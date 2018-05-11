Юрий Павленко: моя машина погибла смертью храбрых в Донецкой области

Министр семьи, молодежи и спорта дал интервью УНИАН

Пан Юрий, в Украине существует такая практика, когда вновь назначенные министры жалуются на состояние министерства, в котором оставили его предшественники. Довольны ли Вы нынешним состоянием своего министерства и каким Вы в свое время его оставляли? Я не люблю жаловаться. Я привык работать и достигать поставленных целей. Меня здесь не было год. Очевидно, у меня есть свое мнение, что за этот год можно было бы сделать, что сделано и что не сделано. Анализ я сделал совместно с моим предшественником Виктором Коржом. У нас состоялась нормальная цивилизована европейская передача власти.

Вы возглавляли минсемьи в правительствах Еханурова, Тимошенко, Януковича. С кем работалось эффективнее всего и наиболее продуктивно? Каждое правительство имело свои особенности. С каждым вместе я набирался опыта, потому моя работа становилась более результативной. Единственное, что из правительства Януковича я подал в отставку. На то были две причины. Во-первых, не состоялась договоренность на тот момент между “Нашей Украиной” и Партией регионов. А, во-вторых, последней точкой было неголосование антикризисной коалиции за закон Украины, которым Голодомор 1932-33 гг. признавался геноцидом украинского народа. Это была моя принципиальная позиция.

Ваше министерство призвано одинаково заботиться о проблемах семьи, молодежи и спорта. Не станет ли спорт, в связи с подготовкой к проведению Евро-2012, приоритетным? Не увеличится ли внимание к этой сфере, за счет уменьшения средств и всевозможной поддержки молодежи и семьи? Ни в коем случае! На сегодня четко определены приоритеты министерства на 2008 год. Программа нашей деятельности так же достаточно четко выписана в программе действий правительства.

Что касается Евро-2012. Бесспорно, это чрезвычайный, большой и важный проект для Украины. Сегодня создано Национальное агентство по вопросам подготовки и проведения Евро-2012, где есть руководитель - Евгений Червоненко. Оно уже обеспечено помещением, началось формирование кадрового состава . Следовательно, основная нагрузка по вопросам Евро-2012, организации и координации ложится именно на это Национальное агентство.

А в чем будет заключаться работа по организации Евро-2012 именно вашего министерства, какие конкретные шаги будут сделаны, ведь сейчас едва не каждый день создаются разные координационные советы, комитеты, общественные организации, которые много обещают, но так ничего и не делают, присматривая одна за другой? На сегодня основная нагрузка лежит на министерстве и все, что касается Евро-2012, делается формируется, обобщается и собирается у нас. И к моменту начала полноценного функционирования агентства это так и будет. Потому я наиболее заинтересован в том, чтобы Национальное агентство начало работать как можно быстрее. Это очень важно. У нас еще есть Олимпиада в Пекине в этом году. И это не менее значимый проект для Украины, чем Евро-2012.

2008 г. провозглашен президентом Годом усыновления в Украине. Вы же инициировали увеличение выплат семьям, которые воспитывают приемного ребенка. Заложены ли такие средства уже в нынешнем бюджете? Сегодня - нет. Те проекты законов, которые нами были разработаны, проходят соответствующую экспертизу. Мы там планируем целый набор. Если мы говорим о материальной стороне, то помощь при усыновлении будет равняться помощи при рождении первого ребенка, то есть 12,5 тыс. грн. Это и вопрос снятия любых пошлин и плат в процессе усыновления, предоставления трехмесячного отпуска одному из родителей после усыновления. Отдельный пакет заданий есть относительно технологий. Чтобы вопросы усыновления были для судей первоочередными. Именно в суде принимается окончательное решение относительно разрешения на усыновление. Процедурно написано – 10 дней на проверку семьи со стороны служб детей, - чтобы это было 10 дней, а не месяц или даже полгода, как это часто случается. Как вариант, мы рассматриваем упрощение льготного налогообложения доходов граждан, которые усыновили детей.

Мы планируем, что в 2008 г. может быть усыновлено не меньше 3 тыс детей.

На основе чего вы вывели такую цифру?

Мы берем ее на основе обращений, которые сегодня поступают в службе детей. Мне приятно, что каждый год, почти каждый месяц, количество людей, которые желают усыновить ребенка, увеличивается. Впервые в 2007 г. после 2004 г. количество усыновлений украинскими гражданами превысило количество усыновлений иностранцами. К сожалению, статистика в 2004 г. была такой, что вдвое меньше усыновляли украинцы, чем иностранцы. Это не потому, что украинцы не хотели этого делать. Это была такая политика – давать преференции иностранцам. Нам удалось изменить такой подход.

А какие средства заложены в бюджете 2008 год на Ваше министерство?

Общий бюджет министерства составляет немного более 1 млрд. 200 млн. грн. по разным программам и направлениям.

Каковы приоритеты в молодежной политике министерства?

Это первое рабочее место и жилье для молодежи.

Относительно доступного жилья для молодежи. Это будет какая-то новая система молодежного кредитования? Как она будет действовать? Учитывая опыт Фонда молодежно-жилищного строительства, других программ, которые на сегодня действуют в Украине, мы сформируем такую политику государства, чтобы молодой человек знал, как, когда и что ему нужно сделать, для того, чтобы иметь полноценное доступное жилье. Начиная от социального жилья и заканчивая существованием таких кредитных механизмов, которые предоставляли бы возможность молодому человеку иметь жилье, но еще определенное время его оплачивать. А не такие драконовские схемы, как существуют на сегодня.

Вы считали Януковича на должности Президента НОК неэффективным политиком. Как Вы сейчас сотрудничаете с Бубкой? У меня прекрасные отношения с Бубкой. Сегодня у нас последний ключевой этап подготовки к Олимпийским играм в Пекине. Практически ежедневно проводим совещания, принимаем решения, выделяем средства, чтобы обеспечить всем необходимым каждого спортсмена, который едет на Олимпиаду. У нас есть много общих социальных проектов между министерством и НОКом. Кроме того, мы пошли на эксперимент, который собственно начался еще в 2006 г., - передали часть полномочий НОКу, включая и полномочия финансового характера. Сегодня вы можете в бюджете увидеть отдельные позиции, где предоставляется право Национальному олимпийскому комитету определять, как распределять средства между федерациями и спортсменами.

Исследователи говорят, что в Украине один из наивысших уровней потребления алкоголя среди детей. Существует мнение, что это непосредственно связано с рекламой. Как вы относитесь к инициативе внести изменения в закон “О рекламе” о полном запрете рекламы алкоголя на телевидении и существенному ограничению рекламы алкогольних и табачных изделий в целом? Я полностью поддерживаю запрет рекламы алкоголя на телевидении. Я - за серьезное ограничение такой рекламы вообще во всех средствах массовой информации. Я за то, чтоб за каждое слово, которое рекламирует табак и алкоголь, рекламодатель платил вдвое больше на социальную рекламу, направленную на здоровый образ жизни и которая будет выступать как раз против потребления алкоголя и табака. Я за то, чтобы даже был специальный налог – с каждой сигареты или с каждой бутылки именно на развитие физической культуры, на обеспечение здорового образа жизни. Я против рекламы алкоголя и табака в спортивных новостях. Это вообще верх цинизма, когда в перерывах между информацией о больших спортивных достижениях, о спортивных событиях, ведущие называют ту или другую водку и говорят, как это хорошо.

А если известные спортсмены рекламируют пиво? Общество должно это осуждать. Когда не только спортсмены, а любой выдающийся человек своими действиями, словами, поступками, побуждает ребенка или молодого человека к употреблению алкоголя – это ненормально. Мы должны раз и навсегда определить для себя приоритет, что для нас более важно: рекламный бюджет или здоровая полноценная сильная нация? Должен признать, что сегодня общество наше созрело до того, чтобы понять: приоритетом для нации, для успешного будущего ее и государства является здоровый образ жизни каждого человека.

Недавно Вы обнародовали свою декларацию о доходах за 2006 год.: 175 тыс. грн., отдельная квартира и 40 тыс. грн. на банковском счете – вот и все имущество министра. Отсутствует любая недвижимость и даже авто. Министр в Украине не способен заработать на авто? У меня реально не было авто. Сейчас есть. Потому в декларации за 2006 г. (как и в 2005 г.) ее не было. Тот автомобиль, который был, погиб смертью храбрых во время избирательной компании в Донецкой области. В декларации за 2007 авто будет. Я за то, чтобы была честность в декларациях. Я за то, чтобы оценивали каждого чиновника, который идет на высокую должность не только по тому, что он пишет в декларациях, но и по тому, сколько он тратит за год. Если эти цифры совпадают, человек может занять эту должность.

А у Вас совпадают? У меня – да.

Разговаривала Анна Ященко