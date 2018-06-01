Путин хочет взять за горло Европу, а Тимошенко навязывается Москве?

Второго января правительственный портал сообщил о создании правительственной комиссии со специальными полномочиями относительно проверки финансово-хозяйственной деятельности НАК „Нафтогаз Украины”. По словам Юлии Тимошенко, данная комиссия на протяжении месяца должна выяснить причины доведения компании до банкротства. Премьер-министр сообщила, что «НАК «Нафтогаз», кампания, которая владеет всей ГТС Украины, имеет практически пустые газовые хранилища. Тимошенко также сообщила, что четыре крупнейших компании-кредитора НАК «Нафтогаз Украины» обратились к правительству Украины со специальным письмом, в котором выразили обеспокоенность в связи с отсутствием в НАК финансов для уплаты кредиторской задолженности, а также изложили возможные последствия этого как для самой компании, так и для государства.

Правда ли все то, что говорят Юлия Тимошенко и глава Нафтогаза Олег Дубина? На самом ли деле бывшие правительственные чиновники, их предшественники соответственно Виктор Янукович и Юрий Бойко специально “банкротили” НАК, чтоб “отдать за долги нашу трубу”? Что это за четыре кампании-кредиторы, которые обратилась к правительству, попросили гарантий выплаты долгов и рассказали, чем угрожает государству задолженность “Нафтогаза”? Об этом УНИАН спросил экспертов.

Николай Сивульский, народный депутат Украины, БЮТ: Это план Путина, взять за горло Украину, а затем – Европу... Простите, это не шутки. Я еще за месяц до создания комиссии и избрания Юлии Владимировны выступал по телевидению и призывал: посмотрите, есть ратифицированные соглашения между правительством России и правительством Украины. Там черным по белому написано, что государство гарантирует выполнение НАК “Нафтогаз” своих обязательств. И я предупреждал об этом, хотя тогда не имел полной информации. Так и вышло, западные кредиторы специально втянули “Нафтогаз” в огромные долги. Речь идет о сумме большей, чем три миллиарда долларов. И цель была одна обанкротить эту государственную структуру. Ради этого она специально была устранена из наиболее рентабельной сферы рынка - снабжения промышленности газом. Это право было узурпировано через УкрГазЭнерго, дочернюю компанию НАК "Нафтогаз Украины" и швейцарско-российское СП RosUkrEnergo. Это было сделано с одной целью: через банкротство взять под контроль газотранспортную систему Украины. Известен план Путина, он его последовательно реализует, и уже взял под свой контроль газопровод, который идет через Беларусь. Ему осталось взять украинскую ГТС ради того, чтоб потом держать за горло Европу и стать монополистом по поставкам и транспортировке газа в Европу. Теперь относительно четырех кампаний... Формально их четыре, а фактически это одна кампания. Мы опять подхватили страну, которая сваливалась в бездну. И это не только в этой сфере. Я хочу, чтоб вы довели до сведения людей еще и такое. Готовилось банкротство “НАЕК Энергоатом”, это же все атомные электростанции. “Энергоатом” 2006 год закончил с тремя миллиардами чистой прибыли. Через ВАТТ “Донецкоблэнерго” его тоже хотели обанкротить. Если бы еще немножко продержалось правительство Януковича в этой стране ничего государственного бы не осталось.

Баланс “Нафтогаза” это – баланс сохранения газа в Украине. При Юлии Тимошенко НАК “Нафтогаз” осуществлял поставки, он был монополистом, который добывал собственный газ, получал импортированный, а основную массу газа получал в оплату услуг за транзит, это более тридцати миллиардов кубов газа, и тем самым сам решал вопрос. Тогда существовал баланс газа, на сегодняшний день такого баланса нет. Невозможно установить, сколько газа заходит в страну. А что значит нет баланса газа? ГТС, это система давлений, и мы должны четко знать, сколько заходит газа, и куда он пойдет. Если не будет газа, необходимого для внутреннего потребления, то ГТС не сможет работать. Для теневых сделок, такое отсутствие газа кому-то было очень выгодно.

Владимир Маленкович, политолог: Тимошенко хочет навязать себя России в качестве партнера...

Пока, что мы можем выдвигать версии, поскольку Тимошенко и Дубина говорят одно, Янукович и Бойко – другое. Моя версия такова: правы и те и другие. Я думаю, что отставной режим брал достаточно много средств у “Нафтогаза Украины”, и в первую очередь за счет долгов, которые делали в России. Я думаю, что это была своего рода договоренность, скорее всего скрытая от наших глаз между Газпромом и экс-правительством. Деньги тогда были нужны на проведение досрочной предвыборной кампании, на то, чтоб удержать ситуацию под контролем. Многотысячные митинги требовали средств. Но когда прошли выборы, и бывшая власть проиграла, то Россия сразу же заявила о своих претензиях. И срочно пришлось расплачиваться с Россией, и я подозреваю, что именно в этот момент наши хранилища были опустошены. То есть газ там был, но он уже был российским. Вышеупомянутые обстоятельства вызывали необходимость срочно расплатиться с Россией, потому что Россия понимала, что она от нового правительства уже ничего не получит. И возможно тогда старая власть, так срочно расплатилась “народным достоянием” с Россией. Я допускаю, что когда Дубина увидел, что там произошло, то у него были основания для жалоб. Но при этом думаю, что был и своеобразный заказ со стороны Тимошенко, которой такая огласка была крайне необходима. Потому что с одной стороны, ей не нужно было брать на себя грехи прежнего правительства, а с другой стороны, она хотела провести в очередной раз по всем своим правилам популистскую кампанию. Это – типично для нее. То есть здесь переплелись и популизм и реальность. Но по предварительным данным тяжело делать оценки. Напряжение, бесспорно есть, но опасности для страны пока еще нет.

Что касается четырех кампаний, которые обратились с письмом к нашему правительству, то я думаю, что это – российские кампании. Но Тимошенко не очень заинтересована в выяснении этой ситуации. Мне это кажется немного похожим на шантаж. Почему? Потому что в политических кругах России доминирует точка зрения, что Тимошенко плохой партнер для России, а она хочет стать хорошим партнером. И для нее особенно важно, потому что она не хочет, чтоб в энергетических отношениях партнером России был бы Президент и его люди. Она хочет навязать себя в качестве партнера. И ее можно понять, потому что России следует работать с ней. И она таким способом оказывает давление, пугая, что выяснятся несимпатичные факты, участником которых может стать не только правительство Януковича, но и компании из России.

Вадим Карасев, Директор Института Глобальных стратегий: Юлия Тимошенко ведет “игру на понижение” своих предшественников...

Юлия Владимировна осуществляет известную игру на “понижение” результата предыдущего правительства, поскольку в этой игре можно выиграть дважды. Если прорыв удастся, то новое правительство покажет свою суперуспеваемость, демонстрируя из какого “катастрофического” положения они начали свою деятельность. Если будет не прорыв, а срыв, то можно всегда выписать себе индульгенцию, апеллируя к тому “в каком состоянии было народное хозяйство”, унаследованное от Януковича. “НАК “Нафтогаз” это не простое министерство. Это не только хозяйственный субъект, отраслевое министерство. Это не только внутриполитический, а еще и внешнеполитический институт, поскольку на него завязана энергетическая дипломатия. Это ключевое направление украинской внешней политики на российском на центральноазиатском направлении. Он - основной оператор всех энергопотоков на промышленные предприятия да и на коммунально-бытовые потребности. Потому здесь следует взять на полный контроль и финансы и инфраструктуру, чтоб впоследствии, используя рычаги “Нафтогаза” делать собственный трек.

Хотело ли предыдущее правительство отдать трубу? Я не могу утверждать точно, есть аналитики, которые говорят, что Бойко сделал все, чтоб поправить состояние “НАКа”, закачать газ в хранилища. И если состояние НАКа не удовлетворительно, то во многом это связано с действиями российского Газпрома. Потому я считаю, что опасность несколько преувеличенная. Отдельные энергетические и газовые эксперты говорят, что для нагнетания ситуации вокруг “Нафтогаза” есть еще одна причина. Если будет подтверждена информация, что Бойко и Янукович делали все, чтоб уровнять ситуацию, то тогда вина за плачевное состояние компании ложится уже на их предшественников, Ивченко и Еханурова. Потому вопрос на кого направлена беспощадная критика Тимошенко остается открытым. Но весь комплекс мотивов имеет свое ядро, и оно ведет к трубе. И к тому, чтобы изменить энергетическую транзитную конфигурацию между Украиной и Россией, в которой “Нафтогазу Украины” отводилось не последнее место. А поскольку неформальным советником Тимошенко в энергетике остается Гайдук, который имеет свое концептуальное виденье энергетической политики Украины, которое отличается от виденья Януковича, то скорее всего здесь рассматривается новая энерготранзитная карта Восточной Европы и энергетическое взаимодействие между Украиной и Россией. Гайдук был противником отказа от прямого выхода на Центральную Азию, и всегда искал другие энергетические маршруты. И потому я подозреваю, что он будет по-другому выстраивать энергетические цепочки. И помочь ему в этом сможет аргумент в виде провального финансового положения НАКа. По крайней мере, он подтолкнет к новой дискуссии и новому виденью.

Опрашивала Маша Мищенко