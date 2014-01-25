«Свобода» заявляет, что охраняет гостиницу «Украина» от провокаций
Активисты Всеукраинского объединения «Свобода» взяли под охрану гостиницу «Украина» в центре Киева.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ВО «Свобода».
В сообщении отмечается: «Как стало известно из достоверных источников, планировалась провокация с погромами и угрозой жизни иностранных журналистов, которые освещают ход революции Достоинства. Группа титушек под видом активистов Майдана под прикрытием представителей спецслужб планировали ворваться в гостиницу «Украина» и совершить погром и кровавое побоище иностранных журналистов».
По информации пресс-службы, «сейчас гостиница взята под контроль активистами «Свободы» и работает в привычном режиме».
«Свобода» призывает «представителей правоохранительных органов соблюдать украинское и международное законодательство, прекратить кровавые провокации и террор против представителей средств массовой информации, врачей и мирных протестующих».