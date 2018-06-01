Правительство Тимошенко: ”200 лет для возврата денег Сбербанка – это слишком...”

Выплата обесцененных советских вкладов стала в средствах массовой информации в последние дни темой №1. Мы отслеживаем ее перипетии в репортажах из сберкасс и с правительственных заседаний, подаем мнения экспертов. Ниже – позиция самого правительства, без комментариев или замечаний... Ввиду актуальности темы, убеждены, недостатка в комментариях не будет. Следите за сайтом агентства.

Правительство Тимошенко возвращает вкладчикам Сбербанка СССР больше, чем все его предшественники и по самому высокому в СНГ соотношению к рублю - цифры, факты

В 2008 году правительство Тимошенко планирует вернуть гражданам Украины обесцененные вклады Сбербанка СССР на сумму в 20 млрд. грн. 8 млрд. уже предусмотрены государственным бюджетом, выплаты начинаются 1 января. 12 млрд. гривен планируется дополнительно получить от приватизации.

Уже в этом году государство полностью рассчитается приблизительно с 60% вкладчиков.

Если бы государство продолжало гасить долги со скоростью 50 грн. в год, как это было при прежних правительствах, то общий долг перед вкладчиками можно было бы погасить примерно за 200 лет.

Общая сумма выплат предусматривается в 31 раз больше, чем было выплачено в 2007 г. правительством Януковича.

Это также в 5,3 раза больше, чем было возвращено вкладчикам за все годы независимости Украины.

Из 20 млрд. гривен 6 млрд. будут выплачено “живыми деньгами”. Выплаты наличными составят до 1000 грн. на вкладчика против 50 грн. ежегодных выплат в прошлые годы.

Если даже брать сумму выплат только живыми деньгами (6 млрд. гривен), то все равно будет выплачено в 10 раз больше, чем в 2007-м и почти вдвое больше, чем погашено вообще.

В Украине одни из самых лучших условий возвращения сбережений среди всех стран бывшего СССР. Это касается и соотношения национальной валюты, то есть гривни, и советского рубля. По сравнению с соседями, Украина имеет лучший обменный коэффициент. На данный момент, он составляет 1 советский рубль = 1,05 грн. Этот курс в 5 раз выше (и соответственно, более выгоден для вкладчика), чем в России, в 35 раз, чем в Казахстане, в 105 раз, чем в Беларуси.

Страна В пересчете на украинские гривни в этой стране за советский рубль предлагали: Россия* 0,21 грн. Казахстан** 0,03 грн. Беларусь*** 0,01 грн. УКРАИНА (по предложению правительства Януковича, законопроект №3287 от 27.03.2003)**** 0,23 грн. УКРАИНА (выплачивается правительством Тимошенко) 1,05 грн.

* - Постановление правительства РФ от 6 апреля в 2007 г. №201 "О выплате в 2007 г. отдельным категориям граждан Российской Федерации предварительной компенсации (компенсации) по вкладам в Сберегательном банке Российской Федерации" (п.3)

** - Правила выпуска, размещения, обращения, обслуживания и погашения государственных специальных компенсационных казначейских облигаций (утверждены постановлением правительства Республики Казахстан №1406 от 28.12.2002 (п.4 ст.1)

***- Постановление Совета Министров Республики Беларусь и Национального банка Республики Беларусь от 19 июня в 1998 г. №972/18 «О порядке начисления компенсации вкладчикам и владельцам ценных бумаг» (статья 6-11.2 и Дополнение 1)

**** Законопроект №3287 от 27.03.2007 года, поданный правительством Януковича в Верховную Раду Украины

В правительстве хорошо понимают, почему в отделениях Ощадбанка образуются очереди, осознают мотивы, вызывающие излишнее волнение граждан. Люди слишком долго, семнадцать лет, ждали возвращения своих трудовых сбережений, и до сих пор в лучшем случае, подчас с большими трудностями, получали лишь по 50 гривен в год. Отныне возвращение сбережений - главный приоритет нового Правительства, которое выполнит все взятые на себя обязательства, и каждый вкладчик в этом году обязательно получит одну тысячу гривен, когда бы он за ней не обратился. Регистрация и выплаты не ограничены во времени.

Из 20 млрд. гривен 6 млрд. будут выплачено “живыми деньгами”. Выплаты наличнымыи составят до 1000 грн. на вкладчика против 50 грн. ежегодных выплат в прошлые годы.

2 млрд. грн. пойдут на погашение задолженности за жилищно-коммунальные услуги.

Выплата компенсаций подкрепляется комплексом антиинфляционных мер. Поэтому вкладчикам, имеющим вклады больше, чем тысяча гривен, дополнительно к тысяче гривен живыми деньгами будет предложено использовать вклады на погашение задолженности и текущую оплату за жилищно-коммунальные услуги, на расчеты за учебу детей и приобретение товаров длительного потребления: телевизоров, холодильников, другой бытовой техники. Этот шаг создаст дополнительный спрос на украинские товары, будет способствовать расширению производства, а следовательно и увеличению зарплат, созданию новых рабочих мест.

Правительство предложит (но не будет принуждать) вкладчикам оставить выплаченные средства на депозитных счетах в банках под рыночно конкурентный процент – 13,5% в гривне, 9,5% - в валюте. Для сравнения, средняя ставка по депозитам для физических лиц сроком на 12 месяцев за последнюю неделю составила 13,4% в гривне и 9,7% в долларах. Правительство не только гасит долг, но создает возможность, чтобы финансовый ресурс мог быть параллельно использован для кредитования украинской экономики через банковскую систему.

12 млрд. грн. от приватизации, которые должны пойти на выплаты сбережений, – это реальная сумма. В 2005 году честная приватизация лишь одной “Криворожстали” дала в бюджет 24,2 млрд. грн.

Пресс-служба Кабинета Министров

P.S.

На сайте Блока Юлии Тимошенко представлены действия правительства нынешнего правительства в сравнении с правительством Виктора Януковича. Очевидно, что сайт конкретной политической силы, не может быть официальным отражением правительственной позиции. Однако стоит учесть на то, что представитель именно этой политической силы возглавляет сегодня правительство и ряд ключевых позиций в нем занимают именно бютовцы. Следовательно, отжав из этого текста пропагандистские “эффекты”, приведем некоторые абзацы.

Правительство Януковича предлагало возвращать вклады Сбербанка на протяжении 20 лет и по курсу советского рубля к гривне в пять раз ниже нынешнего

27 марта 2003 года правительство Януковича подало законопроект №3287, которым предлагало приравнять 1 советский рубль к 23 современным украинским копейкам. Соответственно, общий объем вкладов признавался на уровне 28,55 млрд. грн. При этом выплаты по обесцененным вкладам должны были осуществляться на протяжении 20 лет, начиная с 2004 г.

Проект закона был согласован с Николаем Азаровым, в то время первым вице-премьер-министром Украины и министром финансов; с тогдашним министром юстиции Александром Лавриновичем и министром труда и социальной политики (по состоянию на март 2004 года) Михаилом Папиевым.

Выдержки из проекта закона Януковича:

Статья 2. Определение коэффициента. Объем социальных компенсаций по обязательствам, указанным в статье 1 данного Закона, определяется в соотношении 1 рубль к 0,2289 гривни.

Статья 3. Государственные обязательства. Государство гарантирует на протяжении 20 лет начиная с 1 января 2004 года выплату социальных компенсаций на уровне реальной стоимости сбережений, определенной по состоянию на 1 января 2003 года, в объемах и форме, предусмотренных статьей 2 данного Закона.

Из пояснительной записки к проекту закона Януковича

«Советский рубль 80-х годов не может считаться более веским, чем современная гривня, как это принято в действующем на сегодня Законе. Наоборот, по всем качественным характеристикам рубль значительно уступает гривне и по реальной покупательной способности гораздо “легче” гривни.

Следовательно, один из путей решения этой проблемы заключается в разработке нового законопроекта о порядке определения объемов обязательств с учетом новой методики определения коэффициента пересчета сбережений и формирования порядка выплаты социальных компенсаций по сбережениям, утраченным ввиду инфляционных процессов, имевших место в результате ликвидации финансовой системы бывшего СССР и с учетом решения Конституционного Суда Украины о невозможности проведения выплат в зависимости от возраста или социального статуса вкладчиков .

Объем обязательств государства определяется по новой методике, согласно которой коэффициент пересчета сбережений определен в соотношении 1 рубль к 0,2289 гривны (против установленного ранее Законом соотношения 1 советский рубль = 1,05 гривни».

Полностью с текстом законопроекта Януковича можно ознакомиться здесь:

В августе 2007 г. первый вице-премьер-министр Николай Азаров также предлагал осуществлять выплаты по обесцененным вкладам не наличными, а исключительно государственными ценными бумагами.