанты начали поспешно обнародовать свои мнения, далеко не всегда солидарные с мнениями коллег из будущей объединенной партии.

Съезд Украинской народной партии хотя и поддержал объединительную инициативу, однако проголосовал за “дополнительный пункт”, согласно которому “прекращение деятельности УНП в связи с присоединением к другим партиям считается невозможным”. Лидер УНП Юрий Костенко через месяц после выборов заявил, что для создания единой политсилы необходимо по крайней мере принять закон о политических партиях, а также определиться с идеологией будущей партии.

Вместо этого лидер Народного движения Борис Тарасюк тогда же сообщил, что единая партия должна формироваться на основе национально-демократической идеологии.

Не скрывал своего скепсиса относительно перспективы объединения и лидер “Собора” Анатолий Матвиенко.

Правда, председатель фракции НУ-НС Вячеслав Кириленко долгое время при этом продолжал излучать оптимизм. "Мы приложим все усилия, чтобы процесс создания единой партии завершился до конца года", - заявил он в конце октября. Однако через две недели он уже изменил свой прогноз, сообщив новую дату: весна 2008 года. А коллега Кириленко “нунсовец” Роман Зварич тогда же публично заявил, что, по его мнению, “объединяющий съезд по созданию единой партии следует провести не позднее апреля 2008 года".

Ну а больше всех усилий к реализации этой идеи, конечно, прилагает глава президентского Секретариата Балога. Однако все его попытки достичь хоть какого-то результата до сих пор остаются безрезультатными. Более того, недавно в прессе появились сообщения об обострении отношений между Балогой и Кириленко, что аналитики связывают с борьбой за фактическое лидерство в партии. Дошло до того, что Тарасюк и другие “оранжевые” даже предложили фракции обратиться к Президенту с требованием относительно освобождения Балоги от должности главы Секретариата.

Между тем идея объединения становилась все призрачнее.

В середине ноября о прекращении участия в процессе создания единой демократической партии заявила часть блока НУ-НС - а именно группа “Народная самооборона”.

Ближе к новому году лидер “Поры” Владислав Каськив спрогнозировал, что на базе партий, которые вошли в блок НУ-НС, будет создано три политических силы: национал-консерваторы (патриоты) , либерал- патриоты и социал-популисты.

Тогда же среди национал-демократических сил в который раз реанимировали идею “Правыци”. Если не ошибаюсь, такая политическая структура “создается” у нас уже лет десять. Периодически эту идею то кладут под сукно, то опять достают, стряхивая пыль. И всегда правофланговым создания такой структуры оставался лидер УНП Костенко. В этот раз к компании УНП и НРУ, которые также находятся в процессе перманентного “сближения” уже несколько лет, приобщился “Собор”. По крайней мере, об этом перед новым годом заявил его лидер Матвиенко. А Костенко даже сообщил о намерении создать депутатскую группу “Украинская правыця”. Однако другой участник виртуальной “Правыци” - лидер НРУ Тарасюк - обвинив Президента и его Секретариат в том, что именно по их вине “партии блока НУ-НС отдалились от идеи создания единой партии”, почему-то отказался причислять “Собор” к числу сил “правоцентристского спектра”, которые могут объединиться.

В свою очередь, еще один фрагмент будущей “единой” партии - ХДС - устами своего лидера Владимира Стретовича заявил о намерениях инициировать объединение всех партий, “которые исповедуют христианские ценности”. То есть дал понять, что “христианских демократов” не нужно причислять ни к “патриотам”, ни к “либералам”, ни к “социал-популистам”. У них - своя дорога “к храму”.

Между тем Балога до сих пор не устает настаивать, чтобы все подписанты декларации придерживались заявленных намерений относительно создания единой партии, угрожая “исключением из политического поля”. Непонятно, правда, кто же останется на этом поле, если с него убрать тех, кто имеет “отдельное” мнение.

Также трудно понять - какая объединительная сила может свести все эти структуры вместе?

Может, такие функции должна выполнить общественная организация “Гарт”, которая возникла на базе избирательного штаба НУ-НС? По крайней мере, по некоторым предположениям в прессе, “Гарт”, к созданию которой приложил усилия приближенный к Балоге депутат Игорь Криль, должна стать структурой для нового пропрезидентского образования. Правда, и Балога, и Криль это отрицают. По их словам, в действительности “Гарт” создан для обеспечения работой людей, которых привлекал к предвыборной кампании штаб НУ-НС...

Поэтому родится ли объединенная партия, или ее составляющим частям уготована роль персонажей из известной басни - об этом мы, наверно, узнаем ближе к президентским выборам.

Михаил Сидоржевский