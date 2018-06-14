Вехи недели. Расстрелянный гражданский мир, соблазнение премьерством и эффект домино в регионах

День Соборности и Свободы 22 января 2014 года навсегда вошел в новейшую украинскую историю, поскольку он был омрачен гибелью участников протестов на улице Грушевского. Однозначно подтверждена гибель четверых из них, причем двое были застрелены в эпицентре событий, один умер от ран в больнице, а активист Юрий Вербицкий был найден замученным в лесу под Киевом. Никогда еще Украина не оказывалась в такой зоне политической турбулентности. Власть, почти два месяца отказывавшаяся услышать протестующих, сегодня пытается играть мускулами, демонстрируя упертое нежелание идти на компромисс. Лидеры оппозиционных фракций не ощущают полной поддержки на Майдане, где утомленные протестами люди настроены весьма радикально. Представители гражданского общества от ведения переговоров отодвинуты.

Смерти протестующих в центре столицы подтолкнули президента к прямым переговорам с лидерами оппозиции. Не исключено, что свою роль сыграло давление Запада, дипломатическими методами и угрозами санкций пытающегося уравновесить влияние России, запустившей против Украины целый арсенал специальных операций. В результате Виктор Янукович отметил Татьянин день 25 января беспрецедентными предложениями своим политическим оппонентам. Он предложил Арсению Яценюку портфель премьера, а Виталию Кличко – возглавить гуманитарную сферу в стране. Кроме того глава государства, по словам новоназначенного первого заместителя главы президентской администрации Андрея Портнова, не возражает против дебатов с Виталием Кличко, обсуждения перспектив возвращения к Конституции 2004 года и формирования Центризбиркома на паритетной основе. Предложения оказались настолько неожиданными, что лидеры оппозиционных фракций не рискнули рассказать о них протестующим на Майдане в полном объеме. Зато заверили, что не боятся брать ответственность за страну и продолжат переговоры с президентом о полном выполнении требований Майдана.

Назначение главой президентской администрации Андрея Клюева существенно не изменит статус кво во властной вертикали, поскольку Андрей Петрович и раньше обладал немалыми полномочиями. Актуальный на сегодня вопрос: сумеет ли Клюев справиться с ролью переговорщика с оппозицией и «кнута» парламентского большинства, от которого многое будет зависеть на сессии 28 января. Новоназначенному председателю КГГА Владимиру Макеенко и вовсе не позавидуешь, воистину положение умеренного «регионала» оказалось хуже губернаторского.

Пока Янукович играл роль «доброго следователя», премьер-министр Николай Азаров немало преуспел в роли «злого», рассказывая в Давосе о захвате центра Киева боевиками и готовности навести порядок в столице. Премьера превзошел (согласно статусу силовика) министр внутренних дел Виталий Захарченко, заявления которого были словно направлены на обострение ситуации. Глава МВД то подозревал протестующих в изготовлении напалма, то анонсировал склады оружия в занятых ими помещениях, которые не смогли обнаружить иностранные послы. В то же время именно подчиненные Захарченко отличились охотой на журналистов и издевательствами над захваченными участниками протестов.

Серьезной проблемой для власти стали штурмы областных администраций, во время которых губернаторы были вынуждены вступать в диалог с местными жителями. Сегодня можно утверждать, что полностью власть в стране президент и премьер не контролируют. Если у главы Волынской ОГА Бориса Климчука хватило сил написать заявление об отставке, то его львовский коллега Олег Сало написал аналогичный документ и дезавуировал его, еще ряд губернаторов публично уходить в отставку отказались. Показательно, что в Днепропетровске и Запорожье милиции помогали сдерживать протестующих так называемые «титушки», а на стороне протестующих выступили футбольные ультрас из враждовавших между собой группировок.

Украина переживает самый непростой период в новейшей истории, и одна из главных проблем – отсутствие доверия между политиками и готовность власти пускать в ход любые методы, но не идти на компромиссы. Провокации и элементы информационной войны формируют восприятие миллионов людей и их отношение к происходящему. В воздухе пахнет чрезвычайным положением, введение которого может только усугубить ситуацию в стране.