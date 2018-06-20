Новая старая власть: кто эти люди?

Конечно, Верховная Рада в последние дни занималась и другими вопросами. Например, со шпиля здания парламента сняли символ советской эпохи — звезду. Также депутаты проголосовали несколько не кадровых постановлений, вроде отмены языкового закона или освобождения из-под стражи лидера партии «Родина» Игоря Маркова. Но главный вопрос на повестке дня — формирование нового правительства.

Самым первым кадровым вопросом для Верховной Рады стало назначение нового спикера парламента – главного человека в государстве, при отсутствии президента и премьера. Этим человеком стал один из лидеров «Батькивщины» Александр Турчинов — давний друг и «правая рука» Юлии Тимошенко, после ее ареста в 2011 году, взявший управление партией на себя. Неоднократно избирался в парламент, в 2005 году возглавлял Службу безопасности Украины, в 2007 году был первым заместителем секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины. Засветился Александр Валентинович и в исполнительной власти, в должности первого вице-премьера (2007-2010 гг).

Также одним из первых голосований парламент дал согласие на назначение народного депутата от ВО «Свобода» Олега Махницкого уполномоченным Верховной Рады за деятельностью Генеральной прокуратуры Украины. А, несколькими днями позже, и.о. генерального прокурора. Политическую карьеру Махницкого богатой не назовешь. В 2006 году на местных выборах он был избран депутатом Львовского городского совета, в котором вошел в постоянную депутатскую комиссию землепользования. Еще раз попал в горсовет в 2010 году, а еще через два года, на парламентских выборах, был избран народным депутатом. В Верховной Раде получил должность первого заместителя главы парламентского комитета по вопросам верховенства права и правосудия.

Еще одним из первых новых назначенцев стал народный депутат от «Батькивщины» Арсен Аваков, который стал и.о. министра внутренних дел. Арсен Борисович впервые «засветился» в политике во время избирательной кампании 2004 года в должности заместителя главы Харьковского регионального штаба кандидата в президенты Виктора Ющенко. После инаугурации последнего, Аваков был избран в совет партии «Наша Украина» и вошел в ее президиум. Через пять лет, в 2010 году, вступил в партию «Батькивщина» и согласился возглавить харьковскую областную организацию. В этом же году, на местных выборах баллотировался в мэры Харькова, но проиграл Геннадию Кернесу. Несмотря на заявления международной правозащитной организации Freedom House и самого кандидата от оппозиции о массовых нарушениях во время выборов, результат голосования пересмотрен не был.

В январе 2012 года прокуратура Украины открыла против Авакова уголовное производство по факту превышения власти и должностных полномочий, повлекших тяжкие последствия. Речь шла о незаконном изменении целевого назначения и передачи в частную собственность более 55 га земли государственного назначения стоимостью свыше 5,5 млн гривен. 31 января 2012 года Арсен Борисович был объявлен в международный розыск, так как скрылся в Италии. В марте того же года итальянский суд арестовал его на 40 суток. В это время украинская сторона начала сбор необходимых для экстрадиции документов. Впрочем, уже в апреле 2012 года Аваков был освобожден из-под стражи, а в начале октября итальянский суд отказал Украине в экстрадиции политика. На парламентских выборах 2012 года Арсен Аваков был избран народным депутатом по спискам объединенной оппозиции от «Батькивщины» и вернулся на Родину. До последнего времени возглавлял подкомитет в комитете Верховной Рады по вопросам регламента, депутатской этики и обеспечения деятельности парламента.

Кроме того, Верховная Рада назначила и нового руководителя СБУ. Им стал народный депутат от партии УДАР Валентин Наливайченко. Это – не первый его заход в спецслужбу. Дипломатическую службу, которой он посвятил 12 лет (с 1994 по 2006 годы), Наливайченко сменил на служение безопасности в июне 2006 года. Тогда он был назначен на должность первого заместителя главы СБУ — руководителя Антитеррористического центра. В декабре того же года возглавил СБУ и продержался в этой должности до марта 2010 года. В сентябре 2010 года вступил в политическую партию «Наша Украина», был избран председателем политсовета. Через два года, накануне парламентских выборов, покинул НУ и вступил в партию УДАР, по спискам которой был избран народным депутатом. Занимал должность первого замглавы парламентского комитета по иностранным делам.

Главой Национального банка Украины Верховная Рада назначила народного депутата от «Батькивщины» Степана Кубива. С начала двухтысячных Степан Иванович был главой правления ОАО «Кредобанк» (2000-2008 гг), а политическую карьеру начал в 2006-м в качестве депутата Львовского областного совета, куда прошел по списку «Нашей Украины». На местных выборах 2010 года также прошел в облсовет, но уже от «Фронта перемен». Занимал должность заместителя бюджетной комиссии. Также в 2010 году стал членом наблюдательного совета банка «Львов». Кроме того, пытался стать мэром Львова, но, набрав более 14 тысяч голосов, занял лишь пятое место в гонке. На парламентских выборах 2012 года был избран народным депутатом от «Батькивщины». В Верховной Раде занимал должность замглавы парламентского комитета по вопросам финансов и банковской деятельности.

Вторая волна

Что касается остальных членов нового правительства, то все они, после согласования с советом Майдана были представлены на самом Майдане вечером в среду, 26 февраля. Этот состав Кабмина будет вынесен на голосование в Верховную Раду.

На должность премьер-министра Украины предложен лидер фракции «Батькивщина» Арсений Яценюк. Его старт в большой политике произошел в сентябре 2001 года, когда парламент АР Крым назначил его министром экономики автономии. В январе 2003 года Яценюк перебрался в Киев, когда тогдашний глава НБУ Сергей Тигипко назначил его своим первым заместителем. После того, как в 2004 году Тигипко возглавил избирательный штаб кандидата в президенты Виктора Януковича, Арсений Петрович был назначен и.о. главы НБУ и пробыл в этой должности до 16 декабря того же года.

В феврале 2005 года Яценюк подал в отставку, а в начале марта был назначен первым заместителем главы Одесской облгосадминистрации. В сентябре того же года политик стал министром экономики в правительстве Юрия Еханурова. После отставки этого состава Кабмина Арсений Петрович не долго оставался без работы. В сентябре 2006 года президент Украины Виктор Ющенко назначил его первым замглавы Секретариата президента — представителем президента в КМУ. Меньше, чем через год, в марте 2007-го, Яценюк был утвержден в должности министра иностранных дел Украины и вошел в состав СНБО.

Уже в июле 2007-го «Наша Украина» выдвинула Арсения Петровича кандидатом в народные депутаты. А, после избрания, в ноябре, Яценюк стал спикером парламента. Через год, после распада коалиционного большинства, глава Верховной Рады подал в отставку.

В декабре 2008 года Яценюк объявил о планах создания политической партии на основе общественной инициативы «Фронт перемен». Во главе этой политической силы политик выдвинул свою кандидатуру на выборах 2010 года, однако занял лишь четвертое место, получив 6,96% голосов.

В апреле 2012 года Яценюк и лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко объявили о формировании общего списка для участия в парламентских выборах осенью. Через несколько месяцев после этого Яценюка избрали главой совета «Объединенной оппозиции», а в июле 2012 года произошло слияние «Фронта перемен» с «Батькивщиной». По результатам выборов в Верховную Раду «Объединенная оппозиция» получила 62 мандата по партийному списку и еще 39 в мажоритарных округах. В декабре того же года Яценюк был избран главой фракции «Батькивщина» в парламенте.

Первым вице-премьер-министром Украины Верховная Рада 27 февраля назначила генерал-лейтенанта милиции в отставке, народного депутата от "Батькивщины" Виталия Ярему. С 1990 года Виталий Григорьевич проходил службу на должностях оперуполномоченного и заместителя начальника отдела уголовного розыска Днепровского РОВД ГУВД г. Киева, в 1997 году стал начальником управления уголовного розыска. В 1999 году был назначен первым замначальника Главного управления уголовного розыска МВД Украины. В 2003 году стал заместителем начальника Департамента уголовного розыска, начальником управления по борьбе с организованной преступностью. До 2005 года был первым замначальника Департамента уголовного розыска МВД Украины. А в феврале 2005-го возглавил Главное управление МВД Украины в Киеве. В отставку подал в марте 2010 года.

Политическую деятельность начал в 2006 году, когда по спискам "Нашей Украины" был избран депутатом Киевского городского совета. На парламентских выборах 2012 года был избран народным депутатом по мажоритарному округу от партии "Батькивщина", набрав 30,22% голосов избирателей. В Верховной Раде был избран заместителем главы парламентского комитета по борьбе с коррупцией и организованной преступностью.

Должность вице-премьера по гуманитарной политике предложена врачу Ольге Богомолец. До 2004 года в политике замечена не была. Но с декабря 2004-го стала личным врачом президента Украины Виктора Ющенко. Богомолец много лет занимается благотворительностью, также известна как организатор и участник гражданской кампании против незаконных застроек в Киеве, разрушающих исторические и культурные памятники столицы Украины. С декабря 2013 года, после начала гражданских протестов в Украине, координировала медицинскую службу Майдана и сама принимала участие в спасении людей во время массовых акций протеста.

На момент публикации Ольга Богомолец не приняла предложение войти в состав Кабмина.

На должность вице-премьера по вопросам европейской интеграции представлен народный депутат от «Батькивщины», экс-глава МИД Борис Тарасюк. Политик начал дипломатическую деятельность в 1975 году в должности атташе МИД УССР. После обретения Украиной независимости был советником в МИДе Украины, заместителем главы МИД, возглавлял посольство Украины в странах Бенилюкса. С 1998 по 2000 год возглавлял министерство иностранных дел.

В парламент впервые прошел в 2002 году по списку «Нашей Украины». Во второй раз был назначен на министерский пост (опять стал главой МИД) после победы Ющенко на президентских выборах 2004 года и сохранял эту должность в трех кабинетах министров подряд (Юлии Тимошенко, Юрия Еханурова и Виктора Януковича). Был уволен Верховной Радой 1 декабря 2006 года, но только в конце января следующего года Ющенко принял его отставку.

На парламентских выборах 2012 года прошел в парламент по списку «Батькивщины». Занимал должность главы подкомитета по вопросам сотрудничества с НАТО и межпарламентской конференцией по вопросам Общей политики безопасности и обороны Европейского Союза, вопросам Восточного партнерства и ПА ЕВРОНЕСТ Комитета Верховной Рады по вопросам европейской интеграции.

Вице-премьером по вопросам региональной политики в новом Кабмине может стать мэр Винницы Владимир Гройсман. Начал заниматься политикой с 2002 года, после избрания депутатом Винницкого городского совета по избирательному округу. Был заместителем главы постоянной депутатской комиссии по вопросам прав человека, законности, депутатской деятельности и этики. В 2005 году был избран секретарем Винницкого городского совета, а в ноябре этого же года стал и.о. мэра города. В марте 2006 года избрался Винницким градоначальником. Затем, на местных выборах 2010 года переизбрался на эту должность и занимал ее по сей день.

Народный депутат от ВО «Свобода», премьер-министр альтернативного правительства ВО «Свобода» Александр Сыч может быть назначен на должность вице-премьера. Впервые баллотировался в народные депутаты в 2007 году от ВО «Свобода», но в парламент не попал. В 2010 году возглавил Ивано-Франковскую областную организацию партии и был избран главой местного облсовета. На выборах в Верховную Раду 2012 года избирался по мажоритарному округу и стал народным депутатом, набрав 55,81% голосов избирателей. В парламенте стал первым заместителем главы комитета Верховной Рады по вопросам науки и образования. В октябре 2013 года возглавил «теневое» правительство, сформированное ВО «Свобода».

Министром иностранных дел может стать дипломат Андрей Дещица. Свою работу в системе МИД Украины начал с 1996 года в должности пресс-секретаря, а позже — первого секретаря посольства Украины в Польше. С 1999 по 2001 год работал старшим координатором программы ПАУСИ (Польско-Украинско-Американская Инициатива о сотрудничестве) в Украине. До 2004 года был советником Посольства Украины в Финляндский Республике, а с сентября 2004 года по август 2006 года – советником-посланником Посольства Украины в Республике Польша. В правительстве Николая Азарова Андрей Дещица в 2013 году был назначен специальным представителем действующего председателя ОБСЕ по затяжным конфликтам.

Министром юстиции планируется назначить народного депутата от «Батькивщины» Павла Петренко. С начала двухтысячных до 2005 года работал юристконсультом и на руководящих должностях в «Ощадбанке». В 2006 году занялся частной адвокатской практикой. И только в 2009 году впервые проявился в политике, вступив в партию «Фронт перемен», где руководил юридическим департаментом.

В 2010 году был избран депутатом Киевского облсовета. До декабря 2012 года был членом постоянной комиссии облсовета по вопросам законности, правопорядка и борьбы с коррупцией. На парламентских выборах 2012 года стал народным депутатом от «Батькивщины». До недавнего времени был секретарем комитета Верховной Рады по вопросам верховенства права и правосудия.

На должность министра финансов в новом Кабмине претендует экс-министр экономики, экс-первый замглавы секретариата президента Александр Шлапак. Экономист со стажем, с 1998 по 2000 годы возглавлял группу советников вице-премьера Украины по вопросам экономики. В 2000-2001 году — заместитель министра экономики страны. Также в 2001 году (июль-август) — возглавлял министерство. В августе 2001-го был назначен министром экономики и по вопросам европейской интеграции Украины.

В январе 2003 Шлапак стал заместителем главы НБУ. Через два года, в 2005-м, возглавил Государственное казначейство Украины. В 2006-2007 годах руководил Главной службой социально-экономического развития Секретариата президента Украины. С 2007 по 2010 годы был первым замглавы Секретариата президента и представителем главы государства в Кабмине.

На пост министра экономики претендует президент Киевской школы экономики Павел Шеремета. В 2006 году Павел Михайлович вошел в список 15-ти лучших менеджеров Украины по версии журнала Компаньон. Украинский экономист и педагог, основатель и первый декан Киево-Могилянской бизнес школы, а также президент Киевской школы экономики, ранее не занимался политикой.

Министерство образования может возглавить президент Национального университета Киево-Могилянская академия Сергей Квит. Автор более ста научных публикаций с 1991 года занимался редакторской и преподавательской деятельностью. В 2000-м возглавил департамент прессы Государственного комитета информационной политики, но задержался в этой должности всего год. В 2001 году возглавил Могилянскую школу журналистики, с 2002 года — президент Центра медиареформ.

С 2006 года стал членом Национальной комиссии по утверждению свободы слова при президенте Украины. А с 2007-го — стал президентом Национального университета Киево-Могилянская академия. В 2012 году вошел в состав Наблюдательного совета Независимой ассоциации телерадиовещателей.

Еще с 2011 года жестко критиковал министра образования Дмитрия Табачника из-за несправедливого распределения мест госзаказа в ВУЗах. Судился с профильным министерством, пытаясь запретить «перекрестное поступление» на магистерские программы НаУКМА.

Координатор медицинской службы Евромайдана Олег Мусий может возглавить министерство здравоохранения Украины. Врач-анестезиолог и реаниматолог, участник всевозможных организаций, объединяющих врачей, так как 20 лет занимается общественной деятельностью. В частности, является вице-президентом Украинской медико-правовой организации, вице-президентом Мировой федерации украинских врачебных обществ, руководитель общественного совета при Министерстве здравоохранения Украины, глава сектора законодательных инициатив совещательного совета по вопросам охраны здоровья соответствующего парламентского комитета. Был инициатором разработки шести законов Украины в сфере охраны здоровья, гражданского общества и профессионального самоуправления. Кроме того, выступал одним из инициаторов и авторов этического Кодекса врача Украины. С 1 декабря 2013 года — координатор медицинской службы Евромайдана.

На пост министра социальной политики претендует народный депутат от «Батькивщины» Людмила Денисова. После обретения Украиной независимости работала начальником управления Крымского республиканского Пенсионного фонда. В 1998 году стала министром экономики автономии. В том же году возглавила должность министра финансов в крымском правительстве. Но в 2000-м году была задержана прокуратурой по подозрению в злоупотреблении служебным положением. Дело, впрочем, было закрыто. Неудачно пыталась избраться депутатом Верховной Рады Крыма.

С 2001 по 2002 годы возглавляла Госказначейство АР Крыма. В «Батькивщину» вступила в 2005 году, а в 2006-м была избрана в парламент по списку БЮТ. По этому же списку прошла в Верховную Раду и в 2007 году. После чего была назначена министром труда и социальной политики в правительстве Тимошенко. После победы на президентских выборах 2010 года Виктора Януковича и отставки Кабмина, покинула должность.

На местных выборах 2010 года Людмила Денисова возглавляла избирательный список «Батькивщины» в Крыму. Но партия не сумела преодолеть проходной барьер.

В 2012 году Денисова стала народным депутатом от «Батькивщины», возглавила подкомитет по вопросам государственного социального страхования, развития социального диалога и деятельности объединений граждан сторон социального диалога Комитета по вопросам социальной политики и труда.

Министром экологии Верховная Рада намерена назначить народного депутата от ВО «Свобода» Андрея Мохника. Будущий министр начал свою политическую карьеру в 2006 году, когда участвовал в парламентских выборах от ВО «Свобода» впервые. Вторую попытку попасть в Верховную Раду предпринял в 2007 году, но так же безуспешно. Далее, до сентября 2010 года возглавлял Киевскую городскую организацию партии, но после местных выборов был избран депутатом Киевского областного совета.

В 2012 году был избран народным депутатом по партийному списку «Свободы». В парламенте стал председателем подкомитета по вопросам организации и деятельности органов юстиции и исполнительной службы Комитета по вопросам правовой политики и заместителем председателя фракции.

Министерство культуры может возглавить заслуженный артист Украины, ведущий Евромайдана Евгений Нищук. Украинский актер театра и кино, занимаясь общественной деятельностью, представлял Украину вместе с первыми лицами государства в Днях культуры Украины в Грузии, Германии, Польше, Казахстане и других странах. В политической тусовке появился в 2004 году, будучи рупором Оранжевой революции. На Евромайдан-2013 был приглашен экс-министром МВД Юрием Луценко и стал «голосом Майдана».

Министром АПК, вопреки заявленной ранее кандидатуры - депутата от ВО "Свобода" Александра Мирного, был назначен его коллега по фракции, юрист Игорь Швайка. С 1998 года Игорь Александрович занимался юридической деятельностью в разных компаниях. В 2000-м создал и возглавил собственную юридическую фирму "Зевс". В политику пришел в 2007 году, вступив в ВО "Свобода". В 2008-м году возглавил харьковское отделение партии.

На местных выборах 2010 года баллотировался на мост мэра Харькова, однако набрал всего 0,84% голосов. В 2012 году, на парламентских выборах, стал народным депутатом от ВО "Свобода".

Министром топлива и энергетики Майдан готов назначить экс-министра топлива и энергетики в Кабмине Юлии Тимошенко Юрия Продана. В начале своей карьеры много лет занимал различные должности в «Киевэнерго», в начале 2000-х стал первым заместителем директора ГП «Национальная энергетическая компания «Укрэнерго» — директором Специализированного обособленного подразделения «Энергорынок». В марте 2001 года возглавил Нацкомиссию регулирования электроэнергетики Украины. В 2004-2005 годах возглавил Главное управление топлива, энергетики и энергосбережения Киевской горгосадминистрации. А с февраля 2005 года стал первым замом министра топлива и энергетики в Кабмине Тимошенко. В правительстве Виктора Януковича работать не стал. Поэтому, в ноябре 2007 года был назначен советником президента Украины Виктора Ющенко. В этом же году выполнял обязанности секретаря СНБО. Во втором правительстве Юлии Тимошенко был назначен на должность министра топлива и энергетики. И лишился ее после отставки Кабмина в марте 2010 года.

Министром молодежи и спорта не отказался стать активист Автомайдана Дмитрий Булатов. Известен тем, что в начале 2013 года создал общественную организацию «Социально ответственное общество». Совместно с Украинским форумом благотворителей эта организация основала Национальный рейтинг благотворителей. Общественная деятельность Булатова приобрела политический оттенок лишь в ноябре 2013 года, когда он вместе с другом Алексеем Гриценко, узнав о силовом разгоне Евромайдана, организовали автопробег по столице, чтобы привлечь внимание киевлян. В первый день акции, 30 ноября, в ней приняли участие около 300 автомобилистов. 1 декабря часть из них встретились и договорились о распределении обязанностей в дальнейшем. Так был организован Автомайдан.

На должность министра Кабинета министров номинирован бывший народный депутат Остап Семерак. Политическую деятельность начал в 1997 году. Руководил секретариатом фракции ПРП «Реформы — центр». В 1998 году впервые пытался попасть в парламент, но неудачно. Вторую попытку сделал в 2002-м по мажоритарному округу от «Нашей Украины». По результатам голосования занял лишь 4 место.

Следующая безуспешная попытка пройти в Верховную Раду была предпринята в 2006-м году от блока «Пора — ПРП». Не попав в парламент, Семерак до 2007 года стал заместителем главы Киевской обладминистрации по вопросам внутренней политики и связей с общественностью. И только в 2007 году ему удалось стать депутатом от Блока Юлии Тимошенко.

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО), вероятнее всего, возглавит народный депутат от «Батькивщины», комендант Евромайдана и один из лидеров Самообороны Майдана Андрей Парубий. Политик начал свою карьеру еще в 1990 года, став депутатом Львовского облсовета. В следующем году, вместе с Олегом Тягныбоком, стал одним из основателей Социал-национальной партии Украины, которая в 2004-м году была переименована в ВО «Свобода».

В 2004 году был активным участником Оранжевой революции, став комендантом Украинского дома.

Парубий неоднократно избирался депутатом Львовского облсовета, а в 2007 году стал народным депутатом от «Нашей Украины». На парламентских выборах 2012 года также прошел в Верховную Раду, но уже от «Батькивщины». Возглавлял подкомитет по вопросам законодательного обеспечения интеграции Украины в международное научное и образовательное пространство Комитета Верховной Рады по вопросам науки и образования.

Заместителем секретаря СНБО предлагается назначить директора Института информации Виктории Сюмар.

В то же время, Антикоррупционное бюро предложено возглавить журналистке Татьяне Чорновол, а Люстрационный комитет – Егору Соболеву.

27 февраля Верховная Рада назначила министром обороны Украины адмирала, бывшего командующего Военно-морских сил Украины (2006-2010) Игоря Тенюха. Украинский военный, с момента обретения Украиной независимости, принимал участие в разработке законопроектов о создании Вооруженных Сил Украины в составе Комиссии Верховной Рады Украины по вопросам обороны и государственной безопасности. До 1995 года служил старшим офицером отдела обеспечения боевых действий управления ВМС Минобороны Украины, был начальником отдела направлений управления ВМС Главного штаба ВС Украины, позже - возглавлял отдел направлений Главного оперативного управления Генерального штаба ВС Украины. С 1997 года состоял в должностях командира 1-й бригады надводных кораблей, руководителя организационной группы по формированию эскадры разнородных сил, командира 4-й эскадры разнородных сил ВМС ВС Украины. В 2002 году - выполнял обязанности командующего многонациональными военно — морскими учениями Blackseafor. В 2004 году принимал активное участие в Оранжевой революции, а в 2005 году подал в отставку, объясняя свое решение нежеланием принимать участие в «разрушении и уничтожении ВМС». В марте 2006 года был назначен командующим Военно-морских сил ВСУ, а с июня стал вице-адмиралом. Через два года, в 2008 году, президент Виктор Ющенко присвоил Игорю Тенюху звание "адмирал". В апреле 2010 года был уволен в запас по состоянию здоровья.

Министром инфраструктуры в новом правительстве Верховной Радой назначен народный депутат от "Батькивщины" Максим Бурбак. Максим Юрьевич долгое время занимался коммерческой деятельностью, а в политику пришел только на местных выборах 2010 года. В этом году он был избран депутатом Чернивецкого областного совета и возглавил местную фракцию партии "Фронт перемен". После парламентских выборов 2012 года стал народным депутатом по списку "Батькивщины".

УНИАН