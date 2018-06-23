Депутат Киеврады: При назначении глав комиссий профессиональный признак не учитывался вообще

Член киевской команды БЮТ, депутат Киеврады Александр Притыка уже порадовал УНИАН интересными «открытиями» в сфере использования городской собственности и земли. Александр Яковлевич продолжает приоткрывать интересные для киевлян факты.

Александр Яковлевич, скажите, как вы оцениваете сложившийся в Киевраде расклад политических сил?

На том, как прошла первая сессия горсовета подробно останавливаться не буду. Скажу только, итогом ее проведения стало развенчание нескольких мифов. Первый миф – о том, что те или иные партии, блоки, группы, которые попали в горсовет, прикрываясь определенными программами, - пришли для защиты территориальной громады. Это все – обман избирателей.

Тот симбиоз, который образовался в большинстве Рады, а именно - Блок Черновецкого, Партия регионов, Блок Литвина, «Наша Украина» и часть Поры-ПРП говорит о «здоровом прагматизме» новой Киеврады. Люди пришли решать свои вопросы, зарабатывать деньги. Посмотрите, все новое большинство Киеврады сосредоточилось в четырех комиссиях, касающихся вопросов денег и собственности.

Остальные двенадцать человек - это руководители других комиссий, которые по существу формируют президиум. Сложилось ситуативное большинство не на принципах идеологии, а на принципах здорового прагматизма.

Второй развенчанный миф - что новый мэр – якобы демократ и реформатор. То, как проходили эти сессии - с игнорированием абсолютно всех процедур и мнения меньшинства, - показало, что Леонид Михайлович пришел для того, чтобы властвовать. То есть он убил дракона, который царствовал десять лет (может, восемь, потому что два из них он формировался). Увы, убил дракона, но сам стал драконом. Потому что даже если ты имеешь большинство - соблюдай приличия, процедуры, не хами.

За эти два месяца все его действия были направлены не столько на реформирование и подготовку системных программ реформирования города, сколько на укрепление личной власти и укрепление электоральной базы. Об этом говорит и достаточно хаотичное назначение замов, которое диктовалось либо политическими договоренностями, либо личной преданностью. И то, что отсутствует организационная структура, которая должна быть утверждена Киеврадой, отсутствует полноценное распределение функций и обязанностей, программные принципы. Есть отдельные инициативы, некоторые из них популистские, некоторые не вполне понятные, некоторые разумные. Но нет главного - концепции работы.

А как вы оцениваете персоналии, возглавившие комиссии Киеврады?

К примеру, комиссию по вопросам бюджета и социально-экономического развития возглавил бессменный со времен Сан Саныча председатель этой комиссии Присяжнюк Владимир Константинович. Что собой представляет киевский бюджет - это тема для отдельного разговора. Это абсолютно непрозрачный документ с непонятными приоритетами, непонятными обоснованиями доходов и расходов. Какой был смысл оставлять во главе комиссии человека, занимавшегося этим при прежнем мэре и при нем же - прошлого заместителя, господина, Падалку, - непонятно.

Комиссию по вопросам собственности возглавил крупнейший киевский собственник, который свою собственность приобрел при Омельченко в центре Киева. Это владелец Арго-Трейдинг, весьма известной коммерческой структуры. Я не говорю, что этот собственник - плохой человек, но он уже там был, и он уже все получил, а ему решили снова дать поруководить собственностью. Он – член Партии регионов.

Заместитель господина Черновецкого по администрации Кижаев тоже является членом Партии регионов, он тоже занимается вопросами собственности.

Интересны и другие кадровые решения. Вопросами градостроительства и архитектуры будет ведать страховщик, вице-президент страховой кампании. То есть профессиональный признак при назначении вообще не учитывается. Комиссию по вопросам ТЭК и жилищно-коммунального хозяйства возглавил авиатор. Вопросами культуры будет заниматься военный разведчик. Комиссию по вопросам торговли, бытовых услуг и рынков возглавил человек, для которого это профильный бизнес, он владелец Петровки. Уважаемый человек, грамотный, но подумайте, насколько эффективно будет заниматься интересами киевлян в этой области человек, имеющий тут профильный бизнес?

Напомню, чем должна заниматься Киеврада. Киеврада - это представительский орган киевлян, это люди, которым киевляне доверили представлять их интересы. Их функции - установление правил работы субъектов хозяйствований и распоряжение муниципальным имуществом. Любое имущество, вплоть до продажи или приобретения автомобиля для коммунальных структур, принимается решением Киеврады. Плюс еще одна функция - контроль исполнительной власти. Городская власть у нас двухголовая. Первая голова – это городское самоуправление, большой холдинг, предназначенный для обеспечения жизнедеятельности города и предоставления услуг киевлянам в области быта, ритуала, мусора, энергетики и так далее. Классические функции мэра и исполнительного органа Киеврады – это нормальная хозяйственная деятельность, совет распоряжается, а мэр управляет. В Киеве городской голова по должности является председателем киевской городской администрации, полномочия которого аналогичны полномочиям губернатора области. Он контролирует все вопросы государственного контроля, координации работы всех государственных органов, включая силовиков, прокуратуру, УВД, налоговую, таможню и так далее. Вы понимаете, как сложно человеку, совмещающему две топ-должности - представительскую и исполнительную, - оставаться демократом, даже если он искренне хочет оставаться демократом.

И самое тревожное во всей этой ситуации то, что в Киеве есть огромное количество системных проблем. Первая группа проблем решается с помощью изменения правил, вторая группа проблем - это которая решается комплексным подходом, - там нужны время, деньги и общественное согласие.

Можно конкретнее об изменениях правил?

Большинство тем, связанных с хаотичной застройкой города, это вопрос изменения правил – не более. Потому что в принятых нормативных документах по правилам застройки Киева написано, что нельзя строить высокую этажность, но там же содержится уточнение: в отдельных случаях можно, нельзя уплотнять застройку, но иногда можно, нельзя строить дома на месте спортивных площадок и детских садиков, но если в этом доме будет присутствовать фитнесс-центр, то уже можно.

Я пока говорю о тенденциях, я никого не обвиняю. По существу работа Киеврады будет определяться ее двумя полюсами, будут люди, которые пришли работать исключительно на себя, а будут люди, которые пришли работать в интересах киевской громады. В зависимости от этого и будет определяться: кто за чем пришел. БЮТ, находясь в оппозиции, будет действовать в интересах киевлян. Например, контролировать то же городское имущество, которое на сегодняшний день оценивается в сто миллиардов гривен и которое используется крайне неэффективно. Достаточно сказать, что два с половиной из шести миллионов квадратных метров нежилого фонда, которое находится на балансе города, сдается в аренду. Цена арендной платы - десять гривен в месяц.

У Вас были какие-то идеи по поводу столичного рынка земли?

Одна из больших проблем, это то, что государственные организации не платят деньги за аренду. Или платят на уровне эксплуатационных расходов. Почему, спрашивается? Они платят за электроэнергию, платят за воду, платят за другие услуги, - пусть платят и аренду или пусть выкупают. Они за бесценок имеют эти все площади и при этом являются крупнейшими должниками киевского городского бюджета.

Но для этого нужно политическое мужество. БЮТ будет ставить эти вопросы. Я в одном из интервью затрагивал вопрос спекуляции землей. Теперь, посмотрев цифры, я могу делать выводы. Почему возможна спекуляция? Потому что ставка арендной платы площадки под строительство жилья 0, 01% от нормативной оценки этой земли. Да, на период строительства нужно устанавливать 10 - 15% стоимости, чтобы люди быстрее строили. А вот когда дом прошел госкомиссию, введен в эксплуатацию, тогда можно и понижать арендную плату для жильцов. А для элитных домов можно и не понижать, пусть входит в квартплату.

…Сам Леонид Михайлович говорит: вы не переживайте за комиссии. Я, мол, в парламенте не возглавлял комитетов, но меня все знали. Так вот, БЮТ будет последовательно информировать горожан о всех действиях и инициативах власти…

Маша Мищенко