Кличко раздал долги. Должностями

Удивлять своими кадровыми решениями Кличко стал еще на прошлой неделе. Тогда Виталий Владимирович сделал несколько весьма неоднозначных кадровых рокировок в коммунальных предприятиях столицы. Так, руководителем «Киевтранспарксервис» стал Мурад Магомедов – темная лошадка в рядах киевских чиновников, ранее занимавший должность директора дочернего предприятия «Киевтранспарксервис – 1» ПАО ХК Киевгорстрой, которую, по данным общественной организации «Громадська спілка патріотів Києва» контролируют экс-глава Администрации президента Януковича Сергей Левочкин и экс-глава Госуправления делами Андрей Кравец.

Кроме этого, не проработав и 100 дней, должности начальника столичного метрополитена лишился Андрей Казюлькин. Вместо него Кличко назначил рулить метро молодое дарование с четырьмя высшими образованиями – Виктора Брагинского. Это назначение вызвало недоумение – у сотрудников метрополитена, уставших от постоянной смены руководства, и у старой гвардии чиновников КГГА – по другой причине. По слухам, в качестве заместителя (и «старшего наставника») малосведущего в подземных хозяйственных делах Брагинского, уже определен (правда, еще не назначен) экс-руководитель киевского метро Владимир Федоренко. Если Федоренко таки назначат, Киев ждет очередной скандал: во-первых, постоянная комиссия Киевсовета по вопросам транспорта и связи не раз ловила его на неэффективном и незаконном использовании средств коммунального предприятия, но, во-вторых, – что куда более возмутительно – этот человек фигурирует в уголовном производстве по факту закрытия метрополитена в Киеве 18-20 февраля во время массовых акций протеста. Следствие по этому делу ведет Генпрокуратура.

Однако эти менеджерские решения нового главы столицы оказались, как выяснилось, цветочками. 22 июля, во время расширенного заседания коллегии КГГА Виталий Кличко выложил на публику и ягодки – окончательно обозначил ключевые фигуры в своем окружении. Большинство людей ставших во вторник столичными чиновниками, так или иначе, связаны с экс-главой Администрации президента Януковича Сергеем Левочкиным и олигархом Дмитрием Фирташем.

Итак, Игорь Никонов из руководителя группы советников мэра столицы переквалифицировался в первого заместителя главы КГГА. Известный киевский застройщик Никонов – один из «живых осколков» газовой «империи» Игоря Бакая. Работая в начале 90-х на газовых проектах последнего, он сумел заработать не только по-настоящему большие деньги, но и завязать множество полезных знакомств: с Василием Горбалем, Дмитрием Фирташем и Вагифом Алиевым…

Собственно, эти связи позволили Никонову неплохо себя чувствовать в Украине, когда в 2000-х он вернулся из США, где прожил несколько лет. Так, совместно с Алиевым он построил бизнес-центр «Доминант» рядом с «Мандарин Плаза». Алиев, к слову, и выкупил этот объект после сдачи в эксплуатацию. В 2004-м Игорь Никонов сдал еще один объект, ставший, в последствии, собственностью Алиева – развлекательный комплекс Arena Entertainment, инвесторами постройки которого, по данным одного из украинских бизнес-изданий, были близкие друзья нынешнего мэра столицы Виталия Кличко. Еще через год Никонов построил бизнес-центр «Арена Сити» - для Дмитрия Фирташа.

Кроме этого, Никонову приписывают связи с семьей бывшего мэра Киева Леонида Черновецкого. В 2009 году в построенный новым первым замглавы Киевгорадминистрации бизнес-центр 101 Tower средства вкладывал экс-депутат Вадим Столар. Учитывая, что профильная деятельность бывшего парламентария – средней руки агробизнес, поговаривают, что миллионы долларов для инвестирования в строительство – деньги Степана Черновецкого, сына Леонида – бывшего мэра. Впрочем, все трое фигуранта дела (Никонов, Черновецкий и Столар) эти слухи опровергают.

Сейчас Никонов занят возведением самого крупного своего проекта – столичного ТРЦ Respublika. Совместно с ним этот объект финансируют старые друзья – Вагиф Алиев и Дмитрий Фирташ.

Заместителем главы КГГА назначен экс-депутат от УДАРа, бывший член парламентского комитета по вопросам транспорта и связи и, в прошлом, еще один соратник Игоря Бакая – фактически, его доверенной лицо – юрист Павел Рябикин. Однокурсник нынешнего президента, бывший дипломат и бывший депутат – ценный «друг» для многих влиятельных в Украине олигархов: от Константина Жеваго до Павла Лазаренко. С 90-х, начиная с премьерства небезызвестного донецкого «дельца» Ефима Звягильского, занимался разработкой схем легализации денег украинских олигархов за рубежом. И в этом немало преуспел.

Профессиональные качества Павла Рябикина, в своем время, по достоинству оценил Виктор Ющенко – Рябикин был его доверенным лицом в ходе президентской избирательной кампании 2004 года. А после победы (в правительствах Юлии Тимошенко и Юрия Еханурова) юрист успел поработать замминистра транспорта и связи.

Павел Рябикин дважды «примерял» на себя и депутатство: в третьем и четвертом созывах Верховной Рады. Оба раза как беспартийный, но, за недолгую каденцию, успевший побывать в четырех депутатских группах и двух фракциях. В 2009-2010 годах был послом Украины в Дании.

В 2012 году, за три месяца до очередного выдвижения в кандидаты на получение мандата, его избрали руководителем Николаевской областной ячейки партии Кличко. Довольно странная «дислокация» в территориальном смысле, учитывая, что Рябикин больше известен в столичной тусовке как собственник яхт-клуба «Маячок» совместно со структурами, связанными с Дмитрием Фирташем. Кроме этого, по информации одного из украинских изданий, на территории комплекса расположено футбольное поле, которое регулярно посещает Сергей Левочкин.

«Портретист» Януковича

Крайне неожиданное назначение – на должность руководителя КП «Киевреклама» (которая выдает разрешения на размещение рекламы собирает плату за это в столице). Им стал депутат-УДАРовец в Киевсовете Олег Калиниченко.

Г-н Калиниченко известен как владелец полиграфической компании ООО «Гранд Афиш Украина». Даже до «легализации» своего хозяина в столичной власти, «Гранд Афиш Украина», по данным «Вестника госзакупок», и ранее выигрывала абсолютное большинство тендеров КП «Киевреклама» по печати рекламных постеров (даже после того, как в стране поменялась власть, «ГА», по данным «Вестника госзакупок», в мае выиграла некий тендер на 1,5 млн грн – на изготовление неизвестной рекламы. Вообще же, «Гранд Афиш» в последние годы монопольно изготавливалась вся социальная реклама в городе Киеве – по заказам «Киеврекламы», без тендеров или в тендерах с одним участником.

Но еще более возмутительно то обстоятельство, что именно эта компания на протяжении 2010-2014 годов обеспечивала печать всей полиграфической продукции Партии Регионов, в том числе – обладала практически монополией на производство портретов Януковича для бюджетных организаций и госучреждений. При этом стоимость ликов «светлейшего» безбожно завышалась: школы и детсадики были вынуждены покупать изображения кровавого тирана по цене 200-300 грн за штуку при себестоимости их производства в 15-20 грн.

Нынче фирма перерегистрирована на Ирину Карпенко, которая ранее была директором двух других компаний, также принадлежавших Калиниченко – ООО «Итак Медиа Экспресс ЛТД» и ООО «Медиа – Экспресс».

«Сомнительные люди», которые «продолжат уничтожать культурное наследие»

Кадровая политика нового мэра Киева не нравится общественным деятелям столицы. Так, возмутительными назвала назначения, проводимые Виталием Кличко, член Украинского общества охраны памятников истории и культуры Ирина Никифорова. По ее мнению, мало того, что главным советником мэра стал «человек, изуродовавший Киев, Игорь Никонов», так готовятся должности для людей, которые «продолжат уничтожать культурное наследие».

В свою очередь, депутат Киевсовета, общественный активист Александр Пабат называет удивительным тот факт, что у нового столичного градоначальника не вызывают вопросов сомнительная репутация назначенцев и «сомнительная качественная составляющая» их работы. Более того, Пабат уверен, что прежде, чем проводить такие назначения, мэру следовало бы вообще организовать проверку работы коммунальных предприятий специальными комиссиями. «Надеюсь, на ближайшей сессии вопрос об их создании будет закрыт?», - написал он на своей странице в социальной сети Фейсбук.

Как бы там ни было, по мнению политолога Александра Палия, на Кличко сегодня лежит «большая персональная ответственность». «Фирташ и его люди мне не нравятся. На Кличко – большая персональная ответственность за то, чтобы в Киеве не было коррупции. Он заявлял, что это понимает. А как будет – посмотрим», - считает эксперт.

…Что ж, уже смотрим, и нам не очень-то нравится.

Татьяна Стежар