Азаров рассказал, в каком случае правительство уйдет в отставку
19:50, 23 января 2014Политика
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Правительство Украины готово уйти, если Верховная Рада проголосует за его отставку, которой добивается оппозиция
Азаров говорит, что правительство готово уйти в отставку, если за это проголосует ВР
Правительство готово уйти в отставку, если за это проголосует Верховная Рада.
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Как передает агентство Прайм, об этом заявил премьер-министр Украины Николай Азаров в Давосе.
"Вопрос отставки правительства находится в компетенции парламента. Если парламент наберет достаточное количество голосов, то правительство уйдет в отставку. Я уже говорил, что такая процедура возможна", - сказал Азаров журналистам.
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