Азаров рассказал, в каком случае правительство уйдет в отставку

Правительство готово уйти в отставку, если за это проголосует Верховная Рада.

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Как передает агентство Прайм, об этом заявил премьер-министр Украины Николай Азаров в Давосе.

"Вопрос отставки правительства находится в компетенции парламента. Если парламент наберет достаточное количество голосов, то правительство уйдет в отставку. Я уже говорил, что такая процедура возможна", - сказал Азаров журналистам.