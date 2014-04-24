На востоке Украины действуют российские разведчики - депутат Госдумы

На востоке Украины присутствуют подразделения спецназа Главного разведывательного управления Российской Федерации. Об этом заявил депутат Госдумы Илья Пономарев, сообщает Радио Свобода.

«Определенное российское присутствие в этих областях есть. Это не присутствие в виде танков, самолетов или каких-либо крупных военных объединений. Это присутствие на уровне военных инструкторов, то есть на уровне частей, я так понимаю, спецназа Главного разведывательного управления, военная разведка, которая там присутствует. Их количество - десятки, возможно, сотни лиц», - рассказал он.

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Илья Пономарев - единственный депутат в Госдуме России, который голосовал против присоединения Крыма к России.