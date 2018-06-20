Валерий Чалый: В кризисных ситуациях Украина остается одна

- Валерий Алексеевич, новую власть ожидают переговоры с Россией, которые, судя по реакции Москвы на события в нашей стране, будут нелегкими. Как новоназначенному руководству страны стоит вести себя в нынешней ситуации по отношению к Кремлю?

- Сегодня, действительно, Украина из внутреннего глубокого политического кризиса перешла в геополитическую игру, где позиция России важна. На мой взгляд, та линия, которую продолжает продвигать Российская Федерация, не учитывает реальное состояние дел, специфику развития Украины и является ошибочной. Все официальные заявления МИДа России, представителей РФ – демонстрировали непонимание невозможности вернуть Украину в какие-то «единые союзы» или «пространства» путем силового действия. Сейчас, к сожалению, мы видим попытки продолжения этой политики в Крыму. Там очевидно влияние России, но этого не достаточно, чтобы повернуть Украину с европейского пути. Но достаточно, чтобы дестабилизировать ситуацию. Сейчас очень сложно понять, какой будет российская позиция. А то, что украинская позиция должна базироваться на нескольких четких принципах, для меня нет сомнений.

- Каких?

- Во-первых – должны быть задействованы существующие межгосударственные механизмы, причем работа должна вестись прозрачно. Второе – это не только работа со стороны лидеров государств, но и на уровне парламентов. Поэтому сейчас необходимо Верховной Раде обратиться с заявлением к Государственной думе. Решать вопросы нужно также на уровне гражданских обществ, бизнеса. Не допускать предыдущих ошибок, когда отношения Украины и России были монополизированы небольшими группами лиц. Третье – отношения с РФ должны опираться на существующую и развивающуюся в будущем международную правовую базу. Например, свободное передвижение российских подразделений Черноморского флота по Крыму – должно быть в рамках закрепленных договоров, а не каких-то договоренностей, заключенных в устной форме, как это делало прошлое руководство Украины. Для решения споров должны быть задействованы четкие третейские механизмы – международные суды, арбитражи, а не метод демонстрирования своих возможностей.

Российское направление было и остается одним из самых сложных во внешней политике. Единственное, по моему мнению, у Украины еще нет адекватного ответа, как функционально эффективно и кадрово его вести. Все вопросы отношений с Россией были завязаны на президенте и администрации президента, и на Андрее Клюеве – в аппарате СНБО. Что касается последних назначений на ключевые должности, то я не вижу того человека, который бы смог вести доверительный, но при этом очень эффективный диалог с российскими партнерами.

- А как сейчас, по вашему мнению, стоило бы вести себя России, чтобы окончательно с Украиной не рассориться?

- Зная, что происходило в последние дни в Кремле, могу сказать – меня настораживает пестрота предложений. Думаю, президенту России нужно несколько успокоиться и проанализировать ситуацию на два шага вперед, а не реагировать сиюминутно.

- Сейчас обострилась ситуация в Крыму. Как на события в АРК должен реагировать Киев? Есть ли правовые основания для отделения полуострова?

- Никаких международных правовых оснований для отделения Крыма нет. Будущее Автономной республики будут решать крымчане и Украина в целом. Продолжающиеся попытки дестабилизировать ситуацию в АРК, либо отделить Крым, а, скорее, создать плацдарм для влияния в этой части Европы и Черноморья, могут привести к возобновлению рассмотрения решения Совета безопасности ООН, которое в свое время остановило, по сути, захват Севастополя (в июле 1993 года Госдума заявила о принадлежности Севастополя России, Украина обратилась в СБ ООН. Совет безопасности ООН подтвердил территориальную целостность Украины и назвал действия российского парламента противоречащими принципам и целям устава ООН, а также договору между Украиной и Россией. Конфликт был исчерпан, – УНИАН). Очевидно, что у других геополитических игроков, кроме России, есть, чем ответить на эти вызовы. Но очень не хотелось бы, чтобы до этого дошло, так как территорией конфликта станет Крым и могут пострадать его жители – граждане Украины.

Стоит напомнить еще об одном факте. Компромисс по Крыму перед принятием Конституции 1996 года был достигнут очень сложным путем. Я тогда в парламенте наблюдал за этим процессом. Тогда Крым получил автономию, русский язык был отдельно выделен и защищен Конституцией Автономии... Если кто-то этот компромисс нарушит, то это создаст сложную ситуацию (появятся основания для пересмотра действующих нормативных актов, – УНИАН).

- А каково ваше отношение к ситуации в Севастополе?

- В Крыму России невозможно получить подавляющее влияние. Крымские татары уже продемонстрировали украинскую государственную позицию, они не допустят отделения АРК. А вот Севастополь со специфическим отношением десятков тысяч его жителей – с паспортами Российской Федерации, - наличием военной российской базы, это – особая история. Севастополь, конечно, будут держать как точку контроля региона. Если так будет происходить и в дальнейшем, то неизбежно встанет вопрос дестабилизирующей роли Черноморского флота РФ на территории Украины. И это – вопрос с большими последствиями, решить его – очень не просто. Я призываю те горячие головы, которые предлагают уже сегодня денонсировать соглашение о пребывании ЧФ РФ на полуострове, или другие решения, придержать свою активность… Но, проблема существует.

- Придержать активность, чтобы не провоцировать Россию к агрессии?

- К вопросу нужно подходить с холодной головой. Очевидно, что восстановить диалог с Россией нужно. Но ведь сейчас не Украина является инициатором охлаждения отношений. Россия отозвала посла! И никакой реакции нет. Это – провокационное и неправильное действие Москвы. Украина сейчас на самом деле готова восстанавливать диалог – более честный, взаимовыгодный, не кулуарный. Считаю, что это и в интересах России.

- Как известно, сейчас Запад выдает официальное заявление за заявлением, касающееся действий России в отношении Украины. Ведутся телефонные переговоры на самом высоком уровне. Это может помочь разрешить ситуацию?

- Решить все за Украину России вместе с большими игроками – ЕС и США – не удастся. Подобная схема поломалась в ночь на 20 февраля. До этого момента она была, причем соучастником геополитического сговора являлся Европейский союз. Надеюсь, теперь у ЕС хватит ума не договариваться с Россией без учета интересов украинского народа. Я не говорю об украинской власти. Украинский народ не позволит решать вопросы своего будущего кому-либо в Брюсселе, Москве, Вашингтоне. Кто первый из обитателей «больших столиц» это поймет, тот будет близким партнером нашей страны в будущем.

- Но, вероятность сценария кулуарных договоренностей РФ-США-ЕС относительно Украины существует?

- Мое личное общение со многими официальными лицами показало, что серьезного интереса включить Украину в интеграционное пространство – то ли на Запад, то ли на Восток, – нет. Украину хотят сохранить буферной серой зоной, которая будет сглаживать конфликт между двумя большими сторонами. Но это – самый худший путь для Украины. Мы должны сейчас использовать предоставленный шанс, чтобы выйти из транзитного состояния.

- И что для этого нужно сделать в первую очередь?

- В первую очередь, нужно настаивать на подписании соглашения об ассоциации с ЕС в ближайшее время. Европейский союз дожидается президентских выборов – считаю, что эта позиция неприемлема. После этого вести переговоры с Российской Федерацией о торгово-экономических, энергетических отношениях в новых условиях. Дальше нас ждет очень серьезная работа по продвижению правдивой информации об Украине, о том, что у нас происходит. К примеру, в Крыму ситуация сложная и в силу того, что население смотрит в основном российские телеканалы. Но это задача – другого уровня.

- А в правовом поле, какие шаги нужно предпринять?

- Сейчас важно провести мониторинг, каким образом действуют гарантии, которые давали ключевые страны мира Украине после ядерного разоружения – ведь Украина это сделала, имея третий в мире ядерный арсенал. Каким образом гарантируется наша территориальная целостность – например, договором о дружбе с Российской Федерацией, - какие гарантии предоставляются Украине другими важными геополитическими игроками. Это очень важно исследовать сейчас, так как кризисные события показали, что Украина остается практически одна в сложных ситуациях. Совет безопасности ООН включается в происходящее совсем на другом уровне – по сути, при разворачивании гражданской войны. В других случаях у нас нет реальных механизмов реагирования (на давление извне или влияние на внутреннюю ситуацию извне, - УНИАН). Это нужно срочно решать. Надеюсь, что утвержденное руководство МИДа и СНБО займутся этими вопросами.

Нана Черная (УНИАН)