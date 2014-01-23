Азаров рассказал, в каком случае правительство уйдет в отставку

19:50, 23 января 2014
Политика
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Правительство Украины готово уйти, если Верховная Рада проголосует за его отставку, которой добивается оппозиция

Азаров говорит, что правительство готово уйти в отставку, если за это проголосует ВР

Правительство готово уйти в отставку, если за это проголосует Верховная Рада.

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Как передает агентство Прайм, об этом заявил премьер-министр Украины Николай Азаров в Давосе.

"Вопрос отставки правительства находится в компетенции парламента. Если парламент наберет достаточное количество голосов, то правительство уйдет в отставку. Я уже говорил, что такая процедура возможна", - сказал Азаров журналистам.

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