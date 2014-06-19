ОБСЕ установило контакт с пропавшими на Донбассе наблюдателями

Об этом УНИАН сообщила представитель пресс-службы специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Ирина Гудыма. «Установлен контакт с обеими группами», - сказала она.

Читайте такжеСМИ: луганские сепаратисты держат в заложниках немецкого наблюдателя ОБСЕ

По ее словам, наблюдатели еще не освобождены. Других подробностей Ирина Гудыма не предоставила.

Как сообщал УНИАН, в конце мая ОБСЕ утратило контракт с двумя группами своих наблюдателей специальной мониторинговой миссии общей численностью 8 человек, которые работали в Донецкой и Луганской областях.

В начале июня один из лидеров сепаратистов Андрей Пургин заявил, что наблюдателей удерживают в Северодонецке, отметив, что их присутствие является гарантией, что в городе не будут вестись боевые действия.