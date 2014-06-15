За время боев на Донбассе террористы убили почти сотню украинских солдат
По предварительным подсчетам, во время боев на Востоке уже пали почти сто украинских солдат.
Трагедия возле Луганска со сбитым самолетом Ил-76 уже не первая, где во время боев массово гибнут украинские военные.
Как говорится, в сюжете ТСН.19:30, с начала АТО в таких расстрелах уже погибли около 30 человек. 22 мая в районе Волновахи Донецкой области террористы убили 16 солдат. Воины охраняли блокпосты и не имели антитеррористических задач, передает ТCН.ua.
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Солдат боевики застали врасплох. У большинства военнослужащих даже не было оружия - его сдали накануне, а на военной технике оно было вообще в чехлах.
29 мая под Славянском сбили вертолет с украинскими военными. Их везли с горы Карачун, где размещен телецентр. Через несколько минут после взлета по вертолету выпустили ракету. Никто из пассажиров, в том числе и генерал Кульчицкий, не выжил.
В обоих случаях, по утверждению военных, действовали профессионалы. Ведь огонь велся с высокой точностью и техникой с четко продуманных позиций.
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Точного количества погибших солдат во время АТО пока не называют. Однако учитывая жертв сбитого самолета Ил-76, цифра уже вплотную приблизилась к 100.
Напомним, в сбитом террористами Ил-76 погибли ребята со всей Украины. Больше всего среди жертв - десантников из Днепропетровщины.