Кто сливает чернуху в российские масс-медиа?

В российских мас-медиа раскручивается дежурный “слив” компромата... В этот раз “обнародована” “расшифровка телефонных разговоров” Юлии Тимошенко. В которых она вроде бы обсуждала стратегию действий во время Помаранчевой революции с Борисом Березовским, экс-послом США в Украине Джоном Гербстом, жаловалась на жизнь Виктору Ющенко. УНИАН опросил политиков и политологов - что они думают на этот счет.

“ГАЗПРОМ – НЕ ПОРОШЕНКО”

Михаил Погребинский, директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии:

Я считаю, корни этой кампании следует искать в Украине, российские СМИ ее только используют. Они цепляются за любую информацию, которая компрометирует помаранчевых лидеров. Дискредитация их - давняя линия российских СМИ.

А Тимошенко неосторожно высказывается как для политика ее ранга – например, относительно необходимости пересмотра газовых договоренностей с Россией. Такие высказывания являются раздражителем для российской власти и «законодателей» российского общественного мнения. Не следовало такого делать – лучше договариваться с руководством страны и Газпрома. Ведь такими заявлниями его... Газпром – не Порошенко, не очень-то напугаешь…

Инициатива такой кампании – как я себе представляю – исходила от команды “друзей” помаранчевой коалиции. Тех, кто неудовлетворен возможным премьерством Тимошенко и распределением других должностей.

Можно говорить о конфликте интересов внутри коалиции. В конечном итоге, он был все время на виду.

Сейчас важно понять, могут ли они проголосовать за кандидатуры спикера и премьера не пакетом, а последовательно. Есть надежда, что Партия регионов вынудит их проголосовать в соответствии с Конституцией. И это будет своеобразный контроль над коалицией. Чтобы она хоть на первое время начала работать – очень этого хочется.

В этом и заключается идея политической реформы... Даже отъявленные враги должны объединиться, координировать свою политику, договориться о какой-то общей линии поведения, иначе потерпят поражение. И это, я считаю, должно сделать нас европейским государством.

“НЕ ХОЧУ ДЕЛАТЬ ИЗ ТИМОШЕНКО ГЕРОИНЮ”

Владимир Малинкович, директор украинского филиала Международного института гуманитарно-политических исследований:

В данном случае звучит антироссийская нота: будто российская власть готовит против украинской власти компромат. Возможно, это так и есть, но мы этого не знаем. Я не люблю комментировать такие вещи, если нет фактов. И делать из Тимошенко героиню не хочу.

“ЭТО ДЕЛО РУК САМИХ КОАЛИЦИАНТОВ”

Кость Бондаренко, руководитель Киевского института проблем управления им. Горшенина:

У нас в последнее время очень модно стало использовать распечатки телефонных разговоров разных политиков с целью их дискредитации. Думаю, в этот раз имеем попытку дискредитации политиков на фоне борьбы за власть, еще и в канун голосования относительно должности главы правительства. Это работа украинских политиков-коалициантов, которые пытаются через российские СМИ отстоять свои интересы. И, вполне возможно, таким образом повлиять на результаты голосования относительно назначения членов правительства. Но скорее всего – на распределение министерских портфелей и других должностей.

Однако такая акция уже неэффективна, она только портит нервы. “Телефонные разговоры” перестают быть интересными, они были актуальны в 2000 – 2001 годах. И чем дальше, тем более безразлично к ним общественное мнение. Думаю, Тимошенко и сама на них не будет реагировать.

“РОССИЙСКИЙ СЛЕД ”

Владимир Фесенко, председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента":

Прежде всего, это средство давления на Тимошенко. Кроме того, это может быть попытка с помощью выброса компромата сорвать утверждение Тимошенко премьером. И, в конечном итоге, это может быть попытка разгрома новоиспеченной коалиции, которая еще даже не прошла испытания первым голосованием – за должности главы правительства и Верховной Рады.

Можно ли говорить, что это дело рук “любых друзей”? Во-первых, сейчас не в интересах Порошенко, которого считают символом “любых друзей”, срывать этот процесс. Поскольку с ним связано возвращение Порошенко в большую политику. Кто в первую очередь заинтересован в расколе коалиции? Партия регионов. Есть интерес и у России. Она не заинтересована в назначении Тимошенко премьером, поскольку последняя будет сильным оппонентом в газовых переговорах. С ней будет не так просто договариваться, как с Ивченко. Так что, вполне возможно, источники этой информации могут быть и российскими. Да и сам Березовский мог быть причастным к этому. Для него это обычное средство давления на украинских политиков, что мы уже видели в прошлом году в других формах.

Относительно возможной причастности коалициантов к такой кампании – они могут быть неудовлетворены кадровыми расстановками. Для “Нашей Украины” раскол коалиции может быть фатальным. Будет безумное падение рейтингов. А еще есть такой момент: если опять станет вопрос о формировании коалиции, Партия регионов будет диктовать свои условия.

После известного кассетного скандала в Украине было определенное привыкание к компромату. Даже во время избирательной кампании такие вещи результата не имели. И сегодня эффекта не будет.

“БОРЬБА ПРОТИВ КОАЛИЦИИ ПЕРЕРОСЛА В БОРЬБУ ПРОТИВ ПРЕМЬЕРА”

Андрей Шкиль народный депутат, БЮТ:

Что можно сказать об этих расшифровках? Закончилась борьба против помаранчевой коалиции, но началась борьба против персоналии премьера. Борьба грязная. Кто за ней стоит - это очевидно. Политические силы, которые заинтересованы в дестабилизации в государстве, развале коалиции и дискредитации премьер-министра.

“Я УЗНАЛ ТИМОШЕНКО ПО РАДИКАЛИЗАЦИИ ДЕЙСТВИЙ”

Евгений Кушнарьов, народный депутат, Партия регионов:

Никого разговоры Юлии Владимировны и Березовского удивить не могли. Все мы знали, что и как происходило в те дни.

Думаю, что расшифровки настоящие, потому что содержание разговоров звучит в унисон событиям, которые происходили. Там есть один эпизод, когда Тимошенко говорит, что в случае, если Верховная Рада и Верховный Суд не поддержат помаранчевых, то тогда будет “радикализация действий”. Я эту “радикализацию” и возможность силового варианта предусматривал еще, когда был в Харькове. Ну и, прочитав расшифровки, только утвердился в мысли, что тогда не ошибался.

“ПОЛНЫЙ БРЕД”

Лесь Танюк, фракция “Наша Украина”:

Эти расшифровки - полный бред. Сомнительное участие Березовского, Юлины контакты с ним – все работает на то, чтоб дискредитировать и будущего премьера, и саму революцию. Я пишу дневники, у меня каждый день революции описаны почасово. Неужели вы думаете, что я или кто-то из национал-демократической группы позволил бы принимать участие в этом Березовскому? Для чего? Это его частное дело - поддерживать или не поддерживать революцию, но он не принимал ни какого участия в ней. А эти разговоры - “утка”, очередная попытка развалить коалицию.

“СОДЕРЖАНИЕ РАЗГОВОРОВ – СЕКРЕТ ПОЛИШИНЕЛЯ”

Елена Бондаренко, народный депутат, Партия регионов:

Мне очень неприятно, что в обществе происходят такие вещи, как незаконное прослушивание телефонных разговоров, а тем более – публикация таких прослушиваний. Когда-то я и сама была объектом таких прослушиваний и знаю, что это такое. Поэтому как метод борьбы я его априори не одобряю.

Что касается самого содержания расшифровок... То я склонна верить в то, что разговоры – правдивы. Они не открывают ничего нового, содержание разговоров в действительности - секрет полишинеля.

“ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЗАКАЗ ПРОТИВ ТИМОШЕНКО”

Анатолий Семинога, народный депутат, БЮТ:

Это абсолютно очевидный политический заказ. Заказ политических сил, которые не хотят создания демократического большинства и не хотят видеть будущим премьером Тимошенко. В этой истории грустно то, что заказать такие статьи можно даже у почтенных и популярных изданий.

“ИЛИ ПРАВДА, ИЛИ НЕПРАВДА”

Игорь Шкиря, народный депутат, Партия регионов:

Эти разговоры могут быть правдой, так же, как и могут быть неправдой. Березовский – сомнительная личность, вокруг которой много сплетен и мифов. Являются ли эти разговоры сплетнями или правдой, я, честно говоря, не знаю.

Опрашивали Дмитрий Стаховский, Лана Самохвалова