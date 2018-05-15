Майдан не сдается

Утро среды прилегающие к Крещатику улицы встретили удивительной тишиной: на дорогах не хватало машин. Троллейбусы и автобусы проезжали раз в час, маршрутки – немногим чаще. На каждом перекрестке – патруль ГАИ, а на некоторых – даже два. Но ни наличие усиленной «охраны» столичных дорог, ни закрытие киевского метрополитена (беспрецедентное, кстати, событие для города-миллионника), ни отсутствие нормальной работы коммунального общественного транспорта, ни в десятки раз выросшие тарифы такси не помешали горожанам стекаться к Майдану.

Выходной, который столичная городская администрация объявила накануне, оказался для желающих присоединиться к протестам как нельзя кстати. Те, кто не вышел на работу, все равно могли посвятить день полезному делу. Кто-то, загрузив рюкзак нехитрым провиантом – мясной и сырной нарезкой, хлебом, водой и молоком – как ни в чем не бывало, шел через Бессарабку мимо правоохранителей. Кто-то, припарковав машину в двух кварталах – на Рогнединской – тащил пакеты с лекарствами. Кто-то, прорвавшись на машине через пост ГАИ, разгружал шины на баррикаде возле ЦУМа.

Люди – в одиночку и группками – несли на Крещатик и Майдан необходимое: от теплых вещей до дров. Первая «цепочка» этого человеческого муравейника стекалась к зданию КГГА. Здесь участники противостояния, в частности, организовали полевую кухню. Сначала киевлян с пакетами по очереди пропускали внутрь, а уже там определяли – куда нести продукты, куда – теплые вещи, а куда – лекарства. Когда же очередь из желающих помочь к входу в здание растянулась на несколько десятков метров, волонтеры сменили тактику.

У центральной двери образовалось два «лагеря». Один собирал продукты для кухни, второй – теплые вещи и медикаменты. Волонтеры благодарили каждого. Бабушку, которая принесла малюсенький пакетик с хлебом и молоком, отказывалась забрать этот набор продуктов себе или угоститься бутербродом из местной «столовой» тут же. Иностранцас двумя пакетами лекарств, поясняющему, что в Главпочтамт он уже отнес такой же набор медикаментов, поэтому пусть этот остается в КГГА, вдруг пригодится. Студентку, поделившуюся удлинителем для бытовой электросети, крепкого мужчину, отдавшего на «нужды революции» два электрочайника, нескольких дам, притащивших по две(еще теплых) трехлитровых бутыли супа…

Удлинителю и чайникам волонтеры радовались больше всего. Поясняли: «Бойцов нужно кормить горяченьким». Сами же бойцы, дежурившие на баррикадах на Хмельницкого и Прорезной, помимо горячего супа, безумно радовались сигаретам, спичкам и зажигалкам. Ну, еще пустым поллитровымстекляным бутылкам–в них протестующие разливают горючие смеси, не предназначенные для питья.

Перед Главпочтамтом, где была организована еще одна точка сбора необходимых продуктов, теплых вещей и лекарств, мужчины и женщины, люди постарше и студенты, небедные и малообеспеченные, плечом к плечу занимались добычей главного оружия пролетариата – булыжников. Мужчины арматурой и какими-то молотками выбивали тротуарную плитку, молодежь и женщины ловко разбивали каждый «кирпичик» на несколько неровных кусков, удобно помещающихся в ладонь, и паковали их в мешки. После этого, «бойцы», кто покрепче, тащили эти мешки в сторону баррикад на Институтской и Европейской – там, где отряды самообороны Майдана жгли автомобильные шины, отделяясь от правоохранителей плотной стеной черного дыма.

По уже «обнаженному» тротуару сновали люди. Можно было заметить, что каждый из них занят делом или идет по делу. Так, раз в 10-15 минут мимо куда-то пробегала невзрачная девчушка с пустым подносом. И тут же возвращалась обратно, осторожно шла через площадь к отрядам самообороны или к «рабочим» с подносом снеди: бутербродами, сушками, стаканами горячего чая или супа. Попутно, пытаясь угостить всех вокруг:

- Возьмите бутербродик, - говорила с улыбкой.

- Спасибо, нам сейчас не нужно, лучше отнесите на периметр, - звучало в ответ.

- А супчик будете? - спрашивала у двух бабушек.

- Спасибо, девонька, не надо, у нас с собой термосок с чаем, - отвечали старушки.

- Вот ведь, какие все молодцы. И вежливые, - делилась одна из пожилых женщин, закутанная в национальный флаг, со своей подругой. – Я ведь вчера была в Мариинском. А сегодня сюда пришла. За идею…

- Ребята, будете чай? – приставала ее подруга к двум мужчинам, сосредоточенно разливающим из небольшой канистры по стеклянным бутылкам горючую смесь.

- Спасибо. У нас тут свой «чаек», - отшучивались те в ответ.

Над этими людьми, которые, без какой-либо координации «свыше», занимались каждый своим делом, демонстрируя просто чудеса самоорганизации, возвышались Лядские ворота и Архангел Михаил – покровитель столицы. Несмотря на то, что всю прошлую ночь вблизи от него полыхал Дом профсоюзов, монумент нисколько не закоптился – его крылья, особенно, на фоне черного дыма от покрышек и темно-серых туч на небе, безупречно ярко отливали золотом.

Пасмурная погода не сделала блеклыми и купола Михайловского золотоверхого собора. В нем еще ночью развернулся полевой госпиталь. И, пока в одном крыле «штопали» раненых, лечили ушибы и дожидались «скорых», в другом – молились за «бойцов» на передовой.

Во дворе послушники монастыря и волонтеры организовали пункт приема необходимого: постельного белья, теплых одеял и одежды, пластиковой посуды, продуктов питания, молока, воды, лимонного сока, лекарств, одноразовых халатов, шапочек и перчаток для медиков. И все это сплошным потоком несли киевляне. Сотни и сотни прихожан так идут в церковь, пожалуй, только по большим праздникам…

К слову, этот нескончаемый поток людей к собору не остался незамеченным иностранными дипломатами, живущими и работающими в Украине. В среду МИД организовал встречу главы украинского внешнеполитического ведомства Леонида Кожары с главами дипломатических миссий. И они, добираясь на эту встречу через многочисленные кордоны ГАИшников на улице Владимирской, не могли не видеть, что люди – молодые и постарше, одетые – кто побогаче, кто поскромнее - идущие нескончаемым потоком на Михайловскую площадь, - отнюдь не вооруженные «радикалы», о которых дипломатам неоднократно приходилось слышать в высоких кабинетах. Они – не оголтелые экстремисты, борющиеся в Украине за власть. И совсем не похожи на террористов, против которых СБУ сегодня разворачивает борьбу по всей стране…

Татьяна Урбанская