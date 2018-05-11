Пинчук в Давосе созвал гостей на мастер-класс и сырное фондю (фоторепортаж)
В то время как представители мирового бизнеса встретились в Давосе обсудить вопрос, как заработать деньги, украинские бизнесмены обсуждали, как их тратить...
В то время как представители мирового бизнеса встретились в Давосе обсудить вопрос, как заработать деньги, украинские бизнесмены обсуждали, как их тратить.
Организованный фондом Виктора ПИНЧУКА мастер-класс для благотворителей собрал в одном из давоских отелей более 180 представителей как украинской, так и мировой элиты.
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Активное участие в круглом столе приняли основатель фонда «Открытое общество» Джордж СОРОС, редактор журнала «Зе экономист» Метью БИШОП, президент фонда Билла и Мелинды ГЕЙТС Тададака ЯМАДА, глава наблюдательного совета фонда «Украина 3000» Катерина ЮЩЕНКО, главный управляющий – директор глобальной инициативы Билла КЛИНТОНА Роберт ХАРРИСОН.
Также на мероприятии присутствовали Виталий КЛИЧКО, Лев ПАРЦХАЛАДЗЕ, Наталия МОГИЛЕВСКАЯ, Лилия ПОДКОПАЕВА, Святослав ВАКАРЧУК и многие другие.
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На круглом столе можно было увидеть экс-президента Польши Александра КВАСНЕВСКОГО, дочь Президента Украины Виталину ЮЩЕНКО с ее мужем Алексеем ХАХЛЕВЫМ, а также украинских бизнесменов Александра ФЕЛЬДМАНА и Сергея ТАРУТУ.
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Сергей ТАРУТА во время общения с журналистами скептически отнесся к возможности создания им благотворительного фонда. «У каждого свой путь. Кто-то афиширует свою программу, кто-то нет», - сказал бизнесмен.
Иного мнения инициатор круглого стола В.ПИНЧУК. Он рассказал, что 50% своего времени посвящает благотворительной деятельности. Причем, В.ПИНЧУК считает, что деньги нужно тратить не только на непосредственную благотворительность, но и на организацию подобных мероприятий.
Организаторы умалчивают, сколько денег они потратили на этот круглый стол. Но надеются, что он отобьется сторицей – возросшей популярностью благотворительности в Украине.
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На круглом столе обсуждались многие аспекты благотворительной деятельности: взаимоотношение с властями, эффективность выделения денег и многое другое.
Беседа о благотворительности продолжилась и за швейцарским сырным фондю. Гости наслаждались белым вином и прекрасным видом заснеженных гор и елей. Именно в такие моменты приходит ощущение необходимости делиться с ближним. В моем случае, прекрасными впечатлениями, а нашим бизнесменам, надеюсь, чем-то более материальным.
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Фото Михаила Маркива, POOL/УНИАН