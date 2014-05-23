Руководство АТО нужно срочно менять, а власть - люстрировать, - Тягнибок

Об этом сегодня заявил лидер Всеукраинского объединения «Свобода» Олег Тягнибок на встрече с жителями Тернопольской области.

«Последние потери украинских военных на Донбассе - прямое следствие непрофессионализма и лжи политического и военного руководства государства. Смерть наших солдат - на совести политиков и генералов, которые не способны организовать адекватный военный отпор агрессору. Вместо проведения эффективной антитеррористической операции власти возлагают надежды на капитулянтские меморандумы с пособниками террористов», - заявил Тягнибок.

По его словам, причинами гибели и ранений украинских военных в Волновахе и на востоке страны в целом стали отсутствие профессионального командования, действия предателей и саботажников в пользу агрессора и нехватка элементарного боевого снаряжения.

«Нашим военным не хватает элементарного - бронежилетов, биноклей и тепловизоров. И это при том, что обычные украинцы уже давно собрали более 120 миллионов гривен на обеспечение армии, и парламент также направил дополнительные средства на армию. Почему эти средства не направлены на первоочередные нужды солдат – должно стать предметом расследования. Мы требуем привлечь к ответственности всех командиров-руководителей АТО и силовых структур, преступные действия или бездействие которых привели к гибели наших бойцов», - подчеркнул Тягнибок.

Кандидат на пост Президента заявил, что для успешного завершения АТО должна быть проведена не только замена ее нынешнего руководства, но и люстрация органов власти и силовых органов – в которых продолжают работать пособники террористов.

«"Свобода" настаивает на проведении коренной очистки власти и силовых структур от агентов Кремля, бывших прислужников режима Януковича и всех, чьи действия нарушают Конституцию. Мы требуем запрета КПУ и Партии регионов как антигосударственных организаций, которые способствовали сепаратистскому мятежу и действиям террористов на Донбассе», - подчеркнул Тягнибок. Он также отметил, что «Свобода» настаивает на проведении досрочных парламентских выборов, и призвал в воскресенье голосовать за того кандидата на высший государственный пост, который не будет действовать в интересах России.

«Чтобы победить агрессора, новым президентом надо выбрать того, кто никогда не пойдет на позорные договоренности с Путиным и его пособниками, а будет бескомпромиссно защищать независимость и территориальную целостность нашего государства. Украине нужен президент, для которого национальные интересы и требования Революции достоинства всегда будут выше личного обогащения и удержания при власти», - заявил Олег Тягнибок.