ОБСЕ установило контакт с пропавшими на Донбассе наблюдателями

12:22, 19 июня 2014
Политика
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ОБСЕ установило контакт с двумя группами своих наблюдателей, которые пропали в конце мая в Донецкой и Луганской областях.

фото REUTERS

Об этом УНИАН сообщила представитель пресс-службы специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Ирина Гудыма. «Установлен контакт с обеими группами», - сказала она.

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По ее словам, наблюдатели еще не освобождены. Других подробностей Ирина Гудыма не предоставила.

Как сообщал УНИАН, в конце мая ОБСЕ утратило контракт с двумя группами своих наблюдателей специальной мониторинговой миссии общей численностью 8 человек, которые работали в Донецкой и Луганской областях.

В начале июня один из лидеров сепаратистов Андрей Пургин заявил, что наблюдателей удерживают в Северодонецке, отметив, что их присутствие является гарантией, что в городе не будут вестись боевые действия.

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