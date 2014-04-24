На востоке Украины действуют российские разведчики - депутат Госдумы
Определенное российское присутствие в восточных областях Украины есть, считает Илья Пономарев.
На востоке Украины присутствуют подразделения спецназа Главного разведывательного управления Российской Федерации. Об этом заявил депутат Госдумы Илья Пономарев, сообщает Радио Свобода.
«Определенное российское присутствие в этих областях есть. Это не присутствие в виде танков, самолетов или каких-либо крупных военных объединений. Это присутствие на уровне военных инструкторов, то есть на уровне частей, я так понимаю, спецназа Главного разведывательного управления, военная разведка, которая там присутствует. Их количество - десятки, возможно, сотни лиц», - рассказал он.
Читайте такжеДепутат Госдумы: российских бюджетников заставят отдыхать только в Крыму
Илья Пономарев - единственный депутат в Госдуме России, который голосовал против присоединения Крыма к России.