Игорь Криль: политики часто бегут в другую сторону, когда жареный петух клюет их в мягкое место

30 января ряд СМИ распространили информацию о том, что премьер-министр Украины Юлия Тимошенко в интервью телеканалу “Евроньюз” в Брюсселе не отрицала возможности объединения БЮТ и Партии регионов в одной коалиции. На вопрос, может ли такое произойти, глава правительства якобы ответила: “Может, но на условиях нашей команды”. Вчера сама Тимошенко опровергла эту информацию, заявив, что может вести переговоры с Партией регионов исключительно как с оппозиционной политической силой.

На наши вопросы отвечает народный депутат от блока “Наша Украина – Народная самооборона” Игорь Криль.

Игорь Иванович, во время формирования коалиции демократических сил относительно Вас звучали обвинения в том, что вы являетесь сторонником “широкой коалиции”.

Ну, вы не найдете нигде моего высказывания о том, что я являюсь сторонником “широкой коалиции”... Моя позиция была связана с принципами формирования коалиции демократических сил. Я ее заявлял открыто и честно.

Уверен, что наши действия с коллегами-депутатами, которые имели такую же позицию, привели к созданию более эффективной коалиции. Мы подписали коалиционное соглашение, проголосовали за спикера, за избрание Юлии Тимошенко премьер-министром и за состав Кабмина, проголосовали за бюджет. Это конкретные факты и наши конкретные действия. Все другое – выдумки недобросовестных политиков.

Как Вы прокомментируете растиражированное высказывание Юлии Тимошенко о якобы возможной коалиции БЮТ с Партией регионов?

Очень легко украинские политики разворачиваются и бегут в другую сторону, когда жареный петух начинает клевать их в мягкое место...

Хочется напомнить лишь один из наиболее красноречивых тезисов, который в начале октября 2007 года произнесла Юлия Тимошенко: «Создание любой коалиции с Партией регионов является созданием политической крыши для мафии, и в таком процессе БЮТ никогда участвовать не будет. В лице БЮТ наш народ имеет надежного защитника чести, достоинства, национальных интересов, национальной идентичности и суверенитета страны, и ничто не заставит нас предать. Если вдруг что-то случится и широкая коалиция будет создана, БЮТ пойдет в оппозицию, и сам будет отстаивать то, за что боролся. Мы считаем, что коалиция с Партией регионов была бы изменой стране, поскольку угрожает самой национальной независимости Украины. Никакие должности, экономические преференции и тому подобное не изменят позицию нашей политической силы».

А теперь...

Вы считаете, что коалиция БЮТ и Партии регионов возможна? Что это было сказано серьезно?

Об этом свидетельствует обнародование информации СМИ о том, что Юлия Тимошенко считает возможной коалицию БЮТ с Партией регионов и реакция уже на следующий день Партии регионов о готовности вступить в переговоры по созданию “широкой” коалиции с БЮТ. Это подтверждает мысль о том, что заклятые политические оппоненты в сложных для себя политических условиях могут «находить в себе мужество» и выражать желание искать общие политические интересы...

Ничего не меняет то, что вчера Юлия Владимировна открестилась от своих слов, заявив, что ее неправильно поняли. Это очередной контртезис для людей, которые и в дальнейшем «должны верить» в непогрешимость планов БЮТ.

Фактом является то, что слова прозвучали... И ответ другой стороны услышан.

Поэтому все возможно. А тем более в политике. Вспомните голосование БЮТ за антиконституционный закон о Кабмине в январе прошлого года...

По Вашему мнению, что же это за условия, которые вынуждают ведущих украинских политиков так резко “поворачиваться в другую сторону”?

Для Партии регионов все понятно – появилась надежда на возвращение потерянной власти и всего, что с ней связано...

А зачем это Юлии Тимошенко? Как-то нелогично... Создана коалиция, которая вопреки многим прогнозам избрала ее премьер-министром. Открыт путь для накопления электорального потенциала. В чем же, на Ваш взгляд, проблема?

Уверен, что Юлия Владимировна как опытный политик знает цену своим проблемам. И понимает, что одним пиаром их не развязать. Потому ищет нового союзника, с которым хочет разделить часть последствий этих проблем.

Но в этом контексте возникает вопрос о нравственности заявлений лидеров БЮТ и лично Юлии Тимошенко во время и после выборов 2007 года. Я думаю, люди сделают правильные выводы.

Записал Аркадий Рылёв