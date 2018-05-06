Украинский интерес. Изменчивая Россия, сватанье Яценюка и предупреждение от ПАСЕ

Политический кризис в Украине словно выступает в роли лакмусовой бумажки, определяющей особенности действий мировых центров внимания. Как минимум ЕС, США и Россия стремятся найти рычаги воздействия на ситуацию и повлиять на стороны отечественного политического конфликта. При этом представители Запада стремятся использовать «мягкую силу», а «братья-россияне» действуют куда как более прямолинейно.

Например, Барак Обама упомянул украинский протест в ежегодной речи о политической ситуации в стране и мире, а вице-президент Джо Байден находится на постоянном телефонном контакте с Виктором Януковичем, в общении с которым использует тактику кнута и пряника. Государственный секретарь Джон Керри не только призвал украинского президента действовать более энергично, но и встретится в Мюнхене с украинскими оппозиционерами.

Не исключено, что именно Керри удастся уговорить Арсения Яценюка принять предложение Виктора Януковича возглавить украинское правительство. Интересно, что Олег Тягныбок, пересказывая содержание переговоров на Банковой, отметил, что президент хочет реализовать курс на евроинтеграцию. Готов ли Арсений Петрович сжечь свой рейтинг, чтобы Украина сблизилась с Европой? Вопрос, который пока кажется риторическим, может уже в феврале стать актуальным – слишком уж понравилось политикам на Западе кадровое предложение Виктора Януковича Арсению Яценюку.

Возможно, именно из-за него премьеры Польши и Германии Дональд Туск и Ангела Меркель выступили против введения санкций против Украины, хотя главы внешнеполитических ведомств этих европейских государств дают ситуации в нашей стране более резкие оценки. Напомню, что эти политики не только возглавляют правительства, но и являются лидерами Европейской народной партии, которой предстоит удержать первенство в Старом Свете весной 2014-го. Весьма прямолинейным был и Эльмар Брок, возглавлявший делегацию Европарламента, пытавшуюся разобраться с особенностями украинского кризиса на месте. Глава комитета по международным делам Европарламента призвал украинскую власть освободить задержанных участников протеста без предварительных условий. Кстати, европарламентариям повезло и в другом: они услышали заверения главы президентской администрации Андрея Клюева, что Украина после завершения политического кризиса продолжит евроинтеграцию.

Тем временем ПАСЕ продемонстрировала, что не собирается миндальничать, пригрозив лишить полномочий украинскую делегацию в случае силового разгона Майдана. Заодно парламентарии из разных стран Старого Света поставили на вид России за активное вмешательство в украинские дела. Владимир Путин по старой чекистской привычке предпочитает недоумевать и публично раздавать поручения о продолжении сотрудничества с Украиной. Правда, Владимир Владимирович быстро согласился на предложение премьера Дмитрия Медведева дождаться формирования нового Кабинета Министров в Киеве для возобновления диалога.

То, что у Путина на уме, уже традиционно у его подчиненных на языке. Вице-премьер Дмитрий Рогозин уничижительно отозвался о перспективе встречи госсекретаря Керри с украинскими оппозиционерами, а злой российский гений украинской евроинтеграции Сергей Глазьев призвал Виктора Януковича подавить мятеж. Жаль, что из Москвы звучат преимущественно односторонние оценки, не способствующие укреплению двусторонних отношений.