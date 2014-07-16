Тымчук: ночью со стороны границы с РФ из "Града" и гаубиц велся обстрел позиций сил АТО возле Мариновки
07:28, 16 июля 2014Политика
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На протяжении ночи велся обстрел позиций сил АТО из самоходных гаубиц 2С1 «Гвоздика».
Самоходная гаубица 2С1 «Гвоздика»/ Фото Andrew Bossi wikipedia.org
Об этом на своей странице в соцсети сообщил руководитель центра военно-политических исследований Дмитрий Тымчук. Читайте такжеВ Луганске боевики обстреляли жилые районы из минометов и гаубиц - жители города
"На протяжении ночи продолжался обстрел позиций сил АТО близ Мариновки. Обстрел производился сначала из РСЗО «Град», затем – из минометов и 122-мм самоходных гаубиц 2С1 «Гвоздика». Огонь велся со стороны госграницы с Россией", - говорится в сообщении.
Силы АТО вели ответный огонь. Данные по потерям уточняются.
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