Политолог Валерий Чалый: Введение чрезвычайного положения – игра против Януковича

- 27 января было обнародовано заявление крупнейшей в Украине компании СКМ Рината Ахметова, в котором говорится о неприемлемости силового сценария развития событий в стране. Это можно воспринять, как осознание олигархами ответственности за происходящее?

- Позиция крупного украинского бизнеса, так называемых олигархов, которые оказывают влияние на политику и средства массовой информации, критически важна в сегодняшнем политическом кризисе. До последнего времени она была выжидательная, что не совсем отвечает динамике – очень быстрому углублению конфликта. Абсолютно очевидно, если они не займут четкую позицию сегодня, то завтра понесут потери либо финансово-экономические, либо другого рода. Сейчас, когда ситуация стала обостряться до дестабилизации, их заявления – первый сигнал, что к ним приходит осознание тех последствий, которые могут наступить.

Уже ясно всем, что при реформации Украины в полицейско-тоталитарное государство вести бизнес станет нереально. Если олигархи примут сторону репрессивных мер, то для них будет также достаточно проблематично работать, к примеру, во внешней среде, через транзакции, валютные счета и так далее…

- Если все предельно ясно, то почему олигархи не действуют активно уже сейчас, понимая, что при любом «жестком» сценарии их капитализация сократится, и возникнут дополнительные сложности?

- Думаю, это – страх. Страх пока еще перед своими политическими партнерами. Это – выжидательная позиция, что все как-то разрешится без их серьезного вовлечения. Но, мне кажется, уже приходит понимание того, что это – невозможно. Крупный бизнес, который получает свои прибыли из-за консервации сложившейся схемы в Украине – неконкурентный доступ к бюджетным ресурсам, подразумевающий преимущества отдельных бизнесменов – ожидает сохранения дешевой рабочей силы, одновременно он хотел бы выйти на европейские рынки, но при этом сохранить российские. Сейчас, думаю, к ним придет понимание, что на двух стульях усидеть нельзя. С одной стороны, российское направление для них, скорее всего, - поглощение, европейское – конечно, требует дополнительных усилий, траты денег на модернизацию предприятий, но в то же время стратегически они хотели бы его развивать. В любом случае, для крупного бизнеса сегодняшняя ситуация абсолютно неприемлема, они теряют деньги ежедневно, поэтому, я не бизнесмен, но думаю, им стоит попытаться предотвратить худшее развертывание ситуации. С этим я связываю и заявление СКМ Рината Ахметова. Для меня очевидно, что это – его позиция. Но пока нет конкретных действий.

Я был также свидетелем того, как в Давосе Виктор Пинчук призвал всех участников международного форума минутой молчания почтить память погибших в Украине. Считаю, что это – адекватный сегодняшней ситуации призыв. Кроме того, мы видим, что уже некоторые СМИ, принадлежащие олигархам, выравнивают свою информационную политику, делают ее более сбалансированной. И здесь их роль очень важна, так как на востоке, юге Украины – то, что происходит, практически не понимают и не знают, смотрят в основном российские каналы, так как многие оппозиционные телеканалы блокируются в кабельных сетях.

- 28 января будет проведено внеочередное заседание Верховной Рады, на котором будут рассмотрены, в первую очередь, вопросы реформирования правительства, отмены законов от 16 января – призванные повернуть события в Украине в мирное русло. Кроме того, продолжаются переговоры сторон. На какие предложения власти, по вашему мнению, должна пойти оппозиция, а от чего должна отказаться?

- Прежде всего, сейчас речь идет не о политической конкуренции, не о политическом кризисе, где главные роли играют власть и оппозиция. Сейчас ситуация намного сложнее. И та переговорная позиция, с которой вышли Арсений Яценюк, Виталий Кличко и Олег Тягнибок – это позиция, которая закреплена при участии майдана. Если будет попытка разрушить эту конструкцию, вбить клин между народом и оппозицией, что сейчас и происходит, то никакого результата не будет.

Ясно, что сейчас нельзя ограничиться только отставкой правительства, включая наиболее одиозных министров. Но на сегодня недостаточно говорить о какой-то работе, направленной на возвращение Конституции 2004 года, о том, что нужны перевыборы. Сейчас речь идет о переформатировании и перезагрузке всей системы власти, взаимодействия ее с обществом. А это значит, что, кроме перечисленных мер должны быть даны ответы на преступления правоохранительных структур, необходимо обеспечить прохождение выборов на конкурентных условиях, в первую очередь, ЦИК должна быть практически заменена.

По моему мнению, президенту Януковичу лучше согласиться на проведение перевыборов именно сейчас, а не в следующем году.

- Почему?

- Потому что сейчас, и это правда, у него есть значительная часть сторонников на востоке и юге страны. То есть, у Януковича есть шанс получить достаточно хороший результат. А в следующем году, и об этом уже говорят эксперты, вероятен экономический провал, и тогда на улицы выйдут не только те, кто пытается удержать страну на европейском направлении, а выйдут шахтеры, которые не получат зарплату, вот тогда будет очень трудно идти кандидату Януковичу на выборы президента. Поэтому в его интересах провести досрочные президентские и парламентские выборы сейчас, таким образом перезагрузив систему. Главное, народу нужно дать четкую гарантию – в стране больше никогда не повторится нынешняя ситуация. Если это будет сделано, то тогда можно будет говорить о постепенном возвращении ситуации в мирное русло. Мы слишком далеко зашли, ситуация на грани хаоса. И Украина становится очень уязвимой с точки зрения внешних влияний. А вернуть все на круги своя в один момент практически невозможно. Поэтому заложить какие-то основы уже сейчас – просто необходимо. Если это не будет сделано 28 января, то дальше счет пойдет на часы и ситуация будет непредсказуемая, вернее, к сожалению, предсказуемая.

- Что вы имеете в виду?

- Эскалация напряженности будет идти с огромным ускорением. На что политики уже не смогут отреагировать оперативно. То есть, 28 января – последний день, когда могут прозвучать аргументы.

- Возращение к Конституции 2004 года. Эксперты, в отличие от власти, говорят, что это достаточно легко сделать. Что вы думаете по этому поводу?

- Считаю, так как нынешняя Конституция была введена антиконституционным методом, поэтому все разговоры, что возвращение к Конституции 2004 года – долгий процесс, вызывают у меня иронию. В жесткой нынешней ситуации решения должны быть молниеносные. Раз надо проголосовать два раза, то нужно это делать – внеочередная сессия ВР, следующая сессия. Первый шаг – отмена неконституционного решения. Следующий шаг – работа над изменениями Основного закона от 2004 года, так как прошло время и нужно вносить поправки. Но любое затягивание ситуации сегодня играет на сторону тех, кто хочет дестабилизации.

Что касается оппозиции в широком смысле этого слова – оппозиции в системе власти, то ей не следует принимать таких действий, как захват админзданий (Минюста во время перемирия).Такие проявления являются достаточно провокационными и идут в разрез с той переговорной линией, которую сейчас нащупывают стороны.

- Сейчас Украине активно предлагают свою помощь в разрешении конфликта как Запад, так и Россия. Как вы оцениваете вероятность появления посредников?

- Роль в этой ситуации посредников разного уровня критическая. Очень не хотелось бы, чтобы судьбу Украины решали вместо нас: с одной стороны, Запад – США и Евросоюз, с другой – Россия. В любом случае, если народ – активная часть гражданского общества, увидит блеф, временные меры, то никакие репрессивные меры, разгон людей с площадей, не помогут урегулировать ситуацию. Нужны решения не на один, а на два шага вперед. И у действующей власти есть шанс воспользоваться этим.

- Лидеры Евросоюза сократили программу саммита Россия-ЕС 28 января до нескольких часов и отменили традиционный ужин с участием президента России Владимира Путина. Об этом сегодня писал Financial Times. По сведениям газеты, столь нетипичная для евродипломатии жесткость связана с ситуацией в Украине. ЕС намерен поднять вопрос об экономическом давлении России, которое привело к срыву подписания соглашения об ассоциации Украины с Евросоюзом и масштабным столкновениям. Чего можно ожидать от этого саммита?

- Формат, действительно, изменен. Не в последнюю очередь это связано с ситуацией в Украине. Я ожидаю некой возможности от этого формата. Не хочу оценивать роль каждой стороны, на сегодня они не являются ключевыми во внутренне-украинской ситуации. Но более серьезное вовлечение ЕС, а также более осторожное поведение России пошло бы на пользу урегулированию конфликта.

Будет стратегической ошибкой, если Европейский Союз пойдет на предложение России разделить сферы влияния и взять ответственность на себя ( РФ, – УНИАН) за урегулирования кризиса в Украине путем предоставления финансовой помощи и возможной поддержки ряда компромиссных решений. Если ЕС согласится на это, то создастся очень опасная ситуация и для Украины, и для ЕС в будущем. Это также не решает стратегических вопросов.

Единственное верное решение – возвращение Украины на путь евроинтеграции. За последние месяцы число сторонников этого процесса резко возросло за счет центральных и восточных регионов страны. Очевидно, что ЕС действует пока осторожно. В Евросоюзе очень много вопросов внутреннего характера, для него приближение Украины не является самоцелью. Сегодня серьезно подталкивает Запад и Россию к решениям нарастающий кризис в Украине, что представляет собой угрозу дестабилизации ситуации вплоть до угрозы территориальной целостности страны. Это неприемлемо ни для Запада, думаю, ни для России по разным причинам. Для Запада – придется вкладывать гораздо большие ресурсы в ближайшем будущем, чтобы на европейских границах не была создана зона проблем и вызовов. А для России – будет практически невозможно даже финансовыми мерами удержать тот режим, который приемлем для взаимодействия с РФ. То есть, на мой взгляд, все стороны должны быть заинтересованы остановиться в этой точке. Иначе дальше будет неуправляемый процесс, они не смогут реализовать даже свои интересы.

- Существует ли реальная угроза введения чрезвычайного положения?

- Любой сценарий, в том числе силовой, который будет обеспечиваться путем введения чрезвычайного положения, это – путь в никуда. Считаю, что применение такого сценария переведет противостояние из острой фазы, по сути, в революционную. И тогда никто из властьимущих, либо бизнес-окружения, не удержат своих позиций. Пусть они даже в этом не сомневаются. Опыт других стран, в которых были подобные ситуации, показывает, что это практически невозможно. Думаю, есть среди верхов достаточно трезвые и холодные головы, которые могут все просчитать. Но если на такое пойдут (введение ЧП, – УНИАН), значит, это – игра против президента Януковича, попытка захватить власть в стране теми людьми, которые будут это подталкивать. В парламенте политическими решениями этот процесс можно остановить.