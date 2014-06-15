За время боев на Донбассе террористы убили почти сотню украинских солдат

Трагедия возле Луганска со сбитым самолетом Ил-76 уже не первая, где во время боев массово гибнут украинские военные.

Как говорится, в сюжете ТСН.19:30, с начала АТО в таких расстрелах уже погибли около 30 человек. 22 мая в районе Волновахи Донецкой области террористы убили 16 солдат. Воины охраняли блокпосты и не имели антитеррористических задач, передает ТCН.ua.

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Солдат боевики застали врасплох. У большинства военнослужащих даже не было оружия - его сдали накануне, а на военной технике оно было вообще в чехлах.

29 мая под Славянском сбили вертолет с украинскими военными. Их везли с горы Карачун, где размещен телецентр. Через несколько минут после взлета по вертолету выпустили ракету. Никто из пассажиров, в том числе и генерал Кульчицкий, не выжил.

В обоих случаях, по утверждению военных, действовали профессионалы. Ведь огонь велся с высокой точностью и техникой с четко продуманных позиций.

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Точного количества погибших солдат во время АТО пока не называют. Однако учитывая жертв сбитого самолета Ил-76, цифра уже вплотную приблизилась к 100.

Напомним, в сбитом террористами Ил-76 погибли ребята со всей Украины. Больше всего среди жертв - десантников из Днепропетровщины.