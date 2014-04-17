Жители Донбасса до сих пор не знают, что их регион не может себя прокормить

Однако не все украинцы понимают до конца, что стоит за этим понятием и как федерализация конкретно изменит их жизнь, говорится в сюжете ТСН.19:30.

Жители Донбасса на вопрос о том, чего они ожидают от федерализации, чаще всего говорили о деньгах, большая часть которых должна оставаться в регионе.

"Западная Украина, например, она почти не работает, и в бюджет она ничего не дает. А вот Донбасс - все в бюджет дает", - сетуют восточники.

Читайте такжеДонецкий губернатор развеял миф о том, что Донбасс кормит УкраинуО том, что Донбасс кормит всю страну, с гордостью говорит каждый его житель. На Донбассе расположено больше всего шахт, промышленных предприятий и немало самых богатых украинцев родом именно из Донбасса. Впрочем, один из них, ныне руководитель области, Сергей Тарута, опровергает миф о Донбассе как всеукраинском кормителе.

"Если смотреть на статистику, то окажется, что нам госбюджет добавляет и мы дотационные. Поэтому нам надо перестать быть дотационными", - отметил председатель Донецкой ОГА Тарута.

Читайте такжеСъезд депутатов всех уровней Донецкой области от ПР проголосовал за референдум 25 маяЧитайте такжеНа приведенной выше карте Украины зеленым изображены области, которые, по данным госказначейства, перечисляют в госбюджет больше, чем получают из центра. А синим - те, что выживают благодаря дотациям из Киева. Оказывается, что самой богатым по отчислениям в бюджет является Полтавщина. За ней идет Харьковщина. А вот Донецк и Луганск - не могут прокормить даже себя.

Однако с тем, что распределение бюджетных средств в Украине чрезмерно централизовано, соглашаются все. И власть готова изменить это.

"Власть для того, чтобы профинансировать центральные органы власти, оборону, безопасность и т.д., должна консолидировать 30%. Сейчас, с учетом того, что агрессия по отношению к стране, пусть 40%. 60% должно оставаться в регионе", - сообщил заместитель главы Администрации президента Андрей Сенченко.

Поэтому федерализацию Восток видит в предоставлении более широких прав регионам и в бюджетной реформе, что вполне можно сделать и при унитарной форме правления.

Как сообщалось ранее, большинство украинцев не хотят жить в федерации. Согласно опросу, лишь 14% украинцев в масштабах всей страны стремятся к федерализации. Зато унитарной Украину видит большинство - 64%. И еще 10% - за целостную Украину, но уже без Крыма.

Количество сторонников единой Украины преобладает даже на юге: там за унитарную форму 44%, против - 22%. Активно поддерживают федерализм - только на востоке: " за " - 45%, против - 26%.