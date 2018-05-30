Подписание СА с ЕС: не финал, а новый старт

В ноябре 2013 года отказ экс-президента Украины Виктора Януковича подписывать это соглашение стал причиной Евромайдана, революции достоинства и смены власти в стране. Из-за предательства бывшего руководителя страны, часть территории Украины – Крым – была оккупирована Российской Федерацией, а на востоке страны, руками российских диверсантов и наемников-террористов, ведется настоящая война.

Как изменится наша жизнь после подписания соглашения? Удастся ли быстро завершить войну? Получится ли вернуть Крым? Разойдется ли Майдан? Какие преимущества для простых украинцев откроются с подписанием этого документа?

Ответы на эти вопросы на текущей неделе искали гости проекта «Восток+Запад», инициированного информационным агентством УНИАН, телеканалом УНИАН-ТВ и Телевизионной службой новостей телеканала «1+1».

Перед проведением круглого стола «Восток+Запад» агентство УНИАН в социальной сети ВКонтакте поинтересовалось у своих читателей: Чего, по вашему мнению, в практическом смысле, украинцам до конца текущего года следует ожидать после подписания? Выберите ожидания, которое больше всего волнует или интересует лично вас.

В качестве ответов мы использовали определенные популярные мифы-ожидания - распространенные как среди сторонников, так и среди противников подписания соглашения.

1. Безвизовый режим со странами-членами ЕС

2. Удешевление европейских товаров в Украину

3. Увеличение зарплат и пенсий

4. Уменьшение зарплат, социальных выплат и пенсий

5. Разрушение украинской промышленности, закрытие шахт

6. Легализация однополых браков

7. Окончательный разрыв отношений с Россией

И, как оказалось, читателей УНИАН всего волнуют такие ожидания:

Безвизовый режим - 29,3%

Окончательный разрыв отношений с Россией - 23,7%

Удешевление европейских товаров в Украине - 12,5%

Разрушение украинской промышленности и закрытие шахт вследствие подписания Соглашения - 12,4%

Увеличение зарплат и пенсий верят - 10,2%

Уменьшение социальных выплат - 8,8%

Легализации однополых браков вследствие подписания Соглашения об ассоциации опасаются 3% читателей.

Большие ожидания чреваты разочарованиями

Эксперты считают, что, дабы развенчать эти мифы, власти и активному гражданскому сообществу придется изрядно попотеть. «В обществе присутствует слишком большая переоценка значения подписания данного Соглашения, поскольку его подписание совершенно не означает улучшение качества жизни… Это не означает, что украинские товары будут сразу же хорошо продаваться на европейском рынке, потому что все зависит от того, кто что продает. Тот, кто выпускает конкурентную продукцию, безусловно, получит определенное преимущество, для них будет открыт доступ. Однако те компании, которые производили малоконкурентную продукцию, от подписания Соглашения о ЗСТ абсолютно не выиграют, более того, скорее всего, они проиграют, потому что в значительной степени усилится конкуренция, и они будут проигрывать по всем статьям», - рассказал директор аналитической группы группы Da Vinci AG Анатолий Баронин.

В этой связи, по его словам, через год-полтора «украинское общество оценит, что результатами подписания Соглашения о ЗСТ не является улучшение качества жизни», соответственно снизится поддержка гражданами курса на евроинтеграцию. «Причиной этого является слишком большая политизированность этого процесса. Поскольку ЗСТ - вопрос экономический, вопрос обсуждения исключительно в части, касающейся субъектов хозяйственной экономической деятельности внутри государства», - подчеркнул Баронин.

В свою очередь, народный депутат, глава парламентского комитета по вопросам европейской интеграции Григорий Немыря считает, что самое важное начнется после подписания Соглашения. В частности, Верховная Рада должна сделать несколько процедурных вещей, в том числе, ратифицировать документ. «Соглашение будет нуждаться еще в согласовании Европарламентом и ратификации парламентами всех стран-членов, что может занять некоторое время. От одного до трех лет», - сказал он.

«Второй процедурный шаг – механизмы имплементации, инструмент Соглашения, его понимание бизнесом и потребителями… На сегодняшний день сама система координации пока находится в процессе создания, нужно ее создать», - отметил Немыря.

Отношения с Россией без политического давления и кремлевского шантажа

Кроме того, по мнению парламентария, по поводу имплементации пунктов соглашения о ЗСТ с ЕС, Украине нужно будет провести консультации с Россией. Это необходимо, чтобы снять все предубеждения российской стороны. Но, при этом, политизировать этот процесс не стоит. «Могут возникнуть технические вещи, по которым разумно проводить технические консультации. Но это не должно быть политизировано. Более того, я думаю, в интересах украинской стороны и производителей проводить технические консультации, но видеть красную линию, когда эти консультации перерастают во что-то такое, что уже является политическим давлением», - сказал народный депутат.

Мнение о необходимости как-то сотрудничать с Россией и вести диалог, поддерживает и содиректор программ внешней политики и международной безопасности Центра Разумкова Михаил Пашков. По его словам, одним из главных нюансов такого диалога станет тот факт, что после подписания Соглашения об ассоциации с ЕС, в отношениях между Украиной и Россией не будет кулуарности и непрозрачности. «Сложно прогнозировать, какой будет в полном формате политика Украины по отношению к России (после подписания Соглашения об ассоциации с ЕС), но можно сказать, чего там не будет. Там не будет непрозрачности, кулуарности, политико-экономического, скажем так, бартера, обмена экономических преференций на стратегические интересы», - отметил эксперт.

Вести только технические переговоры с Россией призывает и глава правления Института экономических исследований и политических консультаций Игорь Бураковский: «О чем можно поговорить – это о технических вопросах, связанных с оформлением товаров на таможне, с борьбой с реэкспортом через Украину, с техническими стандартами и регулированием».

В целом, по мнению эксперта, все эти вопросы можно решать в рамках существующих механизмов ВТО или СНГ, если Россия выскажет соответствующую политическую волю. К сожалению, на сегодняшний день Москва не демонстрирует желания вести деловой разговор, так как регулярно нарушает существующие нормы, проводя стопроцентные проверки экспорта украинских товаров.

Что же касается остальных вопросов в сфере евроинтеграции Украины, они не нуждаются в согласовании с Россией. «Я не вижу оснований для трехсторонних переговоров. То, что мы договариваемся с ЕС – это наши внутренние дела, - сказал Бураковский. - Если мы будем каждый раз согласовывать свои шаги с Россией или с кем-угодно, то мы никогда ни до чего не договоримся. Тут нет рационального зерна».

Курс на модернизацию

Учитывая регулярные торговые войны с Россией, создание зоны свободной торговли с ЕС позволит Украине диверсифицировать экспорт своих товаров в другие страны и, таким образом, в будущем снизить зависимость от РФ. В частности, по словам заместителя генерального директора «Украинской аграрной конфедерации» Александра Ярославского, ЗСТ с ЕС позволит Украине наращивать поставки сельхозтоваров в Евросоюз на 10-15% ежегодно.

По его словам, рост поставок будет происходить как за счет рынка ЕС, так и рынков третьих стран, которые принимают решения на основании этого рынка.

Эксперт отметил, что основной проблемой для отечественных сельского хозяйства и пищевой промышленности является несоответствие нашей продукции европейским стандартам и отсутствие необходимых сертификатов качества. Так, среди товаров сельского хозяйства только 64% продукции соответствует европейским нормам, а в пищевой промышленности лишь 40%.

Собственно, не стоит воспринимать подписание Соглашения об ассоциации с ЕС как панацею от всех внутренних бед Украины. Этот документ – всего лишь инструмент для дальнейшей модернизации страны и проведения реформ.

УНИАН