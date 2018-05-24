А.Зленко: Были времена, когда Россия и Путин с пониманием относились к нашему продвижению в НАТО
Не могу сказать, что кассетный скандал повернул Кучму лицом к России... Я не советовал Януковичу менять внешний курс... Интервью
Анатолий Зленко, первый министр иностранных дел независимой Украины, который дважды занимал эту должность: в 1990 – 1994-м и 2000 – 2003 годах. Имеет репутацию наиболее “нейтрального” министра относительно прозападной или пророссийской политики. Работал советником премьер-министра Виктора Януковича. Мы попросили господина Зленко ответить на несколько вопросов.
Мы попросили господина Зленко ответить на несколько вопросов.Анатолий Максимович, как Вы расцениваете то, что Россия отказалась обслуживать наши РЛС?У меня не создалось впечатление, что Россия отказалась. Позже я слушал заявление российского генерала, который сказал, что они не отказываются от обслуживания. Потому не знаю, откуда взялось такое сообщение... Решение Госдумы... Это же подбросили российские политики – ради разжигания политических дебатов. Но я верю в опровержение, которое прозвучало из уст России.
Как Вы думаете, уместно ли сейчас пересматривать транзитные тарифы на газ для России?Насколько я знаю, Президент – против повышения тарифов. И думаю, что он прав. Есть риск. В таких вопросах действует человеческий фактор. Думаю, Президент посоветовался со своими экспертами...
Эмоции, которые могут прозвучать в ответ с российской стороны, могут повлечь новый всплеск цен. Мы имеем то, что имеем. А имеем невысокую цену на газ. Это хорошо. И не нужно говорить, что она ставит нас в зависимость... Есть интерес большого государства к нам, есть наш интерес, поэтому мы кое в чем можем им уступить.
Будет ли работать Москва с Тимошенко–премьером?
Не знаю.
В чем причина нынешнего обострения украинско-российских отношений?
После распада Советского Союза в наследство остались много нерешенных вопросов. И эти вопросы остаются серьезным раздражающим фактором для двусторонних отношений. Хотя я не хотел бы драматизировать ситуацию, оценивая сегодняшнее состояние этих отношений. Наряду с негативом есть позитивные моменты. Закончилась работа подкомиссии по Черноморскому флоту, есть договоренность о проведении инвентаризации. В феврале или в марте эта инвентаризация начнется, а следовательно, всегда можно искать и находить взаимопонимание...
Есть вопросы, которые раздражают российскую сторону: это в первую очередь НАТО. Россия исходит из того, что расширение НАТО на восток является прямой угрозой Российской Федерации. Невзирая на то, что сами они выступают за углубление сотрудничества с НАТО, ищут новые формы такого сотрудничества и реализуют определенные планы в контексте своего сотрудничества с Альянсом. Это вопрос серьезный, и его можно было бы не заострять, если бы своевременно начались необходимые консультации с российской стороной. Украина могла бы четко и ясно высказаться относительно того, как она видит себя будущим членом НАТО, как видит будущее сотрудничество с Российской Федерацией, став членом Альянса. Думаю, здесь следует и еще можно многое сделать.
В конце концов, если в феврале состоятся встречи двух президентов, то они могут снять много вопросов. Но это при условии, если эта встреча будет иметь место. Ведь заседание межгосударственной комиссии Ющенко –Путин – это уже залог принятия решения, может, и не оптимального, но компромиссного. Диалог президентов тет-а-тет мог бы также очертить круг проблемных вопросов, что на поверхности наших отношений, дать толчок к решению многих проблем. Любая дискуссия, любой контакт может быть полезным...
Вы в своей книге писали, что об интеграции в НАТО Украина четко заявила еще в 2002 году, и это решение было подготовлено всей новейшей историей наших внешних отношений. Не безответственно ли сейчас оппозиции использовать антинатовскую кампанию лишь с целью получения дивидендов у своего избирателя?Дело в том, что успешная внешняя политика любого государства может быть реализована при условии консенсуса политических сил.
На сегодня сложилась такая ситуация, когда внешняя политика в известной мере разъединяет нацию. И все из-за неадекватной реализации этой политики.
Если мы возвращаемся к 2002 году, когда на заседании СНБО было принято решение о стратегических отношениях с НАТО, конечной целью чего должно было быть вступление в эту организацию, то, вспомним, что это решение принималось на основе тогдашних украинских реалий. А на то время около 40 процентов населения поддерживало НАТО и с пониманием относилось к тем формам деятельности, которое НАТО нам предлагало. А именно: произошла авария коллектора в Харькове, НАТО срочно перебрасывает насосы, буквально спасая город. НАТО в то время активно помогает в ликвидации разного вида вооружений, НАТО предлагает ряд проектов природоохранного характера. Тогда население видело, что НАТО, кроме военно-политических акций, способно помогать народному хозяйству Украины. И это находило позитивный отзыв у граждан, и эта поддержка давала основания говорить об усилении сотрудничества с Североатлантическим Альянсом.
В последнее время эта статистика резко поменялась. В прошлом году НАТО поддерживало уже около 18 процентов граждан. На таком основании рискованно затрагивать вопрос о нашем членстве. Потому возник вопрос, который подняла Партия регионов... Сначала это нашло отображение в Универсале, подписанном в 2006 году. Там было сказано, что будущее членство в НАТО должно решаться через проведение референдума.
В 2006 году Янукович на заседании Кабмина затронул вопрос относительно усиления сотрудничества и возможности будущего членства в НАТО. Тогда было принято коллегиальное решение, которым Януковича в Брюсселе уполномочили сказать, что Украина – за усиление сотрудничества с НАТО, а что касается членства в нем – то это должно решаться на референдуме. И что сейчас не время говорить о нашем членстве...
Ваши коллеги дипломаты сказали, что так была совершена попытка ревизии внешнего курса. Это Вы посоветовали Януковичу сказать в Брюсселе о референдуме и о том, что не время говорить о НАТО?
Нет. Могу вполне ответственно сказать, что я этого не советовал. Это было общее, продуманное решение, принятое Кабинетом министров.
...С которого начался развал Универсала, широкой коалиции и попытки объединить общество...Я это не буду комментировать. Это касается вопросов внутренней политики. Но вышеупомянутые изменения привели к недоразумению... Мы не знаем, где же мы находимся и какова наша позиция относительно последующего продвижения в НАТО. Поддержка сторонников НАТО не является решительной, а дискуссии, которые ведутся в СМИ, часто ухудшают ситуацию.
Смотрел последнюю “Свободу” Шустера и удивлялся, как часто люди, которые не понимают вопроса, дают комментарии, вызывая раздражение людей.
Некоторые аналитики говорят, что евроинтеграция и евроатлантическая интеграции – это разные вещи. А в закулисных интервью европейские политики утверждают, что членство в НАТО приблизит наше членство в ЕС. Как, по-Вашему, возможно ли и целесообразно ли одно без другого?Европейская интеграция – это наше сотрудничество с ЕС и будущее членство. На определенном этапе действительно раздавались комментарии о том, что когда мы станем членами НАТО, то это ускорит наше членство в ЕС. Я бы так не ставил вопрос – все зависит от конкретного субъекта. Если страна приведет себя в порядок в соответствии с теми критериями, которые к ней выдвигаются, – демократические преобразования и рыночные реформы, – то мы получим зеленую дорогу в НАТО. То же самое касается и ЕС. Конечно, членство в одном из союзов было бы более убедительным аргументом для других партнеров – вот, мол, мы уже одной ногой стоим в Европе, а вторую ногу подтягиваем. Но все зависит от государства...
Это вопрос риторический, но говорить, что он фундаментальный, что наше членство в НАТО – решающий фактор нашего членства в ЕС, нельзя. Готовность Украины к такому членству и общенациональное согласие – вот, что является решающим.
Вернемся к нашим отношениям с Россией... Согласно с договоренностями 1991 года Украина должна была получить 16,37 процента заграничного имущества бывшего СССР, которое нам Россия так и не отдала. Сейчас звучат мнения о том, что долг Сбербанка также стоит делегировать России... В целом вопрос правопреемственности решается крайне негативно. Он не снимается с повестки дня украинско-российских отношений, но в то же время на сегодня зашел в тупик. Нужно дальше работать в этом направлении, шаг за шагом приближаться к возможному взаимоприемлемому решению.
Российская сторона резко поменяла свою позицию: то она была готова передать Украине тридцать шесть заграничных объектов, а теперь она готова передать их в пользование. А собственность и пользование – это не одно и то же. Поэтому настаивать с нашей стороны на решении этих вопросов и брать те объекты в аренду неприемлемо. Хотя – смотря на какое время. Если это аренда на 99 лет, то можно было бы на это пойти...
Задолженность Сбербанка, которую имела Российская Федерация относительно физических лиц, она погасила пять-шесть назад. Но сейчас есть задолженность относительно юридических лиц, и она достигает 650 миллионов долларов. Этот вопрос активно муссируется... Но РФ четко заявила, что таких долгов Россия не признает. Возможно, это – поспешный и непродуманный ответ, и во всяком случае она не убедила украинскую сторону продолжать поиск решения проблемы.
Анализируя наши отношения с Европой, Вы говорили, что для танго нужны двое, Европа же не всегда хотела быть нашим партнером, а Россия вроде бы хотела. Но забыли вспомнить о так называемой многовекторности, о нашем стратегическом партнерстве во все стороны...Многовекторность была предложена уже без меня... Знаете, многовекторность и разновекторность – разные вещи. Разновекторность значит, что мы проводим работу по разным векторам и предусматривает выбор. Многовекторность – это как общая простыня, которая укрывает всех и вся, и мы пытаемся приобщиться к сотрудничеству с тем или другим субъектом под той простыней.
Конечно, хорошо, что мы определили вектор государства в 2002 году: европейская интеграция. Этот вектор следовало подкрепить доктринально, что мы и сделали, и это дало возможность сосредоточить усилия на реализации вектора европейской интеграции.
Согласны ли Вы с утверждением, что кассетный скандал бросил Леонида Кучму в объятия России и кардинально изменил наш внешнеполитический курс?
С осени 2000 года действительно появились кризисные явления в нашей внешней политике, вызванные кассетным скандалом, “Кольчугами”, делом Гонгадзе, Македонией, когда мы помогали ей в решении межэтнических проблем. Эти факторы имели серьезное влияние на внешнюю политику Украины.
Но я не могу сказать, что все это подтолкнуло бывшего Президента повернуться лицом к Российской Федерации. Дело в том, что он проводил независимую политику относительно России, отстаивал национальные интересы. Но общая геополитическая ситуация так или иначе подсказывала необходимость поддерживать необходимые контакты с российской стороной. Экономика, история и культура представляют наш взаимный интерес. Президент Украины понимал, что обструкция только заостряет проблемы и создает критические ситуации для Украины, в первую очередь в экономическом развитии.
Поэтому, думаю, он позже понял, что за этим всем стоял вопрос обеспечения жизнедеятельности страны. Нефть и газ были доминирующими в наших отношениях. И в критических ситуациях для сельского хозяйства, для промышленности, все вопросы, к сожалению, решались в Москве.
После провозглашения Независимости Вы формировали дипломатический корпус молодого государства. Тогда Вы приглашали на работу украинцев, которые работали на дипломатических должностях в Москве. Вы не боялись, что кто-то из них, пройдя подготовку в спецслужбах, будет работать против Украины?Что казачки будут засланные? (Смеется.) Знаете, мы в то время были настолько романтичны, настолько увлечены таким подарком, как самостоятельное ведение внешней политики и право производить принципы внешней политики, определять ее приоритеты, что над этим вопросом не задумывались. Эти вопросы должны решать другие люди – для этого есть компетентные органы. Лично я исходил из того, что видел человека, долго разговаривал с ним, задавал ему вопросы и получал ответы, которые должны были бы меня убедить, компетентен ли человек, способен ли выполнять миссию. Мне кажется, я не ошибся. Относительно резидентов, не могу утверждать, но верю в компетентность наших органов...
Вы ранее очертили три периода отношения российского руководства к Украине. По вашему прогнозу, третий период – период Путина – должен был бы дать нам большую возможность для маневра, большую самостоятельность в построении нашего курса. Вам не кажется, что Вы ошиблись? В конечном счете, Путин хотел быть собирателем земель, а Украина была одной из тех земель... Я не думаю, что ошибся. У нас складывались такие отношения, что мы могли спокойно заявить: мы усиливаем наше стратегическое партнерство с НАТО. Я лично говорил тогда с российскими правительствами, говорил о нашем курсе в НАТО, и они говорили – это ваше право. У нас состоялась нормализация двусторонних отношений. Были неприятные эпизоды, наподобие Тузлы, но в целом отношения развивались нормальные. Происходил диалог, они шли нам навстречу и это подтверждалось их действиями. Я пытаюсь отбросить политическую конъюнктуру, которая всегда существует внутри страны, но Путин часто приезжал в Крым, они с нашим Президентом Леонидом Кучмой обсуждали общие вопросы и делали общие заявления, в том числе и относительно НАТО. И была позитивная динамика наших отношений...
Разговаривала Лана Самохвалова