Пинчук в Давосе созвал гостей на мастер-класс и сырное фондю (фоторепортаж)

В то время как представители мирового бизнеса встретились в Давосе обсудить вопрос, как заработать деньги, украинские бизнесмены обсуждали, как их тратить.

Организованный фондом Виктора ПИНЧУКА мастер-класс для благотворителей собрал в одном из давоских отелей более 180 представителей как украинской, так и мировой элиты.

Активное участие в круглом столе приняли основатель фонда «Открытое общество» Джордж СОРОС, редактор журнала «Зе экономист» Метью БИШОП, президент фонда Билла и Мелинды ГЕЙТС Тададака ЯМАДА, глава наблюдательного совета фонда «Украина 3000» Катерина ЮЩЕНКО, главный управляющий – директор глобальной инициативы Билла КЛИНТОНА Роберт ХАРРИСОН.

Также на мероприятии присутствовали Виталий КЛИЧКО, Лев ПАРЦХАЛАДЗЕ, Наталия МОГИЛЕВСКАЯ, Лилия ПОДКОПАЕВА, Святослав ВАКАРЧУК и многие другие.

На круглом столе можно было увидеть экс-президента Польши Александра КВАСНЕВСКОГО, дочь Президента Украины Виталину ЮЩЕНКО с ее мужем Алексеем ХАХЛЕВЫМ, а также украинских бизнесменов Александра ФЕЛЬДМАНА и Сергея ТАРУТУ.

Сергей ТАРУТА во время общения с журналистами скептически отнесся к возможности создания им благотворительного фонда. «У каждого свой путь. Кто-то афиширует свою программу, кто-то нет», - сказал бизнесмен.

Иного мнения инициатор круглого стола В.ПИНЧУК. Он рассказал, что 50% своего времени посвящает благотворительной деятельности. Причем, В.ПИНЧУК считает, что деньги нужно тратить не только на непосредственную благотворительность, но и на организацию подобных мероприятий.

Организаторы умалчивают, сколько денег они потратили на этот круглый стол. Но надеются, что он отобьется сторицей – возросшей популярностью благотворительности в Украине.

На круглом столе обсуждались многие аспекты благотворительной деятельности: взаимоотношение с властями, эффективность выделения денег и многое другое.

Беседа о благотворительности продолжилась и за швейцарским сырным фондю. Гости наслаждались белым вином и прекрасным видом заснеженных гор и елей. Именно в такие моменты приходит ощущение необходимости делиться с ближним. В моем случае, прекрасными впечатлениями, а нашим бизнесменам, надеюсь, чем-то более материальным.

Елена Гитлянская, Давос, Швейцария

Фото Михаила Маркива, POOL/УНИАН