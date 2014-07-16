Тымчук: ночью со стороны границы с РФ из "Града" и гаубиц велся обстрел позиций сил АТО возле Мариновки

Об этом на своей странице в соцсети сообщил руководитель центра военно-политических исследований Дмитрий Тымчук. Читайте такжеВ Луганске боевики обстреляли жилые районы из минометов и гаубиц - жители города

"На протяжении ночи продолжался обстрел позиций сил АТО близ Мариновки. Обстрел производился сначала из РСЗО «Град», затем – из минометов и 122-мм самоходных гаубиц 2С1 «Гвоздика». Огонь велся со стороны госграницы с Россией", - говорится в сообщении.

Силы АТО вели ответный огонь. Данные по потерям уточняются.